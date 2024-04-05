İYİ Parti'de kurultay tarihi belli oldu: Akşener aday olacak mı?
© AA / Raşit AydoğanAkşener
© AA / Raşit Aydoğan
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Seçimde beklediği sonucu elde edemeyen İYİ Parti'de kurultay tarihi 27 Nisan olarak belirlendi. Genel Başkan Meral Akşener'in kurultayda tekrar aday olup olmayacağı merak edilirken İYİ Parti Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın ise adaylığını ilan etti.
İYİ Parti'de kurultay tarihi belli oldu.
Seçim sonuçlarının ardından Olağanüstü Kurultay kararı alan İYİ Parti’de kurultay tarihi kesinleşti.
İYİ Parti'de kurultay 27 Nisan'da yapılacak.
İYİ Parti'de kurultay 27 Nisan'da yapılacak.
Akşener aday olacak mı?
Seçimli kurultayda Akşener’in aday olup olmayacağı henüz net değil. Akşener kurmaylarıyla yapacağı değerlendirmenin ardından karar verecek.
İYİ Parti Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, adaylığını ilan etti.
Akalın, "Yarışın içinde ben de varım." dedi.
İYİ Parti'de ise seçimin ardından Bilge Yılmaz Ekonomi Politikaları Başkanlığı'ndan, İrem Yaman GİK üyeliğinden istifa etmişti.
İYİ Parti GİK üyesi Ahmet Zeki Üçok da başarısızlığın sorumlusu olarak Meral Akşener gördüğünü belirterek parti yönetimine tepki gösterdi.
Üçok sosyal medyaya hesabından "Son elli yılın en büyük başarısına, en büyük sevincine, ortak olmamıza engel oldu. Sizleri affetmiyoruz." açıklamasını yaptı.
İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz ise Akşener’in seçim öncesi "Başarısız olursam gereğini yapacağım." açıklamalarını hatırlatıp "Akşener'in aday olmayacağını düşünüyorum." açıklamasını yaptı.
Akalın, "Yarışın içinde ben de varım." dedi.
İYİ Parti'de ise seçimin ardından Bilge Yılmaz Ekonomi Politikaları Başkanlığı'ndan, İrem Yaman GİK üyeliğinden istifa etmişti.
İYİ Parti GİK üyesi Ahmet Zeki Üçok da başarısızlığın sorumlusu olarak Meral Akşener gördüğünü belirterek parti yönetimine tepki gösterdi.
Üçok sosyal medyaya hesabından "Son elli yılın en büyük başarısına, en büyük sevincine, ortak olmamıza engel oldu. Sizleri affetmiyoruz." açıklamasını yaptı.
İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz ise Akşener’in seçim öncesi "Başarısız olursam gereğini yapacağım." açıklamalarını hatırlatıp "Akşener'in aday olmayacağını düşünüyorum." açıklamasını yaptı.