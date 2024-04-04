Flamingolar Akkaya Barajı’nda

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
CHP, nüfusun yüzde 64'ünü temsil eden şehirleri kazandı
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Siyaset Bilimci Dinçşahin: Seçmen sandığa olan inancını geri kazandı
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ev sahiplerini beyanname vermeleri için uyardı.
13:31
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik yerel seçim sonuçlarını değerlendiriyor
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Halk, bu yeni ekonomi politikasını ve yönetimini beğenmedi ve sandıkta tepkisini gösterdi’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Birçok şiiri bestelenen Sabahattin Ali kimdir?
18:38
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/1082445151.html
Flamingolar Akkaya Barajı’nda
Flamingolar Akkaya Barajı’nda
Sputnik Türkiye
220 kuş türünü barındıran Niğde Akkaya Barajı, Nisan ayının gelmesiyle göçmen kuşlardan flamingoları ağırlıyor. 04.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-04T02:20+0300
2024-04-04T02:20+0300
multimedya
fotoğraf
flamingo
niğde
akkaya barajı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/03/1082443798_0:440:1280:1160_1920x0_80_0_0_4cb66d699f485a18e328a3153de3c500.jpg
niğde
akkaya barajı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/03/1082443798_0:320:1280:1280_1920x0_80_0_0_8b9ec2a3a605b6d1404d89a6bbd8d661.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, fotoğraf, flamingo, niğde, akkaya barajı
фото, fotoğraf, flamingo, niğde, akkaya barajı

Flamingolar Akkaya Barajı’nda

02:20 04.04.2024
Abone ol
220 kuş türünü barındıran Niğde Akkaya Barajı, Nisan ayının gelmesiyle göçmen kuşlardan flamingoları ağırlıyor.
© İHA / SEMA TEKELİ-

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi kampüsünün içerisinde bulunan ve bünyesinde 220 farklı kuş türünü barındıran Akkaya Barajı, göçmen kuşların önemli durak noktalarından birisi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi kampüsünün içerisinde bulunan ve bünyesinde 220 farklı kuş türünü barındıran Akkaya Barajı, göçmen kuşların önemli durak noktalarından birisi. - Sputnik Türkiye
1/7
© İHA / SEMA TEKELİ-

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi kampüsünün içerisinde bulunan ve bünyesinde 220 farklı kuş türünü barındıran Akkaya Barajı, göçmen kuşların önemli durak noktalarından birisi.

© İHA / SEMA TEKELİ-

Her yıl yüzlerce kuş türünün göç yolu üzerinde bulunan baraj, Nisan ayının gelmesiyle birlikte pek çok kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Her yıl yüzlerce kuş türünün göç yolu üzerinde bulunan baraj, Nisan ayının gelmesiyle birlikte pek çok kuş türüne ev sahipliği yapıyor. - Sputnik Türkiye
2/7
© İHA / SEMA TEKELİ-

Her yıl yüzlerce kuş türünün göç yolu üzerinde bulunan baraj, Nisan ayının gelmesiyle birlikte pek çok kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

© İHA / SEMA TEKELİ-

Fotoğrafçılar ve kuş gözlemcilerinin onlarca farklı kuş türünü aynı anda görebileceği baraj, yılın bu dönemlerinde ziyaretçilerin ilgisini görüyor.

Fotoğrafçılar ve kuş gözlemcilerinin onlarca farklı kuş türünü aynı anda görebileceği baraj, yılın bu dönemlerinde ziyaretçilerin ilgisini görüyor. - Sputnik Türkiye
3/7
© İHA / SEMA TEKELİ-

Fotoğrafçılar ve kuş gözlemcilerinin onlarca farklı kuş türünü aynı anda görebileceği baraj, yılın bu dönemlerinde ziyaretçilerin ilgisini görüyor.

© İHA / SEMA TEKELİ-Flamingolar Akkaya Barajı’nda
Flamingolar Akkaya Barajı’nda - Sputnik Türkiye
4/7
© İHA / SEMA TEKELİ-
Flamingolar Akkaya Barajı’nda
© İHA / SEMA TEKELİ-Flamingolar Akkaya Barajı’nda
Flamingolar Akkaya Barajı’nda - Sputnik Türkiye
5/7
© İHA / SEMA TEKELİ-
Flamingolar Akkaya Barajı’nda
© İHA / SEMA TEKELİ-Flamingolar Akkaya Barajı’nda
Flamingolar Akkaya Barajı’nda - Sputnik Türkiye
6/7
© İHA / SEMA TEKELİ-
Flamingolar Akkaya Barajı’nda
© İHA / SEMA TEKELİ-Flamingolar Akkaya Barajı’nda
Flamingolar Akkaya Barajı’nda - Sputnik Türkiye
7/7
© İHA / SEMA TEKELİ-
Flamingolar Akkaya Barajı’nda
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала