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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
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RTÜK'ten TRT Haber adımı: İncelemeye alındı
RTÜK'ten TRT Haber adımı: İncelemeye alındı
Sputnik Türkiye
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), TRT Haber'in yerel seçimler öncesi ve 31 Mart günü AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Murat... 04.04.2024, Sputnik Türkiye
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2024 türkiye yerel seçimleri
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RTÜK’te CHP kontenjanından seçilen üyeler Tuncay Keser ve İlhan Taşcı, "TRT Haber’in seçim yayınlarının tek taraflı olması" nedeniyle Üst Kurul tarafından incelenmesi gerektiğini talep ettiler. Seçimlerin tamamlanmasının ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, bu şikayetin incelenmesine yönelik karar aldı.TRT Haber'in yayınları incelenecekCumhuriyet'ten Mahir Barış'ın haberine göre, RTÜK, 31 Mart günün seçim yasaklarının başlamasına rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, AK Parti ’nin İzmir Büyükşehir Belediye adayı Hamza Dağ, AK Parti’nin Kepez Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü’nün yer aldığı reklam filmlerini gün boyunca ekranlara yansıtmıştı. Erdoğan, Kurum ve AK Parti yayınları yapan TRT Haber’in o günkü yayınları incelemeye karar verdi.Cumhurbaşkanlığı seçimleri yayınları nedeniyle cezalar yağdırılmıştıRTÜK, 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri’ne ilişkin FOX TV ve Halk TV’ye yüzde 5, Tele1’e yüzde 3 oranında reklam gelirlerine ceza vermişti. TRT Haber’in seçim yayınlarına ilişkin RTÜK’ün bu ay içinde karar verebileceği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240331/rtuk-baskanindan-aciklama-sonuclarin-21den-once-verilmesi-secim-yasaklari-kapsamindadir-1082295132.html
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rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), trt haber, seçim, seçim sonuçları, yerel seçim, propaganda, ak parti, chp
rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), trt haber, seçim, seçim sonuçları, yerel seçim, propaganda, ak parti, chp

RTÜK'ten TRT Haber adımı: İncelemeye alındı

10:18 04.04.2024
© AARTÜK, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
RTÜK, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2024
© AA
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), TRT Haber'in yerel seçimler öncesi ve 31 Mart günü AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Murat Kurum ve AKP yayınlarını inceleyecek.
RTÜK’te CHP kontenjanından seçilen üyeler Tuncay Keser ve İlhan Taşcı, "TRT Haber’in seçim yayınlarının tek taraflı olması" nedeniyle Üst Kurul tarafından incelenmesi gerektiğini talep ettiler. Seçimlerin tamamlanmasının ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, bu şikayetin incelenmesine yönelik karar aldı.

TRT Haber'in yayınları incelenecek

Cumhuriyet'ten Mahir Barış'ın haberine göre, RTÜK, 31 Mart günün seçim yasaklarının başlamasına rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, AK Parti ’nin İzmir Büyükşehir Belediye adayı Hamza Dağ, AK Parti’nin Kepez Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü’nün yer aldığı reklam filmlerini gün boyunca ekranlara yansıtmıştı. Erdoğan, Kurum ve AK Parti yayınları yapan TRT Haber’in o günkü yayınları incelemeye karar verdi.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri yayınları nedeniyle cezalar yağdırılmıştı

RTÜK, 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri’ne ilişkin FOX TV ve Halk TV’ye yüzde 5, Tele1’e yüzde 3 oranında reklam gelirlerine ceza vermişti. TRT Haber’in seçim yayınlarına ilişkin RTÜK’ün bu ay içinde karar verebileceği öğrenildi.
RTÜK, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
RTÜK Başkanı'ndan açıklama: 'Sonuçların 21'den önce verilmesi seçim yasakları kapsamında'
31 Mart, 18:02
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