https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/ozdagdan-secim-degerlendirmesi-istedigimiz-sonucu-alamadik-ama-en-iyisini-yaparak-ilerleyecegiz-1082426016.html

Özdağ'dan seçim değerlendirmesi: 'İstediğimiz sonucu alamadık ama en iyisini yaparak ilerleyeceğiz'

Özdağ'dan seçim değerlendirmesi: 'İstediğimiz sonucu alamadık ama en iyisini yaparak ilerleyeceğiz'

Sputnik Türkiye

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla yerel seçim sonuçlarını değerlendirerek, "İstediğimiz sonucu alamadık ama... 03.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-03T13:59+0300

2024-04-03T13:59+0300

2024-04-03T13:59+0300

ümit özdağ

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Yerel seçimlerde ne yapacağı en çok merak edilen partilerden biri de Ümit Özdağ'ın genel başkanlığını yaptığı Zafer Partisi'ydi. Sığınmacılarla ilgili söylemleri ile dikkatleri üzerine çeken Özdağ, sandıkların tamamına yakınının açıldığı Türkiye genelinde seçim sonuçlarını değerlendirdi.Özdağ yaptığı paylaşımda, Zafer Partisi'nin 31 Mart yerel seçimlerinde istediği oyu alamadığını ve bunun nedenini ortadan kaldırmak için çalıştıklarını ifade etti. Zafer Partisi'nin istediği sonucu alamadığını dile getiren Özdağ, iktidara ulaşmak için yol bulacaklarını söyleyerek şunları ifade etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240331/umit-ozdag-elimize-ulasan-tutanaklara-gore-zafer-partisi-3-parti-1082314820.html

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ümit özdağ