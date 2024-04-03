https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/ankarada-yangin-1082432810.html
Ankara'da hurdacılar sitesinde yangın: Patlamalar devam ediyor
Ankara'da hurdacılar sitesinde yangın: Patlamalar devam ediyor
Sputnik Türkiye
Ankara'da İvedik Hurdacılar Sitesi'nde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. 03.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-03T15:58+0300
2024-04-03T15:58+0300
2024-04-03T16:54+0300
türkiye
ankara
yangın
hurda
hurdacı
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Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde, araç lastikleri ve atıkların bulunduğu alanda yangın çıktı.Yangın nerede çıktı?İvedikköy Mahallesi'nde öğle saatlerinde hurdalık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle gökyüzünde yoğun duman tabakası oluştu.İhbar üzerine bölgeye Ankara, Etimesgut ve Sincan ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Bölgede park halindeki 2 otomobil de yandı.Yangın şehrin birçok noktasından görülüyorİtfaiye ekiplerinin, kentin birçok yerinden görülen yangına müdahalesi sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/29-kisinin-oldugu-besiktastaki-gece-kulubu-yangin-sonrasi-goruntulendi-1082431107.html
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Ankara'da hurdacılar sitesinde yangın: Patlamalar devam ediyor
15:58 03.04.2024 (güncellendi: 16:54 03.04.2024)
Ayrıntılar geliyor
Ankara'da İvedik Hurdacılar Sitesi'nde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde, araç lastikleri ve atıkların bulunduğu alanda yangın çıktı.
İvedikköy Mahallesi'nde öğle saatlerinde hurdalık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle gökyüzünde yoğun duman tabakası oluştu.
İhbar üzerine bölgeye Ankara, Etimesgut ve Sincan ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Bölgede park halindeki 2 otomobil de yandı.
Yangın şehrin birçok noktasından görülüyor
İtfaiye ekiplerinin, kentin birçok yerinden görülen yangına müdahalesi sürüyor.