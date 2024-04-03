https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/cumhurbaskani-erdogan-genclerle-bir-araya-geldi-1082407585.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle kafede bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle kafede bir araya geldi

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'deki iftar programının ardından bir kafeyi ziyaret ederek gençler ve vatandaşlarla sohbet etti. 03.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-03T00:34+0300

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türkiye

recep tayyip erdoğan

tbmm

fahrettin altun

genç

genç işsizlik

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da bir kafede, gençler ve vatandaşlarla sohbet etti. CumhurbaşkanıErdoğan, Meclis'te milletvekilleriyle düzenlenen iftar programının ardından bir kafeye ziyarette bulundu. Kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamlayan Erdoğan, bazı vatandaşlarla fotoğraf da çektirdi. Burada Erdoğan'a, "Cumhurbaşkanım" diye seslenen bir kişinin, "Adamsın, adam" şeklindeki sözleri gülüşmelere neden oldu.Doğum günü kutlamak için bir araya gelen gençlerle de sohbet eden Erdoğan, yaş günü kutlanan kişiyi tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyarette gençlerin aileleriyle görüntülü konuşma talebini de geri çevirmedi. Erdoğan, telefonda görüştüğü bir vatandaşın, "Allah sizi başımızdan eksik etmesin" ifadesi üzerine, "Sen merak etme. Allah ömür verdikçe buradayız" dedi.Hatay'dan bir vatandaşla da kafedeki yakını aracılığıyla telefonda görüşen Erdoğan, süreç içinde Hatay'ın ilk ziyaret edeceği yerlerden biri olacağını söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, sohbet ettiği diğer vatandaşların yakınlarıyla da telefonda görüntülü görüşerek, Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.Kafe çalışanlarıyla sohbet eden, vatandaşlarla tek tek fotoğraf çektiren Erdoğan, bebekleri de kucağına alarak sevdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Milletvekilleri eşlik etti.

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recep tayyip erdoğan, tbmm, fahrettin altun, genç, genç işsizlik