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Tamer Karadağlı'dan Şahan Gökbakar'a dava
Tamer Karadağlı'dan Şahan Gökbakar'a dava
Sputnik Türkiye
Şahan Gökbakar, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'nın adres şaşırıp Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni hedef alan paylaşımını tiye almıştı... 03.04.2024, Sputnik Türkiye
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oyuncu
devlet tiyatroları
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Çocuklar Duymasın dizisinin yıldız ismi Tamer Karadağlı, 2023'ün Ağustos ayında Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atanmıştı.Tamer Karadağlı geçtiğimiz günlerde yaptığı Antalya gezisi esnasında Haşim İşcan Kültür Merkezi’ni paylaşmış ve binanın bakımsızlığına sitem etmişti."Rezalet! Hiçbir şey yapılmamış. Gerçekten utanç kaynağı, inanamıyorum. Bina savaştan çıkmış gibi korkunç durumda. Belediye bunları görmüyor mu?" diyen Karadağlı, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirdi.Tamer Karadağlı'nın paylaşımı üzerine komedyen Şahan Gökbakar, ünlü oyuncuyu taklit ettiği bir video yayınladı.Milliyet'ten Ali Eyüboğlu haberinde, "Sosyal medyadaki iktidar karşıtı kitle, Karadağlı’yı adeta linç etti" ifadelerini kullandı. Eyüboğlu'nun haberine göre; Tamer Karadağlı, kendisini tiye alan ünlü komedyeni affetmedi. İddialara göre, Karadağlı hem kendisiyle hem de temsil ettiği Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'yle alay edildiğini belirterek harekete geçti. Karadağlı'nın Gökbakar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağı ve konu hakkında ünlü komedyene dava açacağı öne sürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231222/tamer-karadagli-ve-tan-sagturk-tbmmde-butce-gorusmelerini-izledi-1078713296.html
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tamer karadağlı, şahan gökbakar, oyuncu, devlet tiyatroları, devlet tiyatroları genel müdürlüğü, antalya, taklit
tamer karadağlı, şahan gökbakar, oyuncu, devlet tiyatroları, devlet tiyatroları genel müdürlüğü, antalya, taklit

Tamer Karadağlı'dan Şahan Gökbakar'a dava

12:59 03.04.2024
© DHATamer Karadağlı
Tamer Karadağlı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2024
© DHA
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Şahan Gökbakar, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'nın adres şaşırıp Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni hedef alan paylaşımını tiye almıştı. Milliyet'ten Ali Eyüboğlu'nun haberine göre, yaşananlara sessiz kalmayan Karadağlı dava açacağını söyledi!
Çocuklar Duymasın dizisinin yıldız ismi Tamer Karadağlı, 2023'ün Ağustos ayında Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atanmıştı.
Tamer Karadağlı geçtiğimiz günlerde yaptığı Antalya gezisi esnasında Haşim İşcan Kültür Merkezi’ni paylaşmış ve binanın bakımsızlığına sitem etmişti.
"Rezalet! Hiçbir şey yapılmamış. Gerçekten utanç kaynağı, inanamıyorum. Bina savaştan çıkmış gibi korkunç durumda. Belediye bunları görmüyor mu?" diyen Karadağlı, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirdi.
Tamer Karadağlı'nın paylaşımı üzerine komedyen Şahan Gökbakar, ünlü oyuncuyu taklit ettiği bir video yayınladı.
Milliyet'ten Ali Eyüboğlu haberinde, "Sosyal medyadaki iktidar karşıtı kitle, Karadağlı’yı adeta linç etti" ifadelerini kullandı. Eyüboğlu'nun haberine göre; Tamer Karadağlı, kendisini tiye alan ünlü komedyeni affetmedi. İddialara göre, Karadağlı hem kendisiyle hem de temsil ettiği Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'yle alay edildiğini belirterek harekete geçti. Karadağlı'nın Gökbakar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağı ve konu hakkında ünlü komedyene dava açacağı öne sürüldü.
Tan Sağtürk TBMM’de - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2023
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Tamer Karadağlı ve Tan Sağtürk TBMM’de bütçe görüşmelerini izledi
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