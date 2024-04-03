https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/ebrar-karakurtlu-lokomotiv-kaliningrad-yari-finale-yukseldi-1082423888.html
Ebrarlı Lokomotiv Kaliningrad yarı finale yükseldi
Ebrarlı Lokomotiv Kaliningrad yarı finale yükseldi
Sputnik Türkiye
Lokomotiv Kaliningrad Proton'u yenerek Rusya Kadınlar Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi. Milli sporcu Karakurt karşılaşmada üst düzey bir performans... 03.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-03T12:07+0300
2024-04-03T12:07+0300
2024-04-03T12:18+0300
spor
dünya
rusya
voleybol
lokomotiv kaliningrad
ebrar karakurt
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Lokomotiv Kaliningrad voleybol takımı, Rusya Şampiyonası play-off çeyrek finallerinin üçüncü maçında Proton Saratov'u mağlup ederek bir üst tura yükseldi.Kaliningrad'da oynanan karşılaşma 3-2'lik skorla sona erdi.Ebrar Karakurt son sette takımını galibiyete taşıyan sayısı atarak galibiyette önemli bir rol oynadı. Karakurt serinin üçüncü maçındaki 25 sayılık performansıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.Lokomotiv Kaliningrad ekibi yarı finalde Dinamo Moskova ile oynayacak. Diğer yarı final serisinde ise Dinamo Kazan, Leningradskaya ile karşılaşacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240130/rus-taraftarina-erik-dalini-sevdiren-ebrar-karakurt-turkler-ve-ruslar-birbirine-cok-benziyor--1080185595.html
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dünya, rusya, voleybol, lokomotiv kaliningrad, ebrar karakurt
dünya, rusya, voleybol, lokomotiv kaliningrad, ebrar karakurt
Ebrarlı Lokomotiv Kaliningrad yarı finale yükseldi
12:07 03.04.2024 (güncellendi: 12:18 03.04.2024)
Lokomotiv Kaliningrad Proton'u yenerek Rusya Kadınlar Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi. Milli sporcu Karakurt karşılaşmada üst düzey bir performans sergileyerek 24 sayı ile oynadı.
Lokomotiv Kaliningrad voleybol takımı, Rusya Şampiyonası play-off çeyrek finallerinin üçüncü maçında Proton Saratov'u mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
Kaliningrad'da oynanan karşılaşma 3-2'lik skorla sona erdi.
Ebrar Karakurt son sette takımını galibiyete taşıyan sayısı atarak galibiyette önemli bir rol oynadı. Karakurt serinin üçüncü maçındaki 25 sayılık performansıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.
Lokomotiv Kaliningrad ekibi yarı finalde Dinamo Moskova ile oynayacak. Diğer yarı final serisinde ise Dinamo Kazan, Leningradskaya ile karşılaşacak.