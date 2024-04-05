https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/30-bin-influencer-mercek-altinda-vergi-mufettisleri-sahaya-indi-1082488626.html
30 bin influencer mercek altında: Vergi müfettişleri sahaya indi
30 bin influencer mercek altında: Vergi müfettişleri sahaya indi
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek talimat verdi, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’na bağlı müfettişler sahaya indi. Harcamaları kazançlarıyla uyumlu... 05.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-05T10:20+0300
2024-04-05T10:20+0300
2024-04-05T10:20+0300
ekonomi
mehmet şimşek
influencer
sosyal medya
vergi
vergi borcu
vergi kaçırma
hazine ve maliye bakanlığı
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Maliye çok kazanan ancak az vergi ödeyenler için yoğun bir denetim başlatıyor. Hürriyet'in aktardığı habere göre; harcamaları kazançları ile uyumlu olmayanlar Maliye’nin radarına giriyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in talimatıyla Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı (VDK) kamuoyunda kolay para kazanıldığı yönünde algı bulunan sektörlere, kişilere yönelik kapsamlı bir denetim başlattı. Öncelik de ‘influencer’ların kazançlarına verildi. ‘web kazıma’ gibi yeni yöntemler kullanılarak analiz edilen veriler üzerinden 30 binden fazla influencer mercek altına alındı.Uzun süredir denetimlerden kaçıyorduVergi Denetim Kurulu Başkanlığı web kazıma gibi yöntemler kullanarak, analiz edilen veriler üzerinden 30 binden fazla influencer’ın hem kazançları hem de kimlik bilgilerine ulaştı. Kaynaklar, bu rakamın şu ana kadar erişilen en yüksek influencer bilgisi olduğunu kaydettiler. Yabancı sosyal medya platformları bilgi güvenliği, mahremiyet ve çeşitli diğer gerekçelerle bu bilgileri uzun bir süredir denetim birimlerine vermekten kaçınıyordu.Lüks alışkanlıklar takipteVergi Denetim Kurulu’nda öncelikle harcaması kazançları ile uyumlu olmayanlara yönelik bir çalışma yapılıyor. Görünürde vergiye tabi bir kazancı olmayan ancak lüks araç alımı, yüksek kredi kartı ekstreleri, lüks tüketim alışkanlıkları, gayrimenkul edinimleri gibi göstergeler itibarıyla geliriyle uyuşmayacak bir hayat yaşayan kişiler analiz ediliyor. Lüks tüketim alışkanlıkları, lüks hava veya deniz araçları edinimi gibi harcamalar yapan mükelleflerin banka verisi, tapu ve araç sicilleri yine Maliye Bakanlığı’nın ilgili kurumlardan mutat olarak topladığı veriler üzerinden tespit edildiği, kayıtlar tutuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/kira-beyannamesinde-bugun-son-gun-beyan-etmeyene-ceza--1082488122.html
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mehmet şimşek, influencer, sosyal medya, vergi, vergi borcu, vergi kaçırma, hazine ve maliye bakanlığı
mehmet şimşek, influencer, sosyal medya, vergi, vergi borcu, vergi kaçırma, hazine ve maliye bakanlığı
30 bin influencer mercek altında: Vergi müfettişleri sahaya indi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek talimat verdi, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’na bağlı müfettişler sahaya indi. Harcamaları kazançlarıyla uyumlu olmayanlar radara girdi. Bu kez ‘web kazıma’ gibi yenilikçi yöntemlerle daha derin incelemeler yapıldı. Analizler sonucunda radara takılan 30 bin influencer yakın takibe alındı.
Maliye çok kazanan ancak az vergi ödeyenler için yoğun bir denetim başlatıyor.
Hürriyet'in aktardığı habere göre; harcamaları kazançları ile uyumlu olmayanlar Maliye’nin radarına giriyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in talimatıyla Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı (VDK) kamuoyunda kolay para kazanıldığı yönünde algı bulunan sektörlere, kişilere yönelik kapsamlı bir denetim başlattı. Öncelik de ‘influencer’ların kazançlarına verildi. ‘web kazıma’ gibi yeni yöntemler kullanılarak analiz edilen veriler üzerinden 30 binden fazla influencer mercek altına alındı.
Uzun süredir denetimlerden kaçıyordu
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı web kazıma gibi yöntemler kullanarak, analiz edilen veriler üzerinden 30 binden fazla influencer’ın hem kazançları hem de kimlik bilgilerine ulaştı. Kaynaklar, bu rakamın şu ana kadar erişilen en yüksek influencer bilgisi olduğunu kaydettiler. Yabancı sosyal medya platformları bilgi güvenliği, mahremiyet ve çeşitli diğer gerekçelerle bu bilgileri uzun bir süredir denetim birimlerine vermekten kaçınıyordu.
Lüks alışkanlıklar takipte
Vergi Denetim Kurulu’nda öncelikle harcaması kazançları ile uyumlu olmayanlara yönelik bir çalışma yapılıyor. Görünürde vergiye tabi bir kazancı olmayan ancak lüks araç alımı, yüksek kredi kartı ekstreleri, lüks tüketim alışkanlıkları, gayrimenkul edinimleri gibi göstergeler itibarıyla geliriyle uyuşmayacak bir hayat yaşayan kişiler analiz ediliyor. Lüks tüketim alışkanlıkları, lüks hava veya deniz araçları edinimi gibi harcamalar yapan mükelleflerin banka verisi, tapu ve araç sicilleri yine Maliye Bakanlığı’nın ilgili kurumlardan mutat olarak topladığı veriler üzerinden tespit edildiği, kayıtlar tutuldu.