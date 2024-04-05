https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/dadi-meryem-cocuk-katili-cikti-8-yasindaki-kizi-gommus-hapisten-sonra-cinsiyet-degistirmis-1082490440.html

Dadı Meryem çocuk katili çıktı: 8 yaşındaki kızı gömmüş, hapisten sonra cinsiyet değiştirmiş

Dadı Meryem çocuk katili çıktı: 8 yaşındaki kızı gömmüş, hapisten sonra cinsiyet değiştirmiş

Sputnik Türkiye

Bir gündüz kuşağı programına eşiyle barışmak için katılan Mehmet Altun'un eşi Rabia Altun, çocuklarının dadısı ile aldatıldığını iddia etti. İddialar üzerinde... 05.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-05T10:46+0300

2024-04-05T10:46+0300

2024-04-05T10:46+0300

türkiye

esra erol

cinsiyet

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dadı

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çocuk cinayeti

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Esra Erol'un programında işlenen konular sık sık sosyal medyanın gündemine otururken programa bu defa Dadı Meryem hakkında ortaya çıkan gerçekler damga vurdu.Bu hafta programa katılan Mehmet Altun, bir süredir ayrı olduğu 6 yıllık eşiyle barışmak istediğini belirterek Esra Erol'dan yardım istedi. Karısını 15 kez aldatan Mehmet Altun, evliliğin bitme noktasına gelmesinin sorumlusu olarak da kayınpederini gösterdi.Mehmet Altun'un eşi Rabia Altun ise eşinin son olarak onu çocuklarının bakıcısı ile aldattığını mesajlarını yakaladığını söyledi. Dadı Meryem hakkında ise çok daha farklı iddialar ortaya atıldı.'Cinayet suçundan 9 yıl yattım'Esra Erol canlı yayında "Dün gece ihbar hattına bir mesaj geldi. Sen bu konuyla ilgili cezaevine girip çıkmışsın." diyerek dadı Meryem'e işlediği suçu sordu. Cezaevine girdiğini kabul eden Meryem "Cinayet suçundan 9 yıl yattım" dedi. Esra Erol "Geçmişte işlemiş olduğun cinayette mağdur olan kim? 8 yaşında bir kız çocuğu. Sen bu olaydan sonra çocuklara yaklaşmamalısın." deyince stüdyo buz kesti.Meryem Hanım ise "O olay olduğunda ben 16 yaşındaydım. Kazayla ilgili olan bir durum." diyerek kendini savundu.Esra Erol olayın ayrıntılarını da anlattı. Erol, "8 yaşındaki Hasret, gömülü halde bulundu. Jandarma kendi aramalarında ıslak zeminde köpeklerle araştırma yapıyorlar. Kullanılmayan bir binada gömülü halde bulunuyor" ifadelerini kullandı.Hapisten sonra cinsiyet değiştirmişCinayeti işlediğinde 16 yaşında Serkan adlı bir erkek olan Meryem'in hapisten çıktıktan sonra cinsiyetini değiştirdiği anlaşıldı.

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