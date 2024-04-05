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960 milyon TL yok oldu: Tüm alarmları atlatıp içeri sızdılar, paraların çalındığı bile anlaşılmadı
960 milyon TL yok oldu: Tüm alarmları atlatıp içeri sızdılar, paraların çalındığı bile anlaşılmadı
Sputnik Türkiye
Tüm alarm sistemlerini atlatıp içeri sızdılar. Öyle ki, hırsızlık paraların çalındığı kasa açılana kadar fark edilemedi bile. Yaşananlar eyalet tarihini en... 05.04.2024, Sputnik Türkiye
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Geçen Pazar günü ABD'nin Los Angeles kentinde yaşanan olayda güvenlik firmasının para deposu olarak kullanılan binadaki kasada yer alan tüm para çalındı. Yetkililer, olayın Los Angeles tarihindeki en büyük nakit soygunlardan olduğunu bildirdi.Güvenlik güçleri tarafından yapılan açıklamada, kasanın yer aldığı bölgeye zorla girildiğine dair hiçbir kanıt bulunamadığı kaydedildi. Yanı sıra, hırsızların binaya nasıl girdiğinin de hala tespit edilemediği belirtildi. Soyguncuların hiçbir güvenlik ve alarm sistemine yakalanmadığının da altı çizildi. Polisin aktardığı üzere, firmada çok az kişi kasanın yerine ve içinde saklanılan nakit miktarına dair bilgi sahibi.Polisin elinde yalnızca 'ihtimaller' varYetkililer, hırsızların binanın çatısından içeri girip kasanın yerleştirildiği alana ulaşma ihtimali üzerinde duruyor. Milliyet'in haberine göre, paraların çalındığı ise, ancak Pazartesi günü görevlilerin kasayı açmasıyla fark edildi.Güvenlik güçleri, hırsızların kimliğinin henüz tespit edilemediğini ve nerede olduklarının da hala araştırıldığını bildirdi. Yanı sıra, FBI'ın da arama çalışmalarına destek verdiğini de gelen bilgiler arasında. Yaşananlar, akıllara ünlü La Casa de Papel dizisini getirdi. Yapım, 'Profesör' liderliğindeki soyguncuların, İspanya Kraliyet Darphanesi ve İspanya Merkez Bankası'nı dahiyane bir planla soymasını anlatıyor.
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alarm, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, la casa de papel, la casa de papel, hırsız, banka, banka hesabı, banka dolandırıcılığı, banka soygunu
alarm, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, la casa de papel, la casa de papel, hırsız, banka, banka hesabı, banka dolandırıcılığı, banka soygunu

960 milyon TL yok oldu: Tüm alarmları atlatıp içeri sızdılar, paraların çalındığı bile anlaşılmadı

14:10 05.04.2024 (güncellendi: 14:11 05.04.2024)
Çelik kasa
Çelik kasa - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2024
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Tüm alarm sistemlerini atlatıp içeri sızdılar. Öyle ki, hırsızlık paraların çalındığı kasa açılana kadar fark edilemedi bile. Yaşananlar eyalet tarihini en büyük soygunlarından biri olarak kayıtlara geçti.
Geçen Pazar günü ABD'nin Los Angeles kentinde yaşanan olayda güvenlik firmasının para deposu olarak kullanılan binadaki kasada yer alan tüm para çalındı. Yetkililer, olayın Los Angeles tarihindeki en büyük nakit soygunlardan olduğunu bildirdi.
Güvenlik güçleri tarafından yapılan açıklamada, kasanın yer aldığı bölgeye zorla girildiğine dair hiçbir kanıt bulunamadığı kaydedildi. Yanı sıra, hırsızların binaya nasıl girdiğinin de hala tespit edilemediği belirtildi. Soyguncuların hiçbir güvenlik ve alarm sistemine yakalanmadığının da altı çizildi. Polisin aktardığı üzere, firmada çok az kişi kasanın yerine ve içinde saklanılan nakit miktarına dair bilgi sahibi.

Polisin elinde yalnızca 'ihtimaller' var

Yetkililer, hırsızların binanın çatısından içeri girip kasanın yerleştirildiği alana ulaşma ihtimali üzerinde duruyor. Milliyet'in haberine göre, paraların çalındığı ise, ancak Pazartesi günü görevlilerin kasayı açmasıyla fark edildi.
Güvenlik güçleri, hırsızların kimliğinin henüz tespit edilemediğini ve nerede olduklarının da hala araştırıldığını bildirdi. Yanı sıra, FBI'ın da arama çalışmalarına destek verdiğini de gelen bilgiler arasında. Yaşananlar, akıllara ünlü La Casa de Papel dizisini getirdi. Yapım, 'Profesör' liderliğindeki soyguncuların, İspanya Kraliyet Darphanesi ve İspanya Merkez Bankası'nı dahiyane bir planla soymasını anlatıyor.
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