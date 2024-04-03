https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/filistinliler-insani-yardimin-havadan-atilmasina-karsi-guvenli-yollardan-saglanmasini-istiyoruz-1082435779.html

Filistinliler insani yardımın havadan atılmasına karşı: Güvenli yollardan sağlanmasını istiyoruz

Filistinliler insani yardımın havadan atılmasına karşı: Güvenli yollardan sağlanmasını istiyoruz

Sputnik Türkiye

Çeşitli ülkeler Gazze Şeridi’nin kuzey kısmına insani yardımı havadan atmaya devam ediyor. Ancak yerel sakinlere göre bu yöntem aslında işe yaramıyor ve... 03.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-03T22:58+0300

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Ayrıca onlarca Filistinli, kıyı şeridinin yakınlarına veya kalabalığa düşen gıda kargolarına ulaşmaya çalışırken hayatını kaybetti. Filistinliler bu tür yiyecek indirmelerine, aşağılayıcı ve yararsız oldukları için son verilmesini istiyor, zira bu yardımları yalnızca sınırlı sayıda insan alabiliyor. Fakat yardımlar çocuklara ve yaşlılara neredeyse hiçbir zaman ulaşamıyor.Ancak gerçek şu ki, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde yaşayanlar kargo indiren bir paraşütü mümkün olduğu kadar erken fark edebilmek için saatlerce gökyüzüne bakıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240329/gazze-seridinde-aclik-ve-susuzluk-cocuklar-yetersiz-besleniyor-hastaliklardan-aci-cekiyor-1082200168.html

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Filistinliler Gazze Şeridi’ne insani yardımın havadan atılmasına karşı: Güvenli yollardan sağlanmasını istiyoruz Sputnik Türkiye Filistinliler Gazze Şeridi’ne insani yardımın havadan atılmasına karşı: Güvenli yollardan sağlanmasını istiyoruz 2024-04-03T22:58+0300 true PT2M35S

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video, gazze, gazze şeridi, israil-filistin, filistin, israil