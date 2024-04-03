https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/hande-firat-yayinda-gelen-mesaji-okudu-ve-sinirlendi-namusuma-dil-uzatamazsin-1082426239.html
Hande Fırat yayında gelen mesajı okudu ve sinirlendi: 'Namusuma dil uzatamazsın'
Hande Fırat yayında gelen mesajı okudu ve sinirlendi: 'Namusuma dil uzatamazsın'
Sputnik Türkiye
Gazeteci Hande Fırat, canlı yayın esnasında bir izleyiciden gelen mesajı okudu. Mesajı atan kişiye 'haddini bil' diyen Fırat, "Ben sizin ananıza küfür ediyor... 03.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-03T13:18+0300
2024-04-03T13:18+0300
2024-04-03T13:20+0300
yaşam
hande fırat
cnn türk
program
eleştiri
sinir
gazeteci
televizyon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/03/1082426361_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_e630c607943d0f61e426f9c41b562fb0.jpg
Gazeteci Hande Fırat, CNN Türk'te moderatörlüğünü yaptığı programda izleyicilerden gelen bir yoruma sinirlendi.Fırat, bir sosyal medya kullanıcısı tarafından kendisine yapılan küfürlü yorumu okudu. Mesajı okurken sinirlenen Fırat, "Bana buradan küfrediyorsun. Sen önce haddini bil, kendine gel. Mahkemede seninle görüşeceğiz. Umarım o yazdığın yorum için de ayrıca seni bu devlet mahkemeye verir. Sen bana küfredemezsin. Haddini bil. Ne senin saçma partine, ne senin saçma görüşlerine şu ana kadar ağzımı açmadım. Ben sizin ananıza küfür ediyor muyum. Sen adam olsan devletine terörist demezsin, yaşama burada o zaman, defol git. Ama benim namusuma dil uzatamazsın. Yettiniz artık." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230813/hande-firat-melik-yigitelin-defne-samyeli-hakkindaki-sozlerine-sinirlendi-telefonu-kafana-yersin-1074604026.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/03/1082426361_166:0:1066:675_1920x0_80_0_0_23f9e6361fa456c571749194887c8680.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hande fırat, cnn türk, program, eleştiri, sinir, gazeteci, televizyon
hande fırat, cnn türk, program, eleştiri, sinir, gazeteci, televizyon
Hande Fırat yayında gelen mesajı okudu ve sinirlendi: 'Namusuma dil uzatamazsın'
13:18 03.04.2024 (güncellendi: 13:20 03.04.2024)
Gazeteci Hande Fırat, canlı yayın esnasında bir izleyiciden gelen mesajı okudu. Mesajı atan kişiye 'haddini bil' diyen Fırat, "Ben sizin ananıza küfür ediyor muyum. Sen adam olsan devletine terörist demezsin, yaşama burada o zaman, defol git. Ama benim namusuma dil uzatamazsın. Yettiniz artık." dedi.
Gazeteci Hande Fırat, CNN Türk'te moderatörlüğünü yaptığı programda izleyicilerden gelen bir yoruma sinirlendi.
Fırat, bir sosyal medya kullanıcısı tarafından kendisine yapılan küfürlü yorumu okudu. Mesajı okurken sinirlenen Fırat, "Bana buradan küfrediyorsun. Sen önce haddini bil, kendine gel. Mahkemede seninle görüşeceğiz. Umarım o yazdığın yorum için de ayrıca seni bu devlet mahkemeye verir. Sen bana küfredemezsin. Haddini bil. Ne senin saçma partine, ne senin saçma görüşlerine şu ana kadar ağzımı açmadım. Ben sizin ananıza küfür ediyor muyum. Sen adam olsan devletine terörist demezsin, yaşama burada o zaman, defol git. Ama benim namusuma dil uzatamazsın. Yettiniz artık." dedi.