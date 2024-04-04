https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/trabzonda-hayir-icin-20-bin-meyve-fidani-dagitildi-1082468483.html
Trabzon'da 'hayır' için 20 bin meyve fidanı dağıtıldı
Trabzon'da 'hayır' için 20 bin meyve fidanı dağıtıldı
Sputnik Türkiye
Trabzon'un Of ilçesinde Uçar ailesi tarafından dağıtılan 20 bin meyve fidanı yarım saat içinde tükendi. 04.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-04T16:22+0300
2024-04-04T16:22+0300
2024-04-04T16:22+0300
türkiye
trabzon
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meyve
fidan
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hayır işi
hayır etkinlikleri
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Trabzon'un Of ilçesinde belediye binası önünde bir tırdan öğle saatlerinde 'hayır için fidan' dağıtımı yapılacağı duyurusu üzerine belediye önünde büyük bir kalabalık toplandı.Etrafa toplanan kalabalığa tır üzerindeki 20 bin meyve fidanı tek tek dağıtıldı. Pek çok çeşit meyve fidanının dağıtımı yarım saat içinde tamamlandı.Fidan dağıtımı esnasında orada bulunan Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıoğlu, hayırsever Uçar ailesine hayırlarından ötürü teşekkür etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240215/150-yildir-tek-ailenin-yonettigi-ilce-ilk-belediye-baskani-benim-babamin-dedesiydi-1080754831.html
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trabzon, of, meyve, fidan, hayır, hayır işi, hayır etkinlikleri
trabzon, of, meyve, fidan, hayır, hayır işi, hayır etkinlikleri
Trabzon'da 'hayır' için 20 bin meyve fidanı dağıtıldı
Trabzon'un Of ilçesinde Uçar ailesi tarafından dağıtılan 20 bin meyve fidanı yarım saat içinde tükendi.
Trabzon'un Of ilçesinde belediye binası önünde bir tırdan öğle saatlerinde 'hayır için fidan' dağıtımı yapılacağı duyurusu üzerine belediye önünde büyük bir kalabalık toplandı.
Etrafa toplanan kalabalığa tır üzerindeki 20 bin meyve fidanı tek tek dağıtıldı. Pek çok çeşit meyve fidanının dağıtımı yarım saat içinde tamamlandı.
Fidan dağıtımı esnasında orada bulunan Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıoğlu, hayırsever Uçar ailesine hayırlarından ötürü teşekkür etti.