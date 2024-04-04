https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/iranda-devrim-muhafizlarina-ait-karargahlara-saldiri-duzenlendi-ceysul-adl-ustlendi-1082445910.html

İran'da Devrim Muhafızları'na ait karargahlara saldırı düzenlendi: Ceyşu'l Adl üstlendi

İran'da Devrim Muhafızları'na ait karargahlara saldırı düzenlendi: Ceyşu'l Adl üstlendi

Sputnik Türkiye

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde, Devrim Muhafızları Ordusu'na ait Rask kentindeki askeri tesisle Çabahar kentindeki iki polis karakoluna eş zamanlı... 04.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-04T01:53+0300

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İran'da Sistan-Beluçistan Vali Yardımcısı Ali Rıza Merhameti, Ceyş el Adl örgütünün ülkenin güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletindeki Rask ve Çabahar şehirlerinde iki polis karakoluna saldırdığını söyledi. İran devlet televizyonunun haberine göre Merhameti, "Birkaç dakika önce Rask ve Çabahar'daki askeri karargahlara terör saldırıları düzenlendi. Durum kontrol altında ve konuyla ilgili detaylı bilgi daha sonra açıklanacak" ifadelerini kullandı.Merhameti, daha sonra devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, saldırıların ardından karşılık verilmesiyle çıkan çatışmalarda 3 İranlı güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini belirtti.Ülke medyasına yansıyan bilgilere göre güvenlik güçleriyle örgüt mensupları arasındaki çatışmalar devam ediyor. ​​​​​​​Ceyşu'l Adl örgütü, sosyal medya hesaplarından saldırıları üstlendi.İran'da terör örgütü kabul edilen "Ceyşu'l Adl", "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" öne sürerek ülkenin güneydoğusundaki Pakistan sınırında yer alan Sistan-Belucistan eyaletinde zaman zaman İran'a karşı silahlı eylemler düzenliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240122/pakistan-ve-iran-arasindaki-diplomatik-iliskiler-normallesiyor-1079912300.html

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