https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/lal-denizli-cesmede-gorevine-basladi-15-yasimdan-beri-siyasete-ilgi-duyuyorum-1082463903.html

Lal Denizli Çeşme'de görevine başladı: 'Ailem siyaset yapmamı tercih etmezdi'

Lal Denizli Çeşme'de görevine başladı: 'Ailem siyaset yapmamı tercih etmezdi'

Sputnik Türkiye

CHP'den Çeşme Belediye Başkanı seçilen Lal Denizli, mazbatasını alarak görevine başladı. Denizli, "15 yaşımdan beri siyasete ilgi duyuyorum" dedi. 04.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-04T15:58+0300

2024-04-04T15:58+0300

2024-04-04T15:59+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

lal denizli

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CHP'den Çeşme Belediye Başkanı seçilen Lal Denizli, mazbatasını alarak görevine başladı.Teknik direktör Mustafa Denizli'nin kızı olan 33 yaşındaki Lal Denizli, Çeşme'nin ilk kadın belediye başkanı oldu.Denizli, Çakabey Kültür Merkezi'nde, ilçe seçim kurulu yetkililerinden mazbatasını aldıktan sonra bando eşliğinde belediye binasına kadar yürüdü. Burada önceki belediye başkanı Ekrem Oran'dan görevi teslim alan Denizli, daha sonra makamında tebrikleri kabul etti.Lal Denizli, 15 yaşından beri siyasete ilgi duyduğunu, okuduğu kitaplardan sonra da üniversitede siyaset bilimi okumaya karar verdiğini söyledi.'Babam siyasi olmak istemedi'CHP'ye 2010 yılında üye olduğunu belirten Denizli, çeşitli kademelerde görev yaptığını anlattı.Denizli, ailesinin siyasetten hep uzak kalmayı tercih ettiğini vurgulayarak, "Babamın hayatı boyunca milyonlarca kişiyi temsil etmesinden kaynaklıydı. Babam hep şunu der, 'Benim siyasi olmam doğru değil. Çünkü beni sevenler arasında birçok farklı görüşten insan var. Bu onları kırabilir'. O nedenle onun o tarafsızlık ilkesine zeval gelebileceği endişesi vardı hep. Ama ben bu dengeyi güzel koruduğumu düşünüyorum." diye konuştu.Lal Denizli, ailesinin kendisine hep destek olduğunu kaydederek, "Hiçbir zaman engel olmaya çalışmadılar. Belki ailemin tercihlerini sorsalardı siyaset yapmıyor olmamı tercih ederlerdi. Ama sanki onların torpiliyle gelmişim gibi bir algı oluştu. Böyle değildi. Genel Başkanımız Özgür Özel bunca yıldır verdiğim emeğin şahitlerinden biridir." dedi.İzmir'de, başka ilçelerinden seçilen kadın belediye başkanlarına değinen Denizli, kentin nüfusunun yüzde 40'ının kadınlarca yönetileceğini dile getirdi.​​​​​​​Çeşme'nin turizmdeki önemine dikkati çeken Denizli, 15 Haziran-15 Eylül'de ilçede inşaat yasağı olduğunu, 15 Haziran'a kadar hızla yaz sezonuna hazırlanacaklarını aktardı.Denizli, bu sürede yol ve yeşil alan düzenlemeleri, spor alanlarının bakımı, plaj düzenlemeleri yapacaklarını aktararak, "Öncelikle kendimizi yaza hazırlamamız lazım. Yazdan sonra hızlıca altyapı çalışmalarımızı hayata geçirmeyi planlıyoruz." açıklamasında bulundu.Lal Denizli, seçimde oyların yüzde 53,75'ini almıştı.Lal Denizli kimdir?Lal Denizli, 1991 yılında dünyaya geldi.Milli Futbol Takım'ın yanı sıra Galatasaray ve Beşiktaş’ın da teknik direktörlüğünü yapan Mustafa Denizli ile Çiğdem Kayalı'nın kızıdır.Pierre Loti Fransız Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nü bitirdi.Ardından Uluslararası İlişkiler üzerine yüksek lisans yaptı.Lal Denizli, CHP Gençlik Kolları’nda aktif olarak çalışıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240401/mustafa-denizlinin-kizi-lal-denizli-cesme-belediye-baskani-secildi-1082337121.html

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lal denizli kimdir?