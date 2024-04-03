https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/suudi-arabistandan-bir-ilk-daha-model-rumy-kainat-guzeli-olmak-icin-yarisacak-1082425603.html

Suudi Arabistan'dan bir ilk daha: Model Rumy Kainat Güzeli olmak için yarışacak

Suudi Arabistan'dan bir ilk daha: Model Rumy Kainat Güzeli olmak için yarışacak

Sputnik Türkiye

Suudi Arabistanlı model Rumy al-Qahtani, Malezya’da düzenlenen Miss & Mrs Global Asian’da ülkesini temsil etmişti. Suudi Arabistan böylelikle ilk kez bir... 03.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-03T13:02+0300

2024-04-03T13:02+0300

2024-04-03T13:02+0300

yaşam

suudi arabistan

model

miss universe

kainat güzeli yarışması

kainat güzeli

kainat güzellik yarışması

kainat güzellik yarışması

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"Miss & Mrs Global Asya" güzellik yarışmasında bu sene ilk kez Suudi Arabistanlı model Rumy Al-Qahtani ülkesini temsil etti.Suudi Arabistan'ın tarihinde ilk kez bir güzellik yarışmasına katılan ve derece alamayan model şimdi de Kainat Güzellik Yarışması'na (Miss Universe) katılacak.Suudi Arabistan için bir ilkMiss Universe, 28 Eylül'de Meksika'da gerçekleşecek. Rumy al-Qahtani, "Miss Universe 2024 yarışmasına katılmaktan onur duyuyorum. Bu Suudi Arabistan'ın Kainat Güzellik Yarışması'na ilk kez katılması anlamına geliyor. Tüm dünyadaki arkadaşlarıma bana karşı iyi niyet içinde oldukları için teşekkürler. Mutluyum çünkü ülkemi uluslararası alanda temsil eden ilk Suudi Arabistan güzeli benim” dedi.Suudi Arabistan’ın güzellik yarışmalarına temsilci göndermesi, ülkede kadınların sosyal hayata ve kültürel etkinliklere daha fazla kabul edildiğinin göstergesi olarak yorumlanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20231229/guzellik-kralicesi-silah-kacakciligindan-tutuklandi-evinde-dev-cephane-bulundu-1079161091.html

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