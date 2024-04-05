İliç'teki maden sahasında toprak altında kalan bir işçinin cansız bedenine ulaşıldı
22:21 05.04.2024 (güncellendi: 22:52 05.04.2024)
© EMİN FERHAT SEVİLİR-AW144478 Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen toprak kayması - Ali Yerlikaya
© EMİN FERHAT SEVİLİR-AW144478
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasında meydana gelen heyelanda toprak altında kalan 9 işçiden birinin naaşına ulaşıldığını belirtti.
Erzincan'ın İliç ilçesinde, maden sahasında meydana gelen heyelanda toprak altında kalan 9 işçiden birinin cansız bedenine ulaşıldı.
Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, maden sahasındaki arama çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.
Kazanın gerçekleştiği 13 Şubat'tan bu yana arama çalışmalarının devam ettiğini aktaran Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:
"Erzincan İliç'te maden sahasında meydana gelen heyelanda ilk günden bu yana aralıksız olarak devam eden 9 madenci kardeşimizi arama çalışmalarımızda bu akşam saatlerinde mangan ocağı olarak tabir edilen alanda bir işçi kardeşimize ulaştık. Diğer madencilerimiz için ekipler 7/24 çalışmalarını sürdürüyor. İşçi kardeşimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum."
Erzincan İliç'te maden sahasında meydana gelen heyelanda ilk günden bu yana aralıksız olarak devam eden 9 madenci kardeşimizi arama çalışmalarımızda bu akşam saatlerinde mangan ocağı olarak tabir edilen alanda bir işçi kardeşimize ulaştık.— Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) April 5, 2024
Diğer madencilerimiz için ekipler 7/24…
Ulaşılan naaşın 33 yaşındaki işçi Uğur Yıldız'a ait olduğu belirtildi.