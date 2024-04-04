https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/sovyetler-birliginden-natoya-uyelik-basvurusu-surec-nasil-gelisti---1082459723.html
Sovyetler Birliği'nden NATO'ya üyelik başvurusu: süreç nasıl gelişti?
Sovyetler Birliği'nden NATO'ya üyelik başvurusu: süreç nasıl gelişti?
Sputnik Türkiye
NATO, 4 Nisan 1949'da Batı Avrupa'nın güvenliğini "yeniden yapılandırması" ve Sovyetler Birliği'ne (SSCB) karşı ortak savunma oluşturulması amacıyla kuruldu. 04.04.2024, Sputnik Türkiye
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ABD, Belçika, İngiltere, Danimarka, Fransa, Hollanda, İtalya, İzlanda, Kanada, Lüksemburg, Norveç ve Portekiz'in imzalarıyla kurulan NATO, 75 yıllık süreçte 10 defa genişledi. 31 Mart 1954'te SSCB, NATO'ya üyelik başvurusu yapmış, ancak ret cevabını almıştı. Bu sürecin sonuçları, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, nato, sscb, avrupa, abd, portekiz, инфографика, rusya
infografik, nato, sscb, avrupa, abd, portekiz, инфографика, rusya
Sovyetler Birliği'nden NATO'ya üyelik başvurusu: süreç nasıl gelişti?
NATO, 4 Nisan 1949'da Batı Avrupa'nın güvenliğini "yeniden yapılandırması" ve Sovyetler Birliği'ne (SSCB) karşı ortak savunma oluşturulması amacıyla kuruldu.
ABD, Belçika, İngiltere, Danimarka, Fransa, Hollanda, İtalya, İzlanda, Kanada, Lüksemburg, Norveç ve Portekiz'in imzalarıyla kurulan NATO, 75 yıllık süreçte 10 defa genişledi. 31 Mart 1954'te SSCB, NATO'ya üyelik başvurusu yapmış, ancak ret cevabını almıştı.
Bu sürecin sonuçları, Sputnik'in infografiğinde.