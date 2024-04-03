https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/jti-grubunda-yer-alan-bazi-sigara-cesitlerine-zam-en-ucuzu-58-tl-1082436528.html

JTİ grubunda yer alan bazı sigara çeşitlerine zam: En ucuzu 58 TL oldu

JTİ grubunda yer alan bazı sigara çeşitlerine zam: En ucuzu 58 TL oldu

Sputnik Türkiye

JTİ grubundaki bazı sigara çeşitlerine yarından itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı. Zamla beraber gruptaki en düşük sigara fiyatı 58 lira oldu. 03.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-03T18:19+0300

2024-04-03T18:19+0300

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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, JTİ grubu sigaralara zam yapıldığını duyurdu.Zam haberini sosyal medya hesabından paylaşan Dündar, "Sigaraya büyük zam, devamı gelir" ifadelerini kullandı.

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