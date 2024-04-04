https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/filistinliler-israilin-yerle-bir-ederek-cekildigi-sifa-hastanesi-hakkinda-konustu-1082468769.html

Filistinliler, İsrail'in ‘yerle bir ederek’ çekildiği Şifa Hastanesi hakkında konuştu

Filistinliler, İsrail'in ‘yerle bir ederek’ çekildiği Şifa Hastanesi hakkında konuştu

Sputnik Türkiye

Kara harekatını sürdüren İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık kompleksi Şifa Hastanesi'ni işgal ettikten 14 gün sonra hastanenin tamamını yıkıp... 04.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-04T16:44+0300

2024-04-04T16:44+0300

2024-04-04T16:47+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

ortadoğu

şifa

hastane

soykırım

israil ordusu (idf)

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İsrail ordusu Gazze'deki Şifa Hastanesi'ni terk ettikten sonra bölgenin en büyük hastanesi enkaz haline gelirken, yerel medya, İsrail ordusunun ayrılmadan önce tıbbi ekipman ve jeneratörleri dahi tahrip ettiğini bildirdi.Yerleşkeyi ziyaret eden Sputnik, orada çalışan doktorlarla ve son olayların görgü tanıklarıyla konuştu.Şifa yerleşkesinin cerrahi bölüm başkanı Marwan abu Saadah, Gazze’deki hastanenin önemiyle ilgili şunları söyledi:Binlerce Filistinlinin İsrail saldırılarından korunmak için bu yerleşkede barındığını, orada suya, elektriğe ve bir derecede olsa güvenliğe sahip olduklarını vurgulayan Mahmoud Jaber ise İsrail ordusunun sığındıkları hastaneye saldırısıyla ilgili anılarını şu şekilde paylaştı:‘İsrail ordusunun Şifa Hastanesi’ni yerle bir etmesinin sebebi işlediği suçları örtbas etmekti’Şifa Hastanesi’ndeki acil tıp komitesinin bir üyesi olan doktor Muatasam Salah ise İsrail’in eylemleriyle ilgili şu bilgileri verdi:İsrail Ordusu (IDF), hastanenin içinde Hamas'a ait bir komuta merkeziyle birlikte yine Hamas'a ait altyapı ve silahlar bulduğunu iddia etmişti.IDF, 15 Kasım 2023'te de Şifa Hastanesi'ne tüneller ve cephanelikler bulunduğu iddiasıyla baskın düzenlemiş, hastaneyi hizmet dışı bırakıp ciddi zarar verdikten sonra iddialarını destekleyecek hiçbir kanıt sunamamıştı.Ancak hastanenin başhekimi, İsrail ordusunun Hamas militanlarının hastalar ve hastaneye sığınanlar arasında olduğu yönündeki iddialarını yalanlamıştı.Gazze'deki hükümet, İsrail güçlerinin Şifa Hastanesi ve çevresinde 400'den fazla Filistinliyi öldürdüğünü, 900'den fazlasını alıkoyduğunu ve 1050 evi yıktığını duyurmuştu.İsrail ordusu ise 2 hafta süren baskında 200 Filistinliyi öldürdüğünü, 500'den fazlasını alıkoyduğunu ileri sürmüştü.

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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, şifa, hastane, soykırım, israil ordusu (idf), filistin