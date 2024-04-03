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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/cengiz-ergun-kimdir-1082417562.html
Cengiz Ergün kimdir?
Cengiz Ergün kimdir?
Sputnik Türkiye
MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Cengiz Ergün kimdir? 03.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-03T10:37+0300
2024-04-03T10:37+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
cengiz ergün
manisa
manisa büyükşehir belediyesi
chp
seçim sonuçları
seçim sonuçları
seçim sonuçları
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MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Cengiz Ergün, Manisa’nın yeni Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Ferdi Zeyrek'in iddiaları sonrası yeniden gündem oldu.Cengiz Ergün kimdir?Cengiz Ergün 1960 yılında Manisa'da doğdu. Cengiz Ergün ilkokulu sırasıyla Murat Germen , Necatibey ve Gazi İlkokulu’nda okudu. Ortaokulu Şehitler Orta Okulu'nda, Liseyi İzmir Fatih Lisesi'nde tamamladı. Üniversite Lisans eğitimini Muğla Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde aldı ve 1980 yılında mezun oldu.29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Manisa Belediye Başkanı seçildi. 2009-2014 yılları arasında Belediye Başkanlığı görevini sürdürdü.30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi’nden tekrar aday oldu ve kazandı ,böylece Manisa'nın ilk Büyükşehir Belediye Başkanı olma unvanını aldı.31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi.31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimlerde yüzde 52.77 oranında oyla 3’üncü kez Belediye Başkanlığına seçildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240202/manisada-cumhur-ittifakinin-belediye-baskan-adaylari-tanitildi-1080327024.html
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manisa seçim sonuçları,cengiz ergün kimdir?,cengiz ergün kimdir,cengiz ergün biyografi,manisa seçim sonuçları

Cengiz Ergün kimdir?

10:37 03.04.2024
© İHAManisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2024
© İHA
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MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Cengiz Ergün kimdir?
MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Cengiz Ergün, Manisa’nın yeni Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Ferdi Zeyrek'in iddiaları sonrası yeniden gündem oldu.

Cengiz Ergün kimdir?

Cengiz Ergün 1960 yılında Manisa'da doğdu. Cengiz Ergün ilkokulu sırasıyla Murat Germen , Necatibey ve Gazi İlkokulu’nda okudu. Ortaokulu Şehitler Orta Okulu'nda, Liseyi İzmir Fatih Lisesi'nde tamamladı. Üniversite Lisans eğitimini Muğla Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde aldı ve 1980 yılında mezun oldu.

29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Manisa Belediye Başkanı seçildi. 2009-2014 yılları arasında Belediye Başkanlığı görevini sürdürdü.

30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi’nden tekrar aday oldu ve kazandı ,böylece Manisa'nın ilk Büyükşehir Belediye Başkanı olma unvanını aldı.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi.

31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimlerde yüzde 52.77 oranında oyla 3’üncü kez Belediye Başkanlığına seçildi.
Manisa'da AK Parti İl Teşkilatı tarafından belediye başkan adaylarının tanıtımı yapıldı. Tanıtımda AK Parti'nin 11 ilçe belediye başkan adayı ile MHP'nin 6 ilçe ve Büyükşehir Belediye Başkan adayları salonu dolduran coşkulu kalabalık tarafından uzun süre alkışlandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
Manisa'da Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayları tanıtıldı
2 Şubat, 18:56
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