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MGK sonrası açıklama geldi: 'Bölgemizin geleceğinde terör örgütlerine ve destekçilerine yer yok'
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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/filistinliler-israilin-yerle-bir-ederek-cekildigi-sifa-hastanesi-hakkinda-konustu-1082468769.html
Filistinliler, İsrail'in ‘yerle bir ederek’ çekildiği Şifa Hastanesi hakkında konuştu
Filistinliler, İsrail'in ‘yerle bir ederek’ çekildiği Şifa Hastanesi hakkında konuştu
Sputnik Türkiye
Kara harekatını sürdüren İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık kompleksi Şifa Hastanesi'ni işgal ettikten 14 gün sonra hastanenin tamamını yıkıp... 04.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-04T16:44+0300
2024-04-04T16:47+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
ortadoğu
şifa
hastane
soykırım
israil ordusu (idf)
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İsrail ordusu Gazze'deki Şifa Hastanesi'ni terk ettikten sonra bölgenin en büyük hastanesi enkaz haline gelirken, yerel medya, İsrail ordusunun ayrılmadan önce tıbbi ekipman ve jeneratörleri dahi tahrip ettiğini bildirdi.Yerleşkeyi ziyaret eden Sputnik, orada çalışan doktorlarla ve son olayların görgü tanıklarıyla konuştu.Şifa yerleşkesinin cerrahi bölüm başkanı Marwan abu Saadah, Gazze’deki hastanenin önemiyle ilgili şunları söyledi:Binlerce Filistinlinin İsrail saldırılarından korunmak için bu yerleşkede barındığını, orada suya, elektriğe ve bir derecede olsa güvenliğe sahip olduklarını vurgulayan Mahmoud Jaber ise İsrail ordusunun sığındıkları hastaneye saldırısıyla ilgili anılarını şu şekilde paylaştı:‘İsrail ordusunun Şifa Hastanesi’ni yerle bir etmesinin sebebi işlediği suçları örtbas etmekti’Şifa Hastanesi’ndeki acil tıp komitesinin bir üyesi olan doktor Muatasam Salah ise İsrail’in eylemleriyle ilgili şu bilgileri verdi:İsrail Ordusu (IDF), hastanenin içinde Hamas'a ait bir komuta merkeziyle birlikte yine Hamas'a ait altyapı ve silahlar bulduğunu iddia etmişti.IDF, 15 Kasım 2023'te de Şifa Hastanesi'ne tüneller ve cephanelikler bulunduğu iddiasıyla baskın düzenlemiş, hastaneyi hizmet dışı bırakıp ciddi zarar verdikten sonra iddialarını destekleyecek hiçbir kanıt sunamamıştı.Ancak hastanenin başhekimi, İsrail ordusunun Hamas militanlarının hastalar ve hastaneye sığınanlar arasında olduğu yönündeki iddialarını yalanlamıştı.Gazze'deki hükümet, İsrail güçlerinin Şifa Hastanesi ve çevresinde 400'den fazla Filistinliyi öldürdüğünü, 900'den fazlasını alıkoyduğunu ve 1050 evi yıktığını duyurmuştu.İsrail ordusu ise 2 hafta süren baskında 200 Filistinliyi öldürdüğünü, 500'den fazlasını alıkoyduğunu ileri sürmüştü.
israil
gazze
gazze şeridi
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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, şifa, hastane, soykırım, israil ordusu (idf), filistin

Filistinliler, İsrail'in ‘yerle bir ederek’ çekildiği Şifa Hastanesi hakkında konuştu

16:44 04.04.2024 (güncellendi: 16:47 04.04.2024)
© AP Photo / Mohammed HajjarŞifa Hastanesi
Şifa Hastanesi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2024
© AP Photo / Mohammed Hajjar
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Kara harekatını sürdüren İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık kompleksi Şifa Hastanesi'ni işgal ettikten 14 gün sonra hastanenin tamamını yıkıp geride onlarca ölü bırakarak çekildi.
İsrail ordusu Gazze'deki Şifa Hastanesi'ni terk ettikten sonra bölgenin en büyük hastanesi enkaz haline gelirken, yerel medya, İsrail ordusunun ayrılmadan önce tıbbi ekipman ve jeneratörleri dahi tahrip ettiğini bildirdi.
Yerleşkeyi ziyaret eden Sputnik, orada çalışan doktorlarla ve son olayların görgü tanıklarıyla konuştu.
Şifa yerleşkesinin cerrahi bölüm başkanı Marwan abu Saadah, Gazze’deki hastanenin önemiyle ilgili şunları söyledi:
Filistin'deki en büyük hastaneydi. 750 yatak, 26 ameliyathane, yılda 250 binden fazla hasta kabul ediyordu. Çok çeşitli alanlarda yılda 17 binden fazla ameliyat gerçekleştiriyorduk. Şimdi bu hastane artık yok. Uluslararası toplumu Filistinlilerin tıbbi bakımdan yoksun kalmaması için bir sahra hastanesi kurmaya çağırıyorum.
Binlerce Filistinlinin İsrail saldırılarından korunmak için bu yerleşkede barındığını, orada suya, elektriğe ve bir derecede olsa güvenliğe sahip olduklarını vurgulayan Mahmoud Jaber ise İsrail ordusunun sığındıkları hastaneye saldırısıyla ilgili anılarını şu şekilde paylaştı:
Birden ateş edilmeye başlandı. Pencerelere koştuk ve bir İsrail tankının yerleşkeye girdiğini gördük. Yere yattık. Tam bir dehşetti. İsrailliler bir hoparlör aracılığıyla bize hareket etmememizi ve pencerelere yaklaşmamamızı yoksa öldürüleceğimizi söyledi. Şafak sökerken avluya inmemiz emredildi. 50 kişiyi bir sıraya dizdiler ve herkesi fotoğrafladılar. Oğlum ve damadım tutuklandı. Hayatta olup olmadıklarını henüz bilmiyorum.

‘İsrail ordusunun Şifa Hastanesi’ni yerle bir etmesinin sebebi işlediği suçları örtbas etmekti’

Şifa Hastanesi’ndeki acil tıp komitesinin bir üyesi olan doktor Muatasam Salah ise İsrail’in eylemleriyle ilgili şu bilgileri verdi:

“İsrail askerleri tüm tıbbi ekipman ve sarf malzemelerini yok etti. Hastanede kullanılabilir tek bir bölüm bile kalmadı. Herşeyi yerle bir ettiler. Bunu hastane içinde işledikleri suçları örtbas etmek için kasıtlı olarak yaptılar ve bu yıkım kasıtlı olarak yapıldı, böylece işgalciler hastane içinde işledikleri suçları örtbas etmeye çalıştılar. Şifa, işgal ordusunun suçlarının bir anıtı olarak kalacak. Yüzlerce yerinden edilmiş insan ve sağlık görevlisi burada öldürüldü.

İsrail Ordusu (IDF), hastanenin içinde Hamas'a ait bir komuta merkeziyle birlikte yine Hamas'a ait altyapı ve silahlar bulduğunu iddia etmişti.
IDF, 15 Kasım 2023'te de Şifa Hastanesi'ne tüneller ve cephanelikler bulunduğu iddiasıyla baskın düzenlemiş, hastaneyi hizmet dışı bırakıp ciddi zarar verdikten sonra iddialarını destekleyecek hiçbir kanıt sunamamıştı.
Ancak hastanenin başhekimi, İsrail ordusunun Hamas militanlarının hastalar ve hastaneye sığınanlar arasında olduğu yönündeki iddialarını yalanlamıştı.
Gazze'deki hükümet, İsrail güçlerinin Şifa Hastanesi ve çevresinde 400'den fazla Filistinliyi öldürdüğünü, 900'den fazlasını alıkoyduğunu ve 1050 evi yıktığını duyurmuştu.
İsrail ordusu ise 2 hafta süren baskında 200 Filistinliyi öldürdüğünü, 500'den fazlasını alıkoyduğunu ileri sürmüştü.
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