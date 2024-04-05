https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/bolu-belediye-baskani-tanju-ozcan-mazbatasini-aldi-1082512500.html

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, mazbatasını aldı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, mazbatasını aldı

Sputnik Türkiye

Bolu'da Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde 53 bin 881 oy alarak ikinci kez Belediye Başkanı seçilen CHP'li Tanju Özcan, mazbatasını törenle aldı. Törende... 05.04.2024, Sputnik Türkiye

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CHP'den Bolu Belediye Başkanlığı'na yeniden seçilen Tanju Özcan, mazbatasını aldı.Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde Özcan ile belediye meclisi ve il genel meclisi üyeleri için mazbata töreni düzenlendi.Törende Özcan, mazbatasını Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Abdulkadir Müjde'den aldı.'İnşallah 7. mazbatamı Bolu'dan değil Ankara'dan alacağım'Özcan, aldığı mazbatanın, Bolu halkı için aldığı 6. mazbata olduğunu aktararak, "Daha önce 4 kez bu şehre hizmet etmek için milletvekili seçilmiştim. İkinci kez de belediye başkanlığı görevini üstlendik. Bu, Bolu Seçim Kurulundan aldığım 6. mazbatam. İnşallah 7. mazbatamı Bolu'dan değil Ankara'dan alırım" diye konuştu.Kendisini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını belirttiği CHP örgütüne, il ve merkez ilçe başkanı ile çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Özcan, ikinci dönemde hep birlikte daha güzel bir Bolu inşa edeceklerini dile getirdi.Daha sonra, CHP'den belediye meclisi ve il genel meclisi üyesi seçilenlere de mazbataları Bolu Belediye Başkanı Özcan, CHP İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz ve Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç tarafından verildi. 24 bin 510 oy fark atmıştıMahalli İdareler Genel Seçimlerinde 53 bin 881 oy ile en yakın rakibine 24 bin 510 oy fark atan Tanju Özcan, ikinci kez Bolu Belediye Başkanı seçilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240331/tanju-ozcan-boluyu-tum-turkiye-konusuyordu-artik-tum-dunya-taniyacak-1082321638.html

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