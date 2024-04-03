https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/istanbulda-secim-sonuclarina-itiraz-hangi-ilcelerde-yeniden-sayim-olacak-1082417087.html

İstanbul'da seçim sonuçlarına itiraz: Hangi ilçelerde yeniden sayım olacak?

İstanbul'da seçim sonuçlarına itiraz: Hangi ilçelerde yeniden sayım olacak?

Sputnik Türkiye

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından İstanbul'da bazı ilçelerde AK Parti ve CHP itirazlarını yaptı. Beykoz'da AK Parti'nin seçim sonuçlarına... 03.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-03T09:39+0300

2024-04-03T09:39+0300

2024-04-03T09:39+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

seçim

istanbul

ysk

özgür çelik

osman nuri kabaktepe

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gaziosmanpaşa

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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından partiler itirazlarını yaptı.İstanbul'da bazı ilçeler için AK Parti ve CHP itirazlarını yaptı. İtiraza ilişkin iki partinin İl Başkanlarından açıklama yapıldı.AK Parti'den Beykoz itirazıAK Parti ve MHP'nin 31 Mart'ta yapılan mahalli idareler seçim sonuçlarına itiraz etmesinin ardından seçimi kazanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, ilçe seçim kurulunun önüne geldi. Beykozlu çok sayıda vatandaş da seçim kurulu önünde toplandı. Köseler'i destekleyenler, meşaleler yakarak slogan attı.Beykoz itirazı reddedildiSeçim kurulu AK Parti ve MHP’nin itirazını reddederek Alaattin Köseler’in Beykoz Belediye Başkanlığını onadı.Beykoz İlçe Seçim Kurulu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde ilçede kullanılan tüm oylar ile geçersiz oyların yeniden sayılması taleplerini değerlendirdi.Kurul, değerlendirmenin ardından seçim sonuçlarına itirazları reddetti.Gaziosmanpaşa'da oylar yeniden sayılacakGaziosmanpaşa 1, 2. ve 3. İlçe Seçim Kurulları, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına ilişkin AK Parti'nin itirazlarını kabul ederek, ilçede verilen oyların yeniden sayılmasına karar verdi.Karara göre, oylar saat 10.00'dan itibaren Gaziosmanpaşa Belediyesi Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nde yeniden sayılacak.CHP'den Beykoz ve Gaziosmanpaşa açıklamasıİl Seçim Kuruluna da itiraz edilebileceğine dikkati çeken Çelik, şunları dile getirdi:CHP İstanbul'da hangi ilçelerde itiraz etti?CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik itirazlarla ilgili, "Biz de Arnavutköy'de, Bahçelievler'de, Fatih'te, Pendik'te, Ümraniye'de ve Zeytinburnu'nda oyların yeniden sayılmasına yönelik itiraz gerçekleştirdik." dedi.Provokasyon uyarısıBir grup partilinin Beykoz İlçe Seçim Kurulundaki nöbetlerini sürdüreceğini belirten Çelik, vatandaşları evlerine dönmeye davet etti.Çelik, "Şu konuya büyük bir hassasiyetle dikkat edelim. Tartışmalara, provokasyonlara meydan vermeden sakin bir biçimde süreci yönetelim." dedi.İlçe Seçim Kurulunun kararını açıklamasının ardından bekleyen partililer bölgeden ayrıldı.Beykoz'da seçim sonuçları ne?AK Parti ve CHP ilçe temsilcileri, geçersiz oyların yeniden sayılması ve maddi hataların düzeltilmesi için Beykoz İlçe Seçim Kuruluna başvuru yaptı.İlçe Seçim Kurulunun itirazlara ilişkin karar toplantısı devam ederken, partililerin bekleyişi sürüyor.31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçlarına ilişkin ilçe seçim kurullarına itiraz süresi 15.00'te sona ermişti.Resmi olmayan sonuçlara göre, Beykoz'da CHP'li Alaattin Köseler yüzde 0,96 oy farkıyla AK Partili Murat Aydın'ı geçti. 68 bin 453 oy alan Köseler ile 67 bin 20 oy alan Aydın arasındaki oy farkı 1433 oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/ak-partiden-gaziosmanpasa-ve-beykoz-secim-sonuclarina-itiraz-1082405262.html

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