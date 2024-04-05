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Dadı Meryem çocuk katili çıktı: 8 yaşındaki kızı gömmüş, hapisten sonra cinsiyet değiştirmiş
Dadı Meryem çocuk katili çıktı: 8 yaşındaki kızı gömmüş, hapisten sonra cinsiyet değiştirmiş
Sputnik Türkiye
Bir gündüz kuşağı programına eşiyle barışmak için katılan Mehmet Altun'un eşi Rabia Altun, çocuklarının dadısı ile aldatıldığını iddia etti. İddialar üzerinde... 05.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-05T10:46+0300
2024-04-05T10:46+0300
türkiye
esra erol
cinsiyet
cinsiyet değiştirme
cinsiyet değişikliği
dadı
çocuk
çocuk cinayeti
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Esra Erol'un programında işlenen konular sık sık sosyal medyanın gündemine otururken programa bu defa Dadı Meryem hakkında ortaya çıkan gerçekler damga vurdu.Bu hafta programa katılan Mehmet Altun, bir süredir ayrı olduğu 6 yıllık eşiyle barışmak istediğini belirterek Esra Erol'dan yardım istedi. Karısını 15 kez aldatan Mehmet Altun, evliliğin bitme noktasına gelmesinin sorumlusu olarak da kayınpederini gösterdi.Mehmet Altun'un eşi Rabia Altun ise eşinin son olarak onu çocuklarının bakıcısı ile aldattığını mesajlarını yakaladığını söyledi. Dadı Meryem hakkında ise çok daha farklı iddialar ortaya atıldı.'Cinayet suçundan 9 yıl yattım'Esra Erol canlı yayında "Dün gece ihbar hattına bir mesaj geldi. Sen bu konuyla ilgili cezaevine girip çıkmışsın." diyerek dadı Meryem'e işlediği suçu sordu. Cezaevine girdiğini kabul eden Meryem "Cinayet suçundan 9 yıl yattım" dedi. Esra Erol "Geçmişte işlemiş olduğun cinayette mağdur olan kim? 8 yaşında bir kız çocuğu. Sen bu olaydan sonra çocuklara yaklaşmamalısın." deyince stüdyo buz kesti.Meryem Hanım ise "O olay olduğunda ben 16 yaşındaydım. Kazayla ilgili olan bir durum." diyerek kendini savundu.Esra Erol olayın ayrıntılarını da anlattı. Erol, "8 yaşındaki Hasret, gömülü halde bulundu. Jandarma kendi aramalarında ıslak zeminde köpeklerle araştırma yapıyorlar. Kullanılmayan bir binada gömülü halde bulunuyor" ifadelerini kullandı.Hapisten sonra cinsiyet değiştirmişCinayeti işlediğinde 16 yaşında Serkan adlı bir erkek olan Meryem'in hapisten çıktıktan sonra cinsiyetini değiştirdiği anlaşıldı.
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dadı meryem çocuk katili çıktı! 8 yaşındaki kızı diri diri gömdü,dadı meryem olayı nedir?,dadı meryem kim,esra erol dadı meryem kimdir? dadı meryem olayı nedir? esra erol son bölüm izle!
dadı meryem çocuk katili çıktı! 8 yaşındaki kızı diri diri gömdü,dadı meryem olayı nedir?,dadı meryem kim,esra erol dadı meryem kimdir? dadı meryem olayı nedir? esra erol son bölüm izle!

Dadı Meryem çocuk katili çıktı: 8 yaşındaki kızı gömmüş, hapisten sonra cinsiyet değiştirmiş

10:46 05.04.2024
© AAgözaltı - tutuklama
gözaltı - tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2024
© AA
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Bir gündüz kuşağı programına eşiyle barışmak için katılan Mehmet Altun'un eşi Rabia Altun, çocuklarının dadısı ile aldatıldığını iddia etti. İddialar üzerinde yayına katılan Dadı Meryem hakkındaki gerçek kan dondurdu. Dadı Meryem'in 8 yaşındaki küçük kızı diri diri gömdüğü ortaya çıktı!
Esra Erol'un programında işlenen konular sık sık sosyal medyanın gündemine otururken programa bu defa Dadı Meryem hakkında ortaya çıkan gerçekler damga vurdu.

Bu hafta programa katılan Mehmet Altun, bir süredir ayrı olduğu 6 yıllık eşiyle barışmak istediğini belirterek Esra Erol'dan yardım istedi. Karısını 15 kez aldatan Mehmet Altun, evliliğin bitme noktasına gelmesinin sorumlusu olarak da kayınpederini gösterdi.

Mehmet Altun'un eşi Rabia Altun ise eşinin son olarak onu çocuklarının bakıcısı ile aldattığını mesajlarını yakaladığını söyledi. Dadı Meryem hakkında ise çok daha farklı iddialar ortaya atıldı.

'Cinayet suçundan 9 yıl yattım'

Esra Erol canlı yayında "Dün gece ihbar hattına bir mesaj geldi. Sen bu konuyla ilgili cezaevine girip çıkmışsın." diyerek dadı Meryem'e işlediği suçu sordu. Cezaevine girdiğini kabul eden Meryem "Cinayet suçundan 9 yıl yattım" dedi.

Esra Erol "Geçmişte işlemiş olduğun cinayette mağdur olan kim? 8 yaşında bir kız çocuğu. Sen bu olaydan sonra çocuklara yaklaşmamalısın." deyince stüdyo buz kesti.
Meryem Hanım ise "O olay olduğunda ben 16 yaşındaydım. Kazayla ilgili olan bir durum." diyerek kendini savundu.

Esra Erol olayın ayrıntılarını da anlattı. Erol, "8 yaşındaki Hasret, gömülü halde bulundu. Jandarma kendi aramalarında ıslak zeminde köpeklerle araştırma yapıyorlar. Kullanılmayan bir binada gömülü halde bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Hapisten sonra cinsiyet değiştirmiş

Cinayeti işlediğinde 16 yaşında Serkan adlı bir erkek olan Meryem'in hapisten çıktıktan sonra cinsiyetini değiştirdiği anlaşıldı.
gözaltı - tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2024
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