https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/filistinliler-insani-yardimin-havadan-atilmasina-karsi-guvenli-yollardan-saglanmasini-istiyoruz-1082435779.html
Filistinliler insani yardımın havadan atılmasına karşı: Güvenli yollardan sağlanmasını istiyoruz
Filistinliler insani yardımın havadan atılmasına karşı: Güvenli yollardan sağlanmasını istiyoruz
Sputnik Türkiye
Çeşitli ülkeler Gazze Şeridi’nin kuzey kısmına insani yardımı havadan atmaya devam ediyor. Ancak yerel sakinlere göre bu yöntem aslında işe yaramıyor ve... 03.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-03T22:58+0300
2024-04-03T22:58+0300
2024-04-03T22:59+0300
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Ayrıca onlarca Filistinli, kıyı şeridinin yakınlarına veya kalabalığa düşen gıda kargolarına ulaşmaya çalışırken hayatını kaybetti. Filistinliler bu tür yiyecek indirmelerine, aşağılayıcı ve yararsız oldukları için son verilmesini istiyor, zira bu yardımları yalnızca sınırlı sayıda insan alabiliyor. Fakat yardımlar çocuklara ve yaşlılara neredeyse hiçbir zaman ulaşamıyor.Ancak gerçek şu ki, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde yaşayanlar kargo indiren bir paraşütü mümkün olduğu kadar erken fark edebilmek için saatlerce gökyüzüne bakıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240329/gazze-seridinde-aclik-ve-susuzluk-cocuklar-yetersiz-besleniyor-hastaliklardan-aci-cekiyor-1082200168.html
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Filistinliler Gazze Şeridi’ne insani yardımın havadan atılmasına karşı: Güvenli yollardan sağlanmasını istiyoruz
Sputnik Türkiye
Filistinliler Gazze Şeridi’ne insani yardımın havadan atılmasına karşı: Güvenli yollardan sağlanmasını istiyoruz
2024-04-03T22:58+0300
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
video, gazze, gazze şeridi, israil-filistin, filistin, israil
video, gazze, gazze şeridi, israil-filistin, filistin, israil
Filistinliler insani yardımın havadan atılmasına karşı: Güvenli yollardan sağlanmasını istiyoruz
22:58 03.04.2024 (güncellendi: 22:59 03.04.2024)
Çeşitli ülkeler Gazze Şeridi’nin kuzey kısmına insani yardımı havadan atmaya devam ediyor. Ancak yerel sakinlere göre bu yöntem aslında işe yaramıyor ve Gazze’nin kuzeyinde giderek artan açlık sorununu çözmüyor.
Ayrıca onlarca Filistinli, kıyı şeridinin yakınlarına veya kalabalığa düşen gıda kargolarına ulaşmaya çalışırken hayatını kaybetti.
Filistinliler bu tür yiyecek indirmelerine, aşağılayıcı ve yararsız oldukları için son verilmesini istiyor, zira bu yardımları yalnızca sınırlı sayıda insan alabiliyor. Fakat yardımlar çocuklara ve yaşlılara neredeyse hiçbir zaman ulaşamıyor.
Ancak gerçek şu ki, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde yaşayanlar kargo indiren bir paraşütü mümkün olduğu kadar erken fark edebilmek için saatlerce gökyüzüne bakıyor.