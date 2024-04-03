https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/jti-grubunda-yer-alan-bazi-sigara-cesitlerine-zam-en-ucuzu-58-tl-1082436528.html
JTİ grubunda yer alan bazı sigara çeşitlerine zam: En ucuzu 58 TL oldu
JTİ grubunda yer alan bazı sigara çeşitlerine zam: En ucuzu 58 TL oldu
Sputnik Türkiye
JTİ grubundaki bazı sigara çeşitlerine yarından itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı. Zamla beraber gruptaki en düşük sigara fiyatı 58 lira oldu. 03.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-03T18:19+0300
2024-04-03T18:19+0300
2024-04-03T18:25+0300
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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, JTİ grubu sigaralara zam yapıldığını duyurdu.Zam haberini sosyal medya hesabından paylaşan Dündar, "Sigaraya büyük zam, devamı gelir" ifadelerini kullandı.
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sigaraya zam gelecek mi, sigaraya zam ne zaman gelecek, sigaraya zam geldi mi 2024, winston ne kadar oldu,
sigaraya zam gelecek mi, sigaraya zam ne zaman gelecek, sigaraya zam geldi mi 2024, winston ne kadar oldu,
JTİ grubunda yer alan bazı sigara çeşitlerine zam: En ucuzu 58 TL oldu
18:19 03.04.2024 (güncellendi: 18:25 03.04.2024)
JTİ grubundaki bazı sigara çeşitlerine yarından itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı. Zamla beraber gruptaki en düşük sigara fiyatı 58 lira oldu.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, JTİ grubu sigaralara zam yapıldığını duyurdu.
Zam haberini sosyal medya hesabından paylaşan Dündar, "Sigaraya büyük zam, devamı gelir" ifadelerini kullandı.