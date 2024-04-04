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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/venezuella-devlet-baskani-maduro-abd-essequiboda-gerginligi-tirmandirmaya-hazirlaniyor-1082454568.html
Venezüella Devlet Başkanı Maduro: ABD Essequibo'da gerginliği tırmandırmaya hazırlanıyor
Venezüella Devlet Başkanı Maduro: ABD Essequibo'da gerginliği tırmandırmaya hazırlanıyor
Sputnik Türkiye
Venezüella Devlet Başkanı Maduro yaptığı açıklamada, ABD'nin Essequibo bölgesinde çatışmaları tırmandırmaya hazırlandığını dile getirdi. 04.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-04T11:23+0300
2024-04-04T11:23+0300
dünya
nicolas maduro
venezüella devlet başkanı nicolas maduro
venezüella
amerika birleşik devletleri güney komutanlığı
cia
abd merkezi istihbarat teşkilat
essequibo
guyana
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Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro yaptığı açıklamada, ABD Güney Komutanlığı ve Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) tarafından Guyana ile tartışmalı Essequibo bölgesinde kurulan gizli askeri üslere ilişkin doğrulanmış bilgiler elde ettiklerini duyurdu.Aralık ayında başında Venezüella halkı Essequibo üzerinde egemenlik talep etmek üzere referandumda oy kullanmıştı. Venezüella'daki seçmenlerin yarısından fazlası, yani 10.55 milyon kişi referanduma katılmış ve oy pusulasındaki beş sorunun tamamı yüzde 95 oranında halk desteği almıştı.Maduro'nun Essequibo bölgesini korumaya yönelik bir yasayı imzalamak üzere düzenlenen tören sırasında başkanlık basın servisi tarafından sosyal medya hesabı X'ten yapılan açıklamada "Essequibo topraklarında ABD Güney Komutanlığı'nın gizli askeri üsleri, askeri hücreleri ve Venezüella'nın güney ve doğusundaki Tumeremo halkına karşı saldırılar düzenlemek ve Venezüella'ya karşı bir tırmanışa hazırlanmak üzere kurulmuş CIA hücreleri var" dediği aktarıldı.Tartışmalı bölgenin Venezüella kaynaklarını ele geçirmeye çalışan ABD Güney Komutanlığı, CIA ve ABD'li petrol devi ExxonMobil tarafından yönetildiğini belirten Maduro, savunma ve polis dahil tüm yerel yönetim organlarını kontrol ettiklerini de sözlerine ekledi.Maduro'nun başkanlık konutu olan Karakas'taki Miraflores Sarayı'nda gerçekleşen törende, Aralık 2023'te ilk okumasında devlet parlamentosu tarafından onaylanan bölgenin korunmasına yönelik bir yasayı yürürlüğe koyuldu. Yasa, Essequibo Nehri'nin batısında 'yeni bir Venezüella devleti' kuruyor, bölge nüfusunun tamamı için bir sosyal yardım planının etkinleştirilmesini içeriyor ve bir nüfus sayımı ile belgeleri öngörüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231208/venezuella-lideri-maduro-abd-ve-britanya-kalintilari-topraklarimizi-elimizden-almaya-calisiyor-1078226968.html
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nicolas maduro, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, venezüella, amerika birleşik devletleri güney komutanlığı, cia, abd merkezi istihbarat teşkilat, essequibo , guyana, caracas
nicolas maduro, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, venezüella, amerika birleşik devletleri güney komutanlığı, cia, abd merkezi istihbarat teşkilat, essequibo , guyana, caracas

Venezüella Devlet Başkanı Maduro: ABD Essequibo'da gerginliği tırmandırmaya hazırlanıyor

11:23 04.04.2024
© AFP 2023 / FEDERICO PARRAVenezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro Venezuela
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro Venezuela - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2024
© AFP 2023 / FEDERICO PARRA
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Venezüella Devlet Başkanı Maduro yaptığı açıklamada, ABD'nin Essequibo bölgesinde çatışmaları tırmandırmaya hazırlandığını dile getirdi.
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro yaptığı açıklamada, ABD Güney Komutanlığı ve Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) tarafından Guyana ile tartışmalı Essequibo bölgesinde kurulan gizli askeri üslere ilişkin doğrulanmış bilgiler elde ettiklerini duyurdu.
Aralık ayında başında Venezüella halkı Essequibo üzerinde egemenlik talep etmek üzere referandumda oy kullanmıştı. Venezüella'daki seçmenlerin yarısından fazlası, yani 10.55 milyon kişi referanduma katılmış ve oy pusulasındaki beş sorunun tamamı yüzde 95 oranında halk desteği almıştı.
Maduro'nun Essequibo bölgesini korumaya yönelik bir yasayı imzalamak üzere düzenlenen tören sırasında başkanlık basın servisi tarafından sosyal medya hesabı X'ten yapılan açıklamada "Essequibo topraklarında ABD Güney Komutanlığı'nın gizli askeri üsleri, askeri hücreleri ve Venezüella'nın güney ve doğusundaki Tumeremo halkına karşı saldırılar düzenlemek ve Venezüella'ya karşı bir tırmanışa hazırlanmak üzere kurulmuş CIA hücreleri var" dediği aktarıldı.
Tartışmalı bölgenin Venezüella kaynaklarını ele geçirmeye çalışan ABD Güney Komutanlığı, CIA ve ABD'li petrol devi ExxonMobil tarafından yönetildiğini belirten Maduro, savunma ve polis dahil tüm yerel yönetim organlarını kontrol ettiklerini de sözlerine ekledi.
Maduro'nun başkanlık konutu olan Karakas'taki Miraflores Sarayı'nda gerçekleşen törende, Aralık 2023'te ilk okumasında devlet parlamentosu tarafından onaylanan bölgenin korunmasına yönelik bir yasayı yürürlüğe koyuldu. Yasa, Essequibo Nehri'nin batısında 'yeni bir Venezüella devleti' kuruyor, bölge nüfusunun tamamı için bir sosyal yardım planının etkinleştirilmesini içeriyor ve bir nüfus sayımı ile belgeleri öngörüyor.
Nicolas Maduro - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2023
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Venezüella lideri Maduro: ABD ve Britanya kalıntıları topraklarımızı elimizden almaya çalışıyor
8 Aralık 2023, 16:40
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