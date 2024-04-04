https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/ingiltere-avrupa-insan-haklari-mahkemesinden-cekilebilir-1082450853.html

İngiltere, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden çekilebilir

İngiltere, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden çekilebilir

Sputnik Türkiye

İngiltere Başbakanı Sunak, yasadışı göçmen akışını durdurmaya yardımcı olması halinde Birleşik Krallık'ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden (AİHM)... 04.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-04T09:39+0300

2024-04-04T09:39+0300

2024-04-04T09:39+0300

dünya

birleşik krallık

ingiltere

rishi sunak

aihm

avrupa insan hakları mahkemesi (aihm)

ruanda

yasadışı göçmenler

yasadışı göç

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İngiltere Başbakanı Rishi Sunak bir televizyon kanalına verdiği demeçte, "Tüm planlarımızın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de dahil olmak üzere tüm uluslararası yükümlülüklerimizle uyumlu olduğuna inanıyorum ancak sınır güvenliğinin ve yasadışı göçü kontrol edebilmemizin yabancı bir mahkemeye üyelikten daha önemli olduğuna da inanıyorum zira bu bir ülke olarak egemenliğimizin temelidir" dedi.Sunak'ın bu konuşması 2022'de Ruanda'ya gerçekleştirilen ilk sınır dışı etme uçuşunu engelleyen 'Strazburg yargıçlarına' şimdiye kadarki en güçlü uyarı olarak değerlendirildi.Ruanda ve Birleşik Krallık 2022 yılında, Birleşik Krallık hükümeti tarafından yasadışı göçmen ya da sığınmacı olarak tanımlanan kişilerin işlem, iltica ve yeniden yerleştirme için Ruanda'ya sınır dışı edileceği bir göç anlaşması imzalamıştı. Plan, insan hakları örgütlerinin yanı sıra Birleşik Krallık'taki çok sayıda siyasetçi ve yetkilinin de eleştirilerine neden olmuştu.İlk sınır dışı etme işleminin Haziran 2022'de gerçekleşmesi gerekiyordu ancak AİHM'nin müdahalesi nedeniyle bu gerçekleşmedi. İngiltere, Yüksek Mahkemesi'nin ilk planın sığınmacıların güvenliğini garanti etmediğini tespit etmesinin ardından Birleşik Krallık hükümeti geçen yıl yeni bir anlaşma hazırlamak zorunda kalmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240331/ingiltere-ordusunda-hirsizlik-skandali-1082271032.html

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birleşik krallık, ingiltere, rishi sunak, aihm, avrupa insan hakları mahkemesi (aihm), ruanda, yasadışı göçmenler, yasadışı göç