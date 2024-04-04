https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/15-temmuz-sehitler-koprusu-28-nisanda-kapali-olacak-1082477854.html

15 Temmuz Şehitler Köprüsü 28 Nisan'da kapalı olacak

15 Temmuz Şehitler Köprüsü 28 Nisan'da kapalı olacak

Sputnik Türkiye

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün, Uluslararası Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu nedeniyle 28 Nisan'da kapalı 04.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-04T20:41+0300

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türkiye

15 temmuz şehitler köprüsü

bisiklet

cumhurbaşkanlığı türkiye bisiklet turu

ulaştırma ve altyapı bakanlığı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Uluslararası Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun yapılacağı 28 Nisan'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün araç bağlantısına kapalı olacağı duyuruldu.Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ​​​​​​​TC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 28 Nisan Pazar günü "59. Uluslararası Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu 8. Etabı"nın yapılacağı belirtildi.Paylaşımda, 59. Uluslararası Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu 8. Etabı nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Avrupa-Anadolu istikametinde tahmin olarak 11.00-11.45 saatlerinde, Anadolu-Avrupa yönünde ise 12.30-13.15 saatlerinde araç bağlantısına kapalı olacağı ifade edildi.

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15 temmuz şehitler köprüsü, bisiklet, cumhurbaşkanlığı türkiye bisiklet turu, ulaştırma ve altyapı bakanlığı