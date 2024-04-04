https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/dogada-en-son-yaklasik-50-yil-once-gorulmustu-java-kaplanina-ait-kil-bulundu-1082481254.html

Doğada en son yaklaşık 50 yıl önce görülmüştü: Java kaplanına ait kıl bulundu

Doğada en son yaklaşık 50 yıl önce görülmüştü: Java kaplanına ait kıl bulundu

Sputnik Türkiye

Endonezya'da doğada en son yaklaşık 50 yıl önce gözlemlenen endemik tür Java kaplanına ait olduğu düşünülen kıl örneği, Endonezya Hayvanbilim Müzesi'ndeki... 04.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-04T23:57+0300

2024-04-04T23:57+0300

2024-04-04T23:57+0300

yaşam

endonezya

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kaplan

kaplan

kaplan

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The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, Endonezya'da yaban hayatı koruma çalışmaları yürüten araştırmacı Kalih Raksasewu, 5 yıl önce Java adasındaki görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkarak Java kaplanına ait olduğu düşünülen bir kıl örneği buldu.2008'de neslinin tükendiği ilan edilmiştiNumune, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından 2008'de neslinin tükendiği ilan edilen ve doğada en son 1976 yılında gözlemlenen Java kaplanının yaşıyor olma ihtimalini gündeme getirdi.Bilim insanları yaptıkları araştırmada, türe ait olduğu düşünülen kıl örneğini inceledi.Araştırmada, genetik yakınlığı olan türlerle karşılaştırılan kıl örneğindeki DNA diziliminin, Endonezya Hayvanbilim Müzesi'nde bulunan 1930 yılında doldurulmuş bir Java kaplanının kürkündeki kıllarla en yakın eşleşmeyi sağladığı tespit edildi.Araştırma yazarları, Java kaplanı hakkındaki bulguların saha çalışmaları ve ileri genetik taramalarla test edilmesi gerektiğini belirtti. Endonezya Çevre Bakanlığı da Java kaplanı olma olasılığını doğada gözlemlemek için kamera tuzakları ve genetik incelemeler yapılacağını kaydetti.Söz konusu araştırmanın sonuçları, 21 Mart'ta Cambridge University Press tarafından yayımlanan Oryx dergisinde paylaşıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230531/cumhurbaskani-erdogana-hediye-edilen-aslanlarin-dorduzleri-oldu-1071820129.html

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endonezya, araştırma, kaplan, kaplan, kaplan