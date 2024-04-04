https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/venezuella-devlet-baskani-maduro-abd-essequiboda-gerginligi-tirmandirmaya-hazirlaniyor-1082454568.html

Venezüella Devlet Başkanı Maduro: ABD Essequibo'da gerginliği tırmandırmaya hazırlanıyor

Venezüella Devlet Başkanı Maduro: ABD Essequibo'da gerginliği tırmandırmaya hazırlanıyor

Sputnik Türkiye

Venezüella Devlet Başkanı Maduro yaptığı açıklamada, ABD'nin Essequibo bölgesinde çatışmaları tırmandırmaya hazırlandığını dile getirdi. 04.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-04T11:23+0300

2024-04-04T11:23+0300

2024-04-04T11:23+0300

dünya

nicolas maduro

venezüella devlet başkanı nicolas maduro

venezüella

amerika birleşik devletleri güney komutanlığı

cia

abd merkezi istihbarat teşkilat

essequibo

guyana

caracas

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/03/1079272931_0:135:2600:1598_1920x0_80_0_0_f3d7dafdac9b94e414e404879c3fb81f.jpg

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro yaptığı açıklamada, ABD Güney Komutanlığı ve Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) tarafından Guyana ile tartışmalı Essequibo bölgesinde kurulan gizli askeri üslere ilişkin doğrulanmış bilgiler elde ettiklerini duyurdu.Aralık ayında başında Venezüella halkı Essequibo üzerinde egemenlik talep etmek üzere referandumda oy kullanmıştı. Venezüella'daki seçmenlerin yarısından fazlası, yani 10.55 milyon kişi referanduma katılmış ve oy pusulasındaki beş sorunun tamamı yüzde 95 oranında halk desteği almıştı.Maduro'nun Essequibo bölgesini korumaya yönelik bir yasayı imzalamak üzere düzenlenen tören sırasında başkanlık basın servisi tarafından sosyal medya hesabı X'ten yapılan açıklamada "Essequibo topraklarında ABD Güney Komutanlığı'nın gizli askeri üsleri, askeri hücreleri ve Venezüella'nın güney ve doğusundaki Tumeremo halkına karşı saldırılar düzenlemek ve Venezüella'ya karşı bir tırmanışa hazırlanmak üzere kurulmuş CIA hücreleri var" dediği aktarıldı.Tartışmalı bölgenin Venezüella kaynaklarını ele geçirmeye çalışan ABD Güney Komutanlığı, CIA ve ABD'li petrol devi ExxonMobil tarafından yönetildiğini belirten Maduro, savunma ve polis dahil tüm yerel yönetim organlarını kontrol ettiklerini de sözlerine ekledi.Maduro'nun başkanlık konutu olan Karakas'taki Miraflores Sarayı'nda gerçekleşen törende, Aralık 2023'te ilk okumasında devlet parlamentosu tarafından onaylanan bölgenin korunmasına yönelik bir yasayı yürürlüğe koyuldu. Yasa, Essequibo Nehri'nin batısında 'yeni bir Venezüella devleti' kuruyor, bölge nüfusunun tamamı için bir sosyal yardım planının etkinleştirilmesini içeriyor ve bir nüfus sayımı ile belgeleri öngörüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20231208/venezuella-lideri-maduro-abd-ve-britanya-kalintilari-topraklarimizi-elimizden-almaya-calisiyor-1078226968.html

venezüella

essequibo

guyana

caracas

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nicolas maduro, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, venezüella, amerika birleşik devletleri güney komutanlığı, cia, abd merkezi istihbarat teşkilat, essequibo , guyana, caracas