https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/ankarada-yangin-1082432810.html

Ankara'da hurdacılar sitesinde yangın: Patlamalar devam ediyor

Ankara'da hurdacılar sitesinde yangın: Patlamalar devam ediyor

Sputnik Türkiye

Ankara'da İvedik Hurdacılar Sitesi'nde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. 03.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-03T15:58+0300

2024-04-03T15:58+0300

2024-04-03T16:54+0300

türkiye

ankara

yangın

hurda

hurdacı

osb

organize sanayi bölgesi (osb)

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Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde, araç lastikleri ve atıkların bulunduğu alanda yangın çıktı.Yangın nerede çıktı?İvedikköy Mahallesi'nde öğle saatlerinde hurdalık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle gökyüzünde yoğun duman tabakası oluştu.İhbar üzerine bölgeye Ankara, Etimesgut ve Sincan ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Bölgede park halindeki 2 otomobil de yandı.Yangın şehrin birçok noktasından görülüyorİtfaiye ekiplerinin, kentin birçok yerinden görülen yangına müdahalesi sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/29-kisinin-oldugu-besiktastaki-gece-kulubu-yangin-sonrasi-goruntulendi-1082431107.html

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