https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/sehirler-arasi-otobuslere-bayram-tatili-ayari-1082409808.html
Şehirler arası otobüslere bayram tatili ayarı
Şehirler arası otobüslere bayram tatili ayarı
Sputnik Türkiye
Ramazan Bayramı tatili yaklaşıyor. 9 gün sürecek bayram tatilinde şehirler arası yollarda hareketliliğin artması bekleniyor. Bu kapsamda şehirler arası hizmet... 03.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-03T02:46+0300
2024-04-03T02:46+0300
2024-04-03T02:46+0300
otobüs
ulaştırma ve altyapı bakanlığı
türkiye
sefer
sefer
ramazan bayramı
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Şehirler arası hizmet veren otobüs firmalarının Ramazan Bayramı tatilinde yapacakları ek seferler için izin dönemi yarın başlayacak, 16 Nisan'da sona erecek.NTV'nin aktardığına göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından Ramazan Bayramı tatili süresince yapılacak ek seferlere ilişkin düzenleme yapıldı.Buna göre, bayram tatili süresince yolcu potansiyelinin önemli ölçüde artması beklenirken, vatandaşların şehirler arası seyahat taleplerinin mevcut tarifeli yolcu taşıması yapan otobüslerin kapasitesiyle karşılanmasının zor olacağı öngörülüyor.Bu nedenle şehirler arası sefer yapan otobüs firmalarının Ramazan Bayramı tatili boyunca ek sefer düzenlemelerine izin verildi.Otobüsler için ek sefer izni yarın başlayacak. B1 ve D1 yetki belgesi sahibi firmalar, zaman tarifesine bağlı olmadan, B2 ve D2 yetki belgeli 25 ve üstü koltuk kapasitesine sahip araçları 16 Nisan'a kadar kullanabilecek.'Mağduriyetlerin önüne geçilecek'Kara yolu ulaştırma hizmetlerinde herhangi bir aksamaya meydan verilmemesini amaçlayan düzenlemeyle vatandaşların olası mağduriyetleri engellenecek.Öte yandan, firmalar, tarifeli yolcu taşımacılığı hat listesinin dışına çıkmayacak, ücret tarifelerine uyacak, taşımalardaki sorumluluğu üstlenecek ve taşıma faaliyetlerine ilişkin Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi’ne bildirimde bulunacak.B2 yetki belgesi uluslararası tarifesiz, D2 belgesi de yurt içi tarifesiz otobüs seferlerine çıkacaklar firmalara veriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231002/otobus-beklerken-kavga-eden-iki-yolcu-ayni-anda-kalp-krizi-gecirdi-1075955955.html
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otobüs, ulaştırma ve altyapı bakanlığı, sefer, sefer, ramazan bayramı
otobüs, ulaştırma ve altyapı bakanlığı, sefer, sefer, ramazan bayramı
Şehirler arası otobüslere bayram tatili ayarı
Ramazan Bayramı tatili yaklaşıyor. 9 gün sürecek bayram tatilinde şehirler arası yollarda hareketliliğin artması bekleniyor. Bu kapsamda şehirler arası hizmet veren otobüs firmalarına, tatil nedeniyle yapacakları ek seferler için izin çıktı. İzin dönemi yarın başlayacak, 16 Nisan’da sona erecek.
Şehirler arası hizmet veren otobüs firmalarının Ramazan Bayramı tatilinde yapacakları ek seferler için izin dönemi yarın başlayacak, 16 Nisan'da sona erecek.
NTV'nin aktardığına göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından Ramazan Bayramı tatili süresince yapılacak ek seferlere ilişkin düzenleme yapıldı.
Buna göre, bayram tatili süresince yolcu potansiyelinin önemli ölçüde artması beklenirken, vatandaşların şehirler arası seyahat taleplerinin mevcut tarifeli yolcu taşıması yapan otobüslerin kapasitesiyle karşılanmasının zor olacağı öngörülüyor.
Bu nedenle şehirler arası sefer yapan otobüs firmalarının Ramazan Bayramı tatili boyunca ek sefer düzenlemelerine izin verildi.
Otobüsler için ek sefer izni yarın başlayacak. B1 ve D1 yetki belgesi sahibi firmalar, zaman tarifesine bağlı olmadan, B2 ve D2 yetki belgeli 25 ve üstü koltuk kapasitesine sahip araçları 16 Nisan'a kadar kullanabilecek.
'Mağduriyetlerin önüne geçilecek'
Kara yolu ulaştırma hizmetlerinde herhangi bir aksamaya meydan verilmemesini amaçlayan düzenlemeyle vatandaşların olası mağduriyetleri engellenecek.
Öte yandan, firmalar, tarifeli yolcu taşımacılığı hat listesinin dışına çıkmayacak, ücret tarifelerine uyacak, taşımalardaki sorumluluğu üstlenecek ve taşıma faaliyetlerine ilişkin Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi’ne bildirimde bulunacak.
B2 yetki belgesi uluslararası tarifesiz, D2 belgesi de yurt içi tarifesiz otobüs seferlerine çıkacaklar firmalara veriliyor.