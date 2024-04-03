https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/ebrar-karakurtlu-lokomotiv-kaliningrad-yari-finale-yukseldi-1082423888.html

Ebrarlı Lokomotiv Kaliningrad yarı finale yükseldi

Ebrarlı Lokomotiv Kaliningrad yarı finale yükseldi

Sputnik Türkiye

Lokomotiv Kaliningrad Proton'u yenerek Rusya Kadınlar Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi. Milli sporcu Karakurt karşılaşmada üst düzey bir performans... 03.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-03T12:07+0300

2024-04-03T12:07+0300

2024-04-03T12:18+0300

spor

dünya

rusya

voleybol

lokomotiv kaliningrad

ebrar karakurt

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Lokomotiv Kaliningrad voleybol takımı, Rusya Şampiyonası play-off çeyrek finallerinin üçüncü maçında Proton Saratov'u mağlup ederek bir üst tura yükseldi.Kaliningrad'da oynanan karşılaşma 3-2'lik skorla sona erdi.Ebrar Karakurt son sette takımını galibiyete taşıyan sayısı atarak galibiyette önemli bir rol oynadı. Karakurt serinin üçüncü maçındaki 25 sayılık performansıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.Lokomotiv Kaliningrad ekibi yarı finalde Dinamo Moskova ile oynayacak. Diğer yarı final serisinde ise Dinamo Kazan, Leningradskaya ile karşılaşacak.

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