https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/egirdir-golu-icin-korkutan-senaryo-2028de-ikiye-ayrilabilir-1082432281.html

Eğirdir Gölü için korkutan senaryo: '2028’de ikiye ayrılabilir'

Eğirdir Gölü için korkutan senaryo: '2028’de ikiye ayrılabilir'

Sputnik Türkiye

Isparta’daki su kaynaklarının korunması ve etkin yönetimiyle ilgili Valiliğinde toplantı gerçekleştirildi. İl Su Kurulu toplantısına DSİ Su Yönetimi Genel... 03.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-03T15:35+0300

2024-04-03T15:35+0300

2024-04-03T15:35+0300

türkiye

eğirdir

eğirdir gölü

isparta

su kaynakları

kuraklık

tarım

devlet su işleri (dsi)

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Isparta'nın su kaynaklarının korunması ve etkin yönetimini sağlamak üzere oluşturulan İl Su Kurulu Vali Aydın Baruş başkanlığında toplandı. Toplantıda konuşan Devlet Su İşleri (DSİ) Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Karaaslan, iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisi üzerine bir araştırma yaptıklarını belirterek, “2021 yılındaki kuraklık yaşanırsa 2028 yılında Eğirdir Gölü'müz maalesef 913 metreye geriliyor ve göl ikiye ayrılıyor” dedi.Toplantının açılış konuşmasında Isparta’nın yağış rejimi bakımından kurak sayılabilecek bölgeler arasında yer aldığının altını çizen Vali Baruş şu cümleleri kaydetti:Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Karaaslan ise iklim değişikliğinin su kaynaklarına olası etkileri, iyi ve kötü durum senaryoları ile alınması gereken tedbirleri bir sunumla katılımcılara aktardı.Karaaslan, "İklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisiyle ilgili çalışma yaptık. Gelinen safhada özellikle 2030 yılında Türkiye’de nüfus yüzde 10 artacak ve su kaynaklarımızın potansiyeli de yüzde 20 azalacak. Eğer gerekli tedbirleri almazsak 2030 yılında maalesef su fakiri ülke durumuna düşeceğiz. Isparta’ya gelecek olursak 2021 yılındaki kuraklık yaşanırsa 2028 yılında Eğirdir Gölü'müz maalesef 913 metreye geriliyor ve göl ikiye ayrılıyor. Eğer normal şartlar devam ederse yani azalım eğilimi bu şekilde devam ederse 2021 yılındaki gibi kuraklık yaşamazsak ve hiçbir tedbir almazsak göl yine 913 metreye geliyor ve ikiye ayrılıyor. Eğer yüzde 50 kısıntılı sulamaya şimdiden başlarsak gölü kurtarıyoruz, göl 916-917 metreye kadar gelebiliyor. Mutlaka yüzde 50 sınırlı sulamayla başlamamız gerekiyor. Daha sonra ise sulamaların rehabilitasyonu ve damlama sulamaya geçmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20220126/egirdir-golunun-uydu-goruntulerinde-buz-tutmaya-basladigi-goruldu-1053127535.html

türkiye

eğirdir

eğirdir gölü

isparta

su kaynakları

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eğirdir, eğirdir gölü, isparta, su kaynakları, kuraklık, tarım, devlet su işleri (dsi)