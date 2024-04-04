https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/rusya-secimlerini-izleyen-avustralyali-gozlemci-olumlu-goruslerim-yuzunden-tehdit-ediliyorum-1082466466.html

Rusya seçimlerini izleyen Avustralyalı gözlemci: Olumlu görüşlerim yüzünden tehdit ediliyorum

Rusya seçimlerini izleyen Avustralyalı gözlemci: Olumlu görüşlerim yüzünden tehdit ediliyorum

Sputnik Türkiye

Mart ayında Rusya'da yapılan başkanlık seçimlerinde bağımsız gözlemci olarak görev yapan Avustralya'nın Port Hedland Milletvekili Adrian McRae, olumlu... 04.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-04T15:45+0300

2024-04-04T15:45+0300

2024-04-04T15:45+0300

dünya

rusya devlet başkanlığı seçimleri

2024 rusya devlet başkanlığı seçimleri

seçim

gözlemci

yabancı gözlemci

avustralya

vladimir putin

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Sputnik'e demeç veren McRae, "Kişisel e-posta adresime ve cep telefonuma son derece agresif mesajlar ve çeşitli türden tehditler almaya başladım" dedi.Avustralya'nın kuzeybatı kıyısındaki küçük ama jeostratejik açıdan önemli, insanların merkezi televizyon kanallarına güvenmeyi tercih ettiği bir şehirde yaşadığını ve çalıştığını anlatan McRae, söz konusu kanallarda seçilmiş hükümete Rusya'yla bağlantılı her şeyi kınama yönünde telkinlerin yer aldığının altını çizdi.McRae, "Maalesef burada pek çok insan ulusal televizyon kanallarını izliyor ve bu nedenle çevremde dürüstlüğüm ve niyetim hakkında garip bir görüş oluştu. Bu alışılmadık bir durum. Bunu çoğunlukla her gün toplumla etkileşim kuran çalışanlarımdan öğreniyorum" ifadelerini kullandı.Avustralya medyasının ve Batı yanlısı toplulukların Rusya ziyaretine verdiği şiddetli tepkinin gerçek hayatında önemli olumsuz sonuçlara yol açtığını söylemek için henüz çok erken olduğunu da kaydeden politikacı, "Belki de bir hafta süren bu çılgınlıktan sonra bunun kişisel hayatımı nasıl etkilediğini görmek için bu konu hakkında daha iyi yorum yapabilirim" diye ekledi.

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rusya devlet başkanlığı seçimleri, 2024 rusya devlet başkanlığı seçimleri, seçim, gözlemci, yabancı gözlemci, avustralya, vladimir putin