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Çağlayan Adliyesinde avukatlarla polis arasında arbede
Çağlayan Adliyesinde avukatlarla polis arasında arbede
Sputnik Türkiye
DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Zeydan'ın memnu hakkının geri alınmasının ardından Çağlayan Adliyesi'nde toplanan bazı avukatlar... 03.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-03T14:08+0300
2024-04-03T15:40+0300
türkiye
avukat
polis
dem parti
abdullah zeydan
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İstanbul Adliyesi önünde izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen, aralarında avukatların da bulunduğu grup ile polis arasında yaşanan arbedede 14 kişi gözaltına alındı.Adliye önündeki meydanda toplanan grup, Van İl Seçim Kurulu Başkanlığının, DEM Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Zeydan'ın "seçilme yeterliliği olmadığı" gerekçesiyle "seçilmemiş sayılmasına" ve sonraki en çok oy alan ve seçilme yeterliliğine sahip ikinci sıradaki adaya mazbatanın teslim edilmesine yönelik kararına ilişkin basın açıklaması yapmak istedi.Polisler, Kağıthane Kaymakamlığının aldığı kararı gruptakilere aktardı.Bunun üzerine aralarında avukatların da yer aldığı grup üyeleri, Beyoğlu'na giderek, açıklama yapacaklarını söyledi.Grubun adliye önünde yeniden açıklama yapmak istemesi üzerine toplanma ve basın açıklamasının yasa dışı olduğuna yönelik uyarı anonsları yapıldı.Buna rağmen basın açıklaması yapan gruptakiler ile polis arasında arbedede çıktı.Slogan atmaya devam eden grup, adliye içerisine girmek istedi.Adliye girişinde x-ray cihazlarının bulunduğu noktada yaşanan arbedede, aralarında avukatların da olduğu 14 kişi gözaltına alındı.Polis, adliye önünde toplanan gruptakileri dağıttı.
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avukat, polis, dem parti, abdullah zeydan
avukat, polis, dem parti, abdullah zeydan

Çağlayan Adliyesinde avukatlarla polis arasında arbede

14:08 03.04.2024 (güncellendi: 15:40 03.04.2024)
© FlickrÇağlayan Adliyesi
Çağlayan Adliyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2024
© Flickr
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DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Zeydan'ın memnu hakkının geri alınmasının ardından Çağlayan Adliyesi'nde toplanan bazı avukatlar açıklama yapmak istedi. Polis ile avukatlar arasında arbede yaşandı.
İstanbul Adliyesi önünde izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen, aralarında avukatların da bulunduğu grup ile polis arasında yaşanan arbedede 14 kişi gözaltına alındı.
Adliye önündeki meydanda toplanan grup, Van İl Seçim Kurulu Başkanlığının, DEM Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Zeydan'ın "seçilme yeterliliği olmadığı" gerekçesiyle "seçilmemiş sayılmasına" ve sonraki en çok oy alan ve seçilme yeterliliğine sahip ikinci sıradaki adaya mazbatanın teslim edilmesine yönelik kararına ilişkin basın açıklaması yapmak istedi.
Polisler, Kağıthane Kaymakamlığının aldığı kararı gruptakilere aktardı.
Bunun üzerine aralarında avukatların da yer aldığı grup üyeleri, Beyoğlu'na giderek, açıklama yapacaklarını söyledi.
Grubun adliye önünde yeniden açıklama yapmak istemesi üzerine toplanma ve basın açıklamasının yasa dışı olduğuna yönelik uyarı anonsları yapıldı.
Buna rağmen basın açıklaması yapan gruptakiler ile polis arasında arbedede çıktı.
Slogan atmaya devam eden grup, adliye içerisine girmek istedi.
Adliye girişinde x-ray cihazlarının bulunduğu noktada yaşanan arbedede, aralarında avukatların da olduğu 14 kişi gözaltına alındı.
Polis, adliye önünde toplanan gruptakileri dağıttı.
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