Cengiz Ergün kimdir?

Cengiz Ergün 1960 yılında Manisa'da doğdu. Cengiz Ergün ilkokulu sırasıyla Murat Germen , Necatibey ve Gazi İlkokulu’nda okudu. Ortaokulu Şehitler Orta Okulu'nda, Liseyi İzmir Fatih Lisesi'nde tamamladı. Üniversite Lisans eğitimini Muğla Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde aldı ve 1980 yılında mezun oldu.



29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Manisa Belediye Başkanı seçildi. 2009-2014 yılları arasında Belediye Başkanlığı görevini sürdürdü.



30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi’nden tekrar aday oldu ve kazandı ,böylece Manisa'nın ilk Büyükşehir Belediye Başkanı olma unvanını aldı.



31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi.



31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimlerde yüzde 52.77 oranında oyla 3’üncü kez Belediye Başkanlığına seçildi.