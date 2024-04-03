https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/kacakcilardan-akla-gelmeyecek-yontem-1-kilo-altini-ayakkabilarinin-icine-sakladilar-1082428303.html
Kaçakçılardan akılalmaz yöntem: 1 kilo altını ayakkabılarının içine sakladılar
Kaçakçılardan akılalmaz yöntem: 1 kilo altını ayakkabılarının içine sakladılar
Sputnik Türkiye
Kars'ta 2 yabancı uyruklunun ayakkabılarında 1 kilo 51 gram kaçak altın ele geçirildi. 03.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-03T13:55+0300
2024-04-03T13:55+0300
2024-04-03T13:57+0300
yaşam
kars
kaçakçılık
altın
ayakkabı
emniyet
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Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele şubesi ekipleri, kentte kıymetli maden kaçakçılığının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.Polis ekiplerince yapılan çalışmada, 2'si Ermenistan uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.Ayakkabı tabanına sakladılarErmenistan uyruklu şüphelilerin ayakkabılarında yurda yasa dışı yollarla sokulan 7 parça halinde 1 kilo 51 gram kaçak altın ele geçirildi.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240221/tirda-arama-yapildi-kagit-havlu-balyalari-arasinda-39-duzensiz-gocmen-yakalandi-1080961634.html
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kars, kaçakçılık, altın, ayakkabı, emniyet
kars, kaçakçılık, altın, ayakkabı, emniyet
Kaçakçılardan akılalmaz yöntem: 1 kilo altını ayakkabılarının içine sakladılar
13:55 03.04.2024 (güncellendi: 13:57 03.04.2024)
Kars'ta 2 yabancı uyruklunun ayakkabılarında 1 kilo 51 gram kaçak altın ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele şubesi ekipleri, kentte kıymetli maden kaçakçılığının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Polis ekiplerince yapılan çalışmada, 2'si Ermenistan uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.
Ayakkabı tabanına sakladılar
Ermenistan uyruklu şüphelilerin ayakkabılarında yurda yasa dışı yollarla sokulan 7 parça halinde 1 kilo 51 gram kaçak altın ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.