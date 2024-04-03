https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/suudi-arabistandan-bir-ilk-daha-model-rumy-kainat-guzeli-olmak-icin-yarisacak-1082425603.html
Suudi Arabistan'dan bir ilk daha: Model Rumy Kainat Güzeli olmak için yarışacak
Suudi Arabistan'dan bir ilk daha: Model Rumy Kainat Güzeli olmak için yarışacak
Sputnik Türkiye
Suudi Arabistanlı model Rumy al-Qahtani, Malezya’da düzenlenen Miss & Mrs Global Asian’da ülkesini temsil etmişti. Suudi Arabistan böylelikle ilk kez bir... 03.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-03T13:02+0300
2024-04-03T13:02+0300
2024-04-03T13:02+0300
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kainat güzeli yarışması
kainat güzeli
kainat güzellik yarışması
kainat güzellik yarışması
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"Miss & Mrs Global Asya" güzellik yarışmasında bu sene ilk kez Suudi Arabistanlı model Rumy Al-Qahtani ülkesini temsil etti.Suudi Arabistan'ın tarihinde ilk kez bir güzellik yarışmasına katılan ve derece alamayan model şimdi de Kainat Güzellik Yarışması'na (Miss Universe) katılacak.Suudi Arabistan için bir ilkMiss Universe, 28 Eylül'de Meksika'da gerçekleşecek. Rumy al-Qahtani, "Miss Universe 2024 yarışmasına katılmaktan onur duyuyorum. Bu Suudi Arabistan'ın Kainat Güzellik Yarışması'na ilk kez katılması anlamına geliyor. Tüm dünyadaki arkadaşlarıma bana karşı iyi niyet içinde oldukları için teşekkürler. Mutluyum çünkü ülkemi uluslararası alanda temsil eden ilk Suudi Arabistan güzeli benim” dedi.Suudi Arabistan’ın güzellik yarışmalarına temsilci göndermesi, ülkede kadınların sosyal hayata ve kültürel etkinliklere daha fazla kabul edildiğinin göstergesi olarak yorumlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231229/guzellik-kralicesi-silah-kacakciligindan-tutuklandi-evinde-dev-cephane-bulundu-1079161091.html
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suudi arabistan, model, miss universe, kainat güzeli yarışması, kainat güzeli, kainat güzellik yarışması, kainat güzellik yarışması
suudi arabistan, model, miss universe, kainat güzeli yarışması, kainat güzeli, kainat güzellik yarışması, kainat güzellik yarışması
Suudi Arabistan'dan bir ilk daha: Model Rumy Kainat Güzeli olmak için yarışacak
Suudi Arabistanlı model Rumy al-Qahtani, Malezya’da düzenlenen Miss & Mrs Global Asian’da ülkesini temsil etmişti. Suudi Arabistan böylelikle ilk kez bir güzellik yarışmasına katılım göstermiş oldu. Model şimdi de Kainat Güzeli (Miss Universe) olmak için yarışacak.
"Miss & Mrs Global Asya" güzellik yarışmasında bu sene ilk kez Suudi Arabistanlı model Rumy Al-Qahtani ülkesini temsil etti.
Suudi Arabistan'ın tarihinde ilk kez bir güzellik yarışmasına katılan ve derece alamayan model şimdi de Kainat Güzellik Yarışması'na (Miss Universe) katılacak.
Suudi Arabistan için bir ilk
Miss Universe, 28 Eylül'de Meksika'da gerçekleşecek. Rumy al-Qahtani, "Miss Universe 2024 yarışmasına katılmaktan onur duyuyorum. Bu Suudi Arabistan'ın Kainat Güzellik Yarışması'na ilk kez katılması anlamına geliyor. Tüm dünyadaki arkadaşlarıma bana karşı iyi niyet içinde oldukları için teşekkürler. Mutluyum çünkü ülkemi uluslararası alanda temsil eden ilk Suudi Arabistan güzeli benim” dedi.
Suudi Arabistan’ın güzellik yarışmalarına temsilci göndermesi, ülkede kadınların sosyal hayata ve kültürel etkinliklere daha fazla kabul edildiğinin göstergesi olarak yorumlanıyor.