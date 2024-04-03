https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/avrupa-konseyi-baskani-michel-abyi-zor-zamanlar-bekliyor-1082419199.html
Avrupa Konseyi Başkanı Michel: AB'yi zor zamanlar bekliyor
Avrupa Konseyi Başkanı Michel: AB'yi zor zamanlar bekliyor
Sputnik Türkiye
Avrupa Konseyi Başkanı Michel yaptığı açıklamada Avrupa Birliği'nin zor zamanların beklediğini dile getirdi. 03.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-03T10:25+0300
2024-04-03T10:25+0300
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Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ardından topluluğun yeni siyasi döneminin önceliklerini görüşmek üzere geldiği Vilnius'ta gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin zor zamanlarla karşı karşıya kalacağına ve ciddi zorluklara cevap arayacağına inandığını dile getirdi.Michel, "İnanılmaz güçlükler ve zorluklar bizi bekliyor. AB'yi güçlendirmek ve güvenliği sağlamak için mümkün olan her şey yapılmalıdır" dedi.Konuşmasında ayrıca AB'nin Kiev'e verdiği desteği koşulsuz olarak teyit etmesi gerektiğini söyleyen Michel, "Ukrayna'yı gerektiği sürece destekleyeceğiz. Bu amaçla siyasi yardımın yanı sıra mümkün olan tüm mali ve askeri kaynakları seferber edeceğiz" açıklamasında bulundu.Yeni siyasi dönemin öncelikleri arasında Avrupa ekonomisinin güçlendirilmesinin bulunduğunun altını çizen Michel "Tek pazar bizim için çok önemli. Güçlendirilmesi ve daha fazla yatırım yapılması gerekiyor. Ona göre Avrupa projesinin temeli olan demokrasi ilkelerinin korunması da daha az önemli değil. Birlik içinde kalmalı, değerli bir dünya gücü olmaya devam etmeliyiz" sözlerini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240320/avrupa-konseyi-baskani-michel-cok-onemli-bir-anla-karsi-karsiyayiz-1081877702.html
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avrupa birliği, avrupa konseyi, charles michel, ukrayna, ukrayna krizi
Avrupa Konseyi Başkanı Michel: AB'yi zor zamanlar bekliyor
Avrupa Konseyi Başkanı Michel yaptığı açıklamada Avrupa Birliği'nin zor zamanların beklediğini dile getirdi.
Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ardından topluluğun yeni siyasi döneminin önceliklerini görüşmek üzere geldiği Vilnius'ta gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin zor zamanlarla karşı karşıya kalacağına ve ciddi zorluklara cevap arayacağına inandığını dile getirdi.
Michel, "İnanılmaz güçlükler ve zorluklar bizi bekliyor. AB'yi güçlendirmek ve güvenliği sağlamak için mümkün olan her şey yapılmalıdır" dedi.
Konuşmasında ayrıca AB'nin Kiev'e verdiği desteği koşulsuz olarak teyit etmesi gerektiğini söyleyen Michel, "Ukrayna'yı gerektiği sürece destekleyeceğiz. Bu amaçla siyasi yardımın yanı sıra mümkün olan tüm mali ve askeri kaynakları seferber edeceğiz" açıklamasında bulundu.
Yeni siyasi dönemin öncelikleri arasında Avrupa ekonomisinin güçlendirilmesinin bulunduğunun altını çizen Michel "Tek pazar bizim için çok önemli. Güçlendirilmesi ve daha fazla yatırım yapılması gerekiyor. Ona göre Avrupa projesinin temeli olan demokrasi ilkelerinin korunması da daha az önemli değil. Birlik içinde kalmalı, değerli bir dünya gücü olmaya devam etmeliyiz" sözlerini kaydetti.