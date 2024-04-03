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Maç sırasında futbol sahasına yıldırım düştü: 2'si ağır 18 yaralı
Maç sırasında futbol sahasına yıldırım düştü: 2'si ağır 18 yaralı
Sputnik Türkiye
Japonya'nın Miyazaki eyaletinde futbol oynayan öğrencilerin üzerine yıldırım düşmesi sonucu 2’si ağır 18 yaralı hastaneye kaldırıldı. Bir yolcu uçağı, yıldırım... 03.04.2024, Sputnik Türkiye
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Japonya’nın farklı kesimlerinde etki gösteren olumsuz hava şartları hayatı olumsuz etkiledi.Miyazaki eyaletinde, bir liseye ait sahada futbol oynayan öğrencilerin üzerine saat 14.30 sıralarında yıldırım düştü. Yerel yetkililer, eyaletler arası bir turnuva sırasında meydana gelen olayda 2’si ağır 18 kişinin yaralandığını, yaralıların da bölgedeki hastanelere kaldırıldığını açıkladı.Yolcu uçağı acil iniş yaptıBölgede hava trafiği de olumsuz etkilendi. Japonya Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Miyazaki Havalimanı'ndan 14.37’de kalkış yaparak Haneda Havalimanı'na hareket eden 122 yolcu ve mürettebatı taşıyan Japon Hava Yolları’na ait Boeing 737 tipi uçağa 2 kez yıldırım çarptı. Uçağın tedbir amacıyla 15:42'de Kansai Havalimanı'na acil iniş yaparken, yolcu ya da mürettebattan yaralanan olmadı.
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maç, saha, saha, futbol, yıldırım, yıldırım, yıldırım, hayao miyazaki
maç, saha, saha, futbol, yıldırım, yıldırım, yıldırım, hayao miyazaki

Maç sırasında futbol sahasına yıldırım düştü: 2'si ağır 18 yaralı

20:04 03.04.2024
© İHAİstanbul'da birçok noktaya yıldırım düştü
İstanbul'da birçok noktaya yıldırım düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2024
© İHA
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Japonya'nın Miyazaki eyaletinde futbol oynayan öğrencilerin üzerine yıldırım düşmesi sonucu 2’si ağır 18 yaralı hastaneye kaldırıldı. Bir yolcu uçağı, yıldırım çarpması nedeniyle Kansai Havalimanına acil iniş yaptı.
Japonya’nın farklı kesimlerinde etki gösteren olumsuz hava şartları hayatı olumsuz etkiledi.
Miyazaki eyaletinde, bir liseye ait sahada futbol oynayan öğrencilerin üzerine saat 14.30 sıralarında yıldırım düştü. Yerel yetkililer, eyaletler arası bir turnuva sırasında meydana gelen olayda 2’si ağır 18 kişinin yaralandığını, yaralıların da bölgedeki hastanelere kaldırıldığını açıkladı.

Yolcu uçağı acil iniş yaptı

Bölgede hava trafiği de olumsuz etkilendi.
Japonya Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Miyazaki Havalimanı'ndan 14.37’de kalkış yaparak Haneda Havalimanı'na hareket eden 122 yolcu ve mürettebatı taşıyan Japon Hava Yolları’na ait Boeing 737 tipi uçağa 2 kez yıldırım çarptı.
Uçağın tedbir amacıyla 15:42'de Kansai Havalimanı'na acil iniş yaparken, yolcu ya da mürettebattan yaralanan olmadı.
Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2019
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