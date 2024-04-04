https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/sovyetler-birliginden-natoya-uyelik-basvurusu-surec-nasil-gelisti---1082459723.html

Sovyetler Birliği'nden NATO'ya üyelik başvurusu: süreç nasıl gelişti?

Sovyetler Birliği'nden NATO'ya üyelik başvurusu: süreç nasıl gelişti?

Sputnik Türkiye

NATO, 4 Nisan 1949'da Batı Avrupa'nın güvenliğini "yeniden yapılandırması" ve Sovyetler Birliği'ne (SSCB) karşı ortak savunma oluşturulması amacıyla kuruldu. 04.04.2024, Sputnik Türkiye

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ABD, Belçika, İngiltere, Danimarka, Fransa, Hollanda, İtalya, İzlanda, Kanada, Lüksemburg, Norveç ve Portekiz'in imzalarıyla kurulan NATO, 75 yıllık süreçte 10 defa genişledi. 31 Mart 1954'te SSCB, NATO'ya üyelik başvurusu yapmış, ancak ret cevabını almıştı. Bu sürecin sonuçları, Sputnik'in infografiğinde.

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