https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/siginaklar-bile-kurtaramaz-rus-ordusu-ukrayna-mevzilerini-vakum-bombalariyla-vuruyor-1082460766.html

Sığınaklar bile kurtaramaz: Rus ordusu Ukrayna mevzilerini vakum bombalarıyla vuruyor

Sığınaklar bile kurtaramaz: Rus ordusu Ukrayna mevzilerini vakum bombalarıyla vuruyor

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Su-34 savaş uçaklarının Ukrayna ordu mevzilerini, siperlerde veya sığınaklarda saklanmayı imkansız hale getiren ODAB-500 vakum... 04.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-04T13:49+0300

2024-04-04T13:49+0300

2024-04-04T13:49+0300

su-34

bomba

rusya

rusya savunma bakanlığı

askeri operasyon

rusya hava kuvvetleri

rusya hava-uzay kuvvetleri

ukrayna

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/04/1082460259_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_59d766457624bf8da81d2cc04d0ef5ca.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Su-34 bombardıman uçakları, Güney Donetsk istikametinde, ODAB-500 bombalarını kullanarak görevini yerine getirdi” ifadesine yer verildi.Ukrayna ordusunun mukavemet noktası ve personelini hedef alan saldırıda kullanılan ODAB-500 bombalarının planlama ve seyir halinde yön değiştirebilme kabiliyetine sahip modülleriyle donatıldığı kaydedildi. Kanatlara, dümenlere ve kontrol sistemine sahip bu modüllerin sıradan bombaları hassas silaha dönüştürüyor.Vakum bombaları hedefe ulaşınca önce yüksek yanıcılığa sahip sıvı bir madde yayıyor. Bu madde aerosol bulutunu oluşturuyor. Bu bulut da ateşlenme sonucu devasa alev topu oluşuyor. Yüksek sıcaklıktaki patlama, siperleri ve sığınakları yok eden çok şiddetli şok dalgasını oluşturuyor.Su-34 savaş uçaklarının her birisi bu türden 4 bomba taşıyabiliyor.Rusya Savunma Bakanlığı, hedeflerin vurulduğu teyidi alındıktan sonra uçakların üslerine geri döndüğünü belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240318/rus-su-34ler-m-62-bombalariyla-ukrayna-komuta-merkezini-imha-etti-1081794752.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

su-34, bomba, rusya, rusya savunma bakanlığı, askeri operasyon, rusya hava kuvvetleri, rusya hava-uzay kuvvetleri, ukrayna