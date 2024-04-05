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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/angelina-jolieden-brad-pitt-iddiasi-siddet-olaylari-2016dan-once-basladi-1082497019.html
Angelina Jolie'den Brad Pitt iddiası: 'Şiddet olayları 2016'dan önce başladı'
Angelina Jolie'den Brad Pitt iddiası: 'Şiddet olayları 2016'dan önce başladı'
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu Angelina Jolie eski eşi Brad Pitt'in 2016'daki uçak yolculuğu ile ortaya çıkan şiddet olayları öncesinde de kendisine fiziksel şiddet uyguladığını... 05.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-05T13:07+0300
2024-04-05T13:07+0300
dünya
angelina jolie
brad pitt
şiddet
gizlilik sözleşmesi
şaraphane
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Angelina Jolie ve Brad Pitt'in bir zamanlar birlikte sahip oldukları Miraval Şaraphanesi üzerindeki kavgası, yeni yasal belgelerin 2016'daki uçak yolculuklarından önce Pitt'in Jolie'ye yönelik fiziksel istismar geçmişini iddia etmesiyle yeniden alevlendi.Çiftin Fransa'daki şaraphaneleri Miraval ile ilgili yıllardır süren yasal anlaşmazlığının bir parçası olarak, Jolie'nin hukuk ekibi 4 Nisan'da Pitt'in 'geniş kapsamlı' bir gizlilik sözleşmesini kabul etmediği sürece şaraphanedeki hissesini satmasına izin vermeyeceğini kanıtlayacağını söyledikleri yazışmaları yayımlamak için bir dilekçe verdi.Jolie ayrıca Perşembe günkü başvurusunda Pitt'in 'Jolie'ye yönelik fiziksel istismar geçmişinin ailenin Eylül 2016'da Fransa'dan Los Angeles'a yaptığı uçak yolculuğundan çok önce başladığını' iddia etti.Dava dilekçesinde, "Jolie duruşmada tanıklık, e-postalar, fotoğraflar ve diğer kanıtlar aracılığıyla Pitt'in kendi suiistimalinden neden bu kadar endişe duyduğunu ve Jolie'nin Miraval'daki hisselerini satın almak için yaptığı anlaşmayı, Jolie'nin yeni ve geniş kapsamlı gizlilik sözleşmesini kabul etmeyi reddetmesi nedeniyle neden reddettiğini kanıtlayacak" cümlesine yer verildi.Dilekçede Jolie'nin, 2016'daki tartışmayla ilgili olarak Pitt hakkında suç duyurusunda bulunmadığını zira 'en iyi yolun Pitt'in sorumluluğu kabul etmesi ve neden olduğu travma sonrası stresten ailenin kurtulmasına yardımcı olması' gerektiğine inandığı belirtildi.Daha önce FBI'ın soruşturmasını tamamlamasının ardından Pitt'in 2016'daki olayla ilgili olarak tutuklanmadığını ya da suçlanmadığını bildirilmiş ve Pitt'in bir temsilcisi Jolie'nin Ekim 2022'de yaptığı başvuruda yer alan bu olaya ilişkin açıklamasına itiraz etmişti.Pitt'in temsilcisi o dönemde yaptığı açıklamada 'Brad'in yaptıklarının sorumluluğunu kabul ettiğini ancak yapmadığı şeylerin sorumluluğunu kabul etmeyeceğini' dile getirmişti.Jolie 2016 yılında Pitt'ten boşanmak için dava açmış ve 2019 yılında yasal olarak boşanmışlardı. 2021 yılında ortak bir velayet düzenlemesi yapılmıştı ancak eski çift 2008 yılında Fransa'nın güneyinde satın aldıkları şaraphane anlaşmazlığıyla ilgili olarak yasal işlemlere devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20220609/brad-pittin-sarap-bagina-iliskin-actigi-davaya-angelina-jolieden-yanit-gercegi-yansitmiyor--1057179280.html
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angelina jolie, brad pitt, şiddet, gizlilik sözleşmesi, şaraphane
angelina jolie, brad pitt, şiddet, gizlilik sözleşmesi, şaraphane

Angelina Jolie'den Brad Pitt iddiası: 'Şiddet olayları 2016'dan önce başladı'

13:07 05.04.2024
© AP Photo / Matt SaylesAngelina Jolie- Brad Pitt
Angelina Jolie- Brad Pitt - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2024
© AP Photo / Matt Sayles
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Ünlü oyuncu Angelina Jolie eski eşi Brad Pitt'in 2016'daki uçak yolculuğu ile ortaya çıkan şiddet olayları öncesinde de kendisine fiziksel şiddet uyguladığını iddia etti.
Angelina Jolie ve Brad Pitt'in bir zamanlar birlikte sahip oldukları Miraval Şaraphanesi üzerindeki kavgası, yeni yasal belgelerin 2016'daki uçak yolculuklarından önce Pitt'in Jolie'ye yönelik fiziksel istismar geçmişini iddia etmesiyle yeniden alevlendi.
Çiftin Fransa'daki şaraphaneleri Miraval ile ilgili yıllardır süren yasal anlaşmazlığının bir parçası olarak, Jolie'nin hukuk ekibi 4 Nisan'da Pitt'in 'geniş kapsamlı' bir gizlilik sözleşmesini kabul etmediği sürece şaraphanedeki hissesini satmasına izin vermeyeceğini kanıtlayacağını söyledikleri yazışmaları yayımlamak için bir dilekçe verdi.
Jolie ayrıca Perşembe günkü başvurusunda Pitt'in 'Jolie'ye yönelik fiziksel istismar geçmişinin ailenin Eylül 2016'da Fransa'dan Los Angeles'a yaptığı uçak yolculuğundan çok önce başladığını' iddia etti.
Dava dilekçesinde, "Jolie duruşmada tanıklık, e-postalar, fotoğraflar ve diğer kanıtlar aracılığıyla Pitt'in kendi suiistimalinden neden bu kadar endişe duyduğunu ve Jolie'nin Miraval'daki hisselerini satın almak için yaptığı anlaşmayı, Jolie'nin yeni ve geniş kapsamlı gizlilik sözleşmesini kabul etmeyi reddetmesi nedeniyle neden reddettiğini kanıtlayacak" cümlesine yer verildi.
Dilekçede Jolie'nin, 2016'daki tartışmayla ilgili olarak Pitt hakkında suç duyurusunda bulunmadığını zira 'en iyi yolun Pitt'in sorumluluğu kabul etmesi ve neden olduğu travma sonrası stresten ailenin kurtulmasına yardımcı olması' gerektiğine inandığı belirtildi.
Daha önce FBI'ın soruşturmasını tamamlamasının ardından Pitt'in 2016'daki olayla ilgili olarak tutuklanmadığını ya da suçlanmadığını bildirilmiş ve Pitt'in bir temsilcisi Jolie'nin Ekim 2022'de yaptığı başvuruda yer alan bu olaya ilişkin açıklamasına itiraz etmişti.
Pitt'in temsilcisi o dönemde yaptığı açıklamada 'Brad'in yaptıklarının sorumluluğunu kabul ettiğini ancak yapmadığı şeylerin sorumluluğunu kabul etmeyeceğini' dile getirmişti.
Jolie 2016 yılında Pitt'ten boşanmak için dava açmış ve 2019 yılında yasal olarak boşanmışlardı. 2021 yılında ortak bir velayet düzenlemesi yapılmıştı ancak eski çift 2008 yılında Fransa'nın güneyinde satın aldıkları şaraphane anlaşmazlığıyla ilgili olarak yasal işlemlere devam ediyor.
Brad Pitt-Angelina Jolie - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2022
YAŞAM
Brad Pitt'in şarap bağına ilişkin açtığı davaya Angelina Jolie'den yanıt: Gerçeği yansıtmıyor
9 Haziran 2022, 10:05
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