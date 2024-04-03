https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/rus-senatorlerden-bmye-cagri-batinin-baskanlik-secimlerine-karisma-girisimini-kinayin-1082424449.html

Rus senatörlerden BM’ye çağrı: Batı’nın başkanlık seçimlerine müdahele girişimini kınayın

Rus senatörlerden BM’ye çağrı: Batı’nın başkanlık seçimlerine müdahele girişimini kınayın

Sputnik Türkiye

Rusya’da parlamentonun üst kanadı Federasyon Konseyi, Birleşmiş Milletler’e (BM) ve diğer ülkelerin parlamentolarına, kolektif Batı’nın Rusya’daki devlet... 03.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-03T12:15+0300

2024-04-03T12:15+0300

2024-04-03T12:20+0300

dünya

rusya

federasyon konseyi

rusya parlamentosunun alt kanadı duma

rusya devlet başkanlığı seçimleri

2024 rusya devlet başkanlığı seçimleri

birleşmiş milletler (bm)

nato

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Rus senatör tarafından onaylanarak imzalanan mektupta, “BM ile birlikte uluslararası parlamento örgütleri ve yabancı ülkelerin meclislerini, Washington’un koordine ettiği kolektif Batı ülkelerinin Rusya Federasyonu’ndaki devlet başkanlığı seçimlerinin organizasyon ve uygulamasına müdahale etme, Rusya vatandaşlarının iradelerini özgürce ifade etmesine engel olma ve seçim kampanyası sırasında Rusya'daki durumu istikrarsızlaştırma amacıyla terörü ve aşırıcılığı teşvik etme girişimlerini kınamaya çağırıyoruz” ifadelerine yer verildi.Rusya devlet başkanlığı seçimlerine, henüz tarihi belirlenmeden çok önce başlayan müdahale girişimlerinin şiddetle kınadıklarını kaydeden Federasyon Konseyi, “Rusya senatörleri, çoğunluk teşkil eden ve ABD ile müttefikleri tarafından başlatılan ve Rusya devlet başkanlığı seçimlerinin düzenlenmesini kınayan kampanyaya destek vermeyi reddeden ülkelerinin tutumunu memnuniyetle karşılıyor” diye ekledi.Mektupta, NATO’nun kışkırttığı Kiev rejiminin de seçimlere müdahale etme amacıyla Rusya’nın sınır bölgelerindeki seçim noktalarını bombaladığı, sivil hedeflere karşı hava saldırıları düzenlediği ve Rusya topraklarına sızma girişiminde bulunduğu, ama püskürtüldüğü anımsatılırken, “Bu suç eylemleri sonucu çocuklar dahil masum insanlar öldü” dendi.Duma’dan da ‘Ukrayna, ABD ve NATO yetkilerinden oluşan suç örgütü araştırılsın’ talebiRusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın üyeleri, ABD, NATO ve Ukrayna üst düzey yetkililerden oluşan suç örgütünün faaliyetinin araştırılması için Rusya Soruşturma Komitesi ve Başsavcılığına yabancı ülkelerin yardımına başvurulmasını önerdi.Rusya Soruşturma Komitesi, Ukrayna ve Batı ülkelerinin Rusya’ya karşı işlediği terör eylemleriyle ilgili soruşturmanın açılması gerektiği yönünde Duma üyelerinden gelen talep üzerine inceleme başlattığını duyurdu. Komite, sunulan verileri titizlikle inceleyeceklerini ve usule ilişkin bir karar vereceklerini açıkladı.Sputnik’in eline geçen Rus milletvekillerinin açıklama metninde, “Dilekçede, aralarında üst düzey ABD yetkililerinin, NATO ve üye ülkelerinin askeri ve siyasi liderlerinin, Biden’in Ukraynalı iş ortaklarının, Ukraynalı siyasi yöneticilerinin, Ukrayna İstihbarat Başkanlığı ve Ukrayna Güvenlik Konseyi mensuplarının de bulunduğu organize bir suç (terörist) grubunun varlığını doğrulayan olgular ve olaylar anlatılıyor” ifadesi kullanıldı.Dilekçede yer alan ifadede, "Suç ihbarı olarak değerlendirilmesi, terör eylemlerinin organize ve finanse edilmesiyle ilgili olguların araştırılması, terör finansmanının araştırılması maksadıyla yabancı ülkelere yardım için başvurulması” talep edildi.Rus vekiller, Rusya Soruşturma Komitesi ve Başsavcılıktan “yabancı ülkelere, terör suçlarının işlenmesi amacıyla kullanılan veya tahsis edilen fonların belirlenmesi, tespit edilmesi, bloke edilmesi veya el konulması için tedbir almaları, terör finansmanına karışan kişilerin yargılanması veya Rusya’ya teslim edilmesi yönünde çağrıda bulunulmasını” isterken, söz konusu dilekçe ayrıca Almanya, ABD, Kıbrıs ve Fransa adalet bakanlıklarına da gönderildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/patrusev-nato-teroristleri-kendi-cikarlari-dogrultusunda-kullanmaktan-cekinmiyor-1082382612.html

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rusya, federasyon konseyi, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, rusya devlet başkanlığı seçimleri, 2024 rusya devlet başkanlığı seçimleri, birleşmiş milletler (bm), nato