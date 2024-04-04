https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/trabzonda-hayir-icin-20-bin-meyve-fidani-dagitildi-1082468483.html

Trabzon'da 'hayır' için 20 bin meyve fidanı dağıtıldı

Trabzon'da 'hayır' için 20 bin meyve fidanı dağıtıldı

Sputnik Türkiye

Trabzon'un Of ilçesinde Uçar ailesi tarafından dağıtılan 20 bin meyve fidanı yarım saat içinde tükendi. 04.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-04T16:22+0300

2024-04-04T16:22+0300

2024-04-04T16:22+0300

türkiye

trabzon

of

meyve

fidan

hayır

hayır işi

hayır etkinlikleri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/04/1082468318_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_405a1c3498cce832061792a364f17f32.jpg

Trabzon'un Of ilçesinde belediye binası önünde bir tırdan öğle saatlerinde 'hayır için fidan' dağıtımı yapılacağı duyurusu üzerine belediye önünde büyük bir kalabalık toplandı.Etrafa toplanan kalabalığa tır üzerindeki 20 bin meyve fidanı tek tek dağıtıldı. Pek çok çeşit meyve fidanının dağıtımı yarım saat içinde tamamlandı.Fidan dağıtımı esnasında orada bulunan Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıoğlu, hayırsever Uçar ailesine hayırlarından ötürü teşekkür etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240215/150-yildir-tek-ailenin-yonettigi-ilce-ilk-belediye-baskani-benim-babamin-dedesiydi-1080754831.html

türkiye

trabzon

of

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

trabzon, of, meyve, fidan, hayır, hayır işi, hayır etkinlikleri