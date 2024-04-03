https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/hande-firat-yayinda-gelen-mesaji-okudu-ve-sinirlendi-namusuma-dil-uzatamazsin-1082426239.html

Hande Fırat yayında gelen mesajı okudu ve sinirlendi: 'Namusuma dil uzatamazsın'

Hande Fırat yayında gelen mesajı okudu ve sinirlendi: 'Namusuma dil uzatamazsın'

Sputnik Türkiye

Gazeteci Hande Fırat, canlı yayın esnasında bir izleyiciden gelen mesajı okudu. Mesajı atan kişiye 'haddini bil' diyen Fırat, "Ben sizin ananıza küfür ediyor... 03.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-03T13:18+0300

2024-04-03T13:18+0300

2024-04-03T13:20+0300

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Gazeteci Hande Fırat, CNN Türk'te moderatörlüğünü yaptığı programda izleyicilerden gelen bir yoruma sinirlendi.Fırat, bir sosyal medya kullanıcısı tarafından kendisine yapılan küfürlü yorumu okudu. Mesajı okurken sinirlenen Fırat, "Bana buradan küfrediyorsun. Sen önce haddini bil, kendine gel. Mahkemede seninle görüşeceğiz. Umarım o yazdığın yorum için de ayrıca seni bu devlet mahkemeye verir. Sen bana küfredemezsin. Haddini bil. Ne senin saçma partine, ne senin saçma görüşlerine şu ana kadar ağzımı açmadım. Ben sizin ananıza küfür ediyor muyum. Sen adam olsan devletine terörist demezsin, yaşama burada o zaman, defol git. Ama benim namusuma dil uzatamazsın. Yettiniz artık." dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230813/hande-firat-melik-yigitelin-defne-samyeli-hakkindaki-sozlerine-sinirlendi-telefonu-kafana-yersin-1074604026.html

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hande fırat, cnn türk, program, eleştiri, sinir, gazeteci, televizyon