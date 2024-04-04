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Sığınaklar bile kurtaramaz: Rus ordusu Ukrayna mevzilerini vakum bombalarıyla vuruyor
Sığınaklar bile kurtaramaz: Rus ordusu Ukrayna mevzilerini vakum bombalarıyla vuruyor
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Su-34 savaş uçaklarının Ukrayna ordu mevzilerini, siperlerde veya sığınaklarda saklanmayı imkansız hale getiren ODAB-500 vakum... 04.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-04T13:49+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Su-34 bombardıman uçakları, Güney Donetsk istikametinde, ODAB-500 bombalarını kullanarak görevini yerine getirdi” ifadesine yer verildi.Ukrayna ordusunun mukavemet noktası ve personelini hedef alan saldırıda kullanılan ODAB-500 bombalarının planlama ve seyir halinde yön değiştirebilme kabiliyetine sahip modülleriyle donatıldığı kaydedildi. Kanatlara, dümenlere ve kontrol sistemine sahip bu modüllerin sıradan bombaları hassas silaha dönüştürüyor.Vakum bombaları hedefe ulaşınca önce yüksek yanıcılığa sahip sıvı bir madde yayıyor. Bu madde aerosol bulutunu oluşturuyor. Bu bulut da ateşlenme sonucu devasa alev topu oluşuyor. Yüksek sıcaklıktaki patlama, siperleri ve sığınakları yok eden çok şiddetli şok dalgasını oluşturuyor.Su-34 savaş uçaklarının her birisi bu türden 4 bomba taşıyabiliyor.Rusya Savunma Bakanlığı, hedeflerin vurulduğu teyidi alındıktan sonra uçakların üslerine geri döndüğünü belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240318/rus-su-34ler-m-62-bombalariyla-ukrayna-komuta-merkezini-imha-etti-1081794752.html
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su-34, bomba, rusya, rusya savunma bakanlığı, askeri operasyon, rusya hava kuvvetleri, rusya hava-uzay kuvvetleri, ukrayna
su-34, bomba, rusya, rusya savunma bakanlığı, askeri operasyon, rusya hava kuvvetleri, rusya hava-uzay kuvvetleri, ukrayna

Sığınaklar bile kurtaramaz: Rus ordusu Ukrayna mevzilerini vakum bombalarıyla vuruyor

13:49 04.04.2024
© Sputnik / Михаил ВоскресенскийSu-34 savaş uçağı FAB bombası
Su-34 savaş uçağı FAB bombası - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2024
© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Rusya Savunma Bakanlığı, Su-34 savaş uçaklarının Ukrayna ordu mevzilerini, siperlerde veya sığınaklarda saklanmayı imkansız hale getiren ODAB-500 vakum bombalarıyla vurduğunu duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Su-34 bombardıman uçakları, Güney Donetsk istikametinde, ODAB-500 bombalarını kullanarak görevini yerine getirdi” ifadesine yer verildi.
Ukrayna ordusunun mukavemet noktası ve personelini hedef alan saldırıda kullanılan ODAB-500 bombalarının planlama ve seyir halinde yön değiştirebilme kabiliyetine sahip modülleriyle donatıldığı kaydedildi. Kanatlara, dümenlere ve kontrol sistemine sahip bu modüllerin sıradan bombaları hassas silaha dönüştürüyor.
Vakum bombaları hedefe ulaşınca önce yüksek yanıcılığa sahip sıvı bir madde yayıyor. Bu madde aerosol bulutunu oluşturuyor. Bu bulut da ateşlenme sonucu devasa alev topu oluşuyor. Yüksek sıcaklıktaki patlama, siperleri ve sığınakları yok eden çok şiddetli şok dalgasını oluşturuyor.
Su-34 savaş uçaklarının her birisi bu türden 4 bomba taşıyabiliyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, hedeflerin vurulduğu teyidi alındıktan sonra uçakların üslerine geri döndüğünü belirtti.
Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2024
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