https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/kacakcilardan-akla-gelmeyecek-yontem-1-kilo-altini-ayakkabilarinin-icine-sakladilar-1082428303.html

Kaçakçılardan akılalmaz yöntem: 1 kilo altını ayakkabılarının içine sakladılar

Kaçakçılardan akılalmaz yöntem: 1 kilo altını ayakkabılarının içine sakladılar

Sputnik Türkiye

Kars'ta 2 yabancı uyruklunun ayakkabılarında 1 kilo 51 gram kaçak altın ele geçirildi. 03.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-03T13:55+0300

2024-04-03T13:55+0300

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Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele şubesi ekipleri, kentte kıymetli maden kaçakçılığının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.Polis ekiplerince yapılan çalışmada, 2'si Ermenistan uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.Ayakkabı tabanına sakladılarErmenistan uyruklu şüphelilerin ayakkabılarında yurda yasa dışı yollarla sokulan 7 parça halinde 1 kilo 51 gram kaçak altın ele geçirildi.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240221/tirda-arama-yapildi-kagit-havlu-balyalari-arasinda-39-duzensiz-gocmen-yakalandi-1080961634.html

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kars, kaçakçılık, altın, ayakkabı, emniyet