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Acun Ilıcalı'dan Survivor yarışmacısına: 'Düzelme şansın sıfır, sana katlanmak zorunda mıyız?'
Acun Ilıcalı'dan Survivor yarışmacısına: 'Düzelme şansın sıfır, sana katlanmak zorunda mıyız?'
Sputnik Türkiye
Survivor All Star yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. 2 Nisan Salı akşamı 74. bölümü yayınlanan yarışmaya; Atakan-Poyraz kavgası ve akabinde... 03.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-03T13:44+0300
2024-04-03T13:44+0300
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Tv8 ekranlarının yarışma programı Survivor All Star'da Acun Ilıcalı, Hakan'a olay sırasındaki yorumu sebebiyle sitem ederken, Yunus Emre'ye ayrı bir parantez açacağını söyledi.Ilıcalı "Ben uslanmam diyorsun, ben düzelmem diyorsun. Hep beraber şükredelim ya 'Yunus Emre bize dalmadı' diye. Sana ayrı bir parantez açacağım" dedi.Önce Seda'ya laf atan Yunus Emre, ardından o konuşurken gülüp "Acun ağabey ben çıksam mı? Dinlemek istemiyorum bu kadını" dedi.Seda, gerginlik sırasında Yunus Emre'nin sözleriyle onu uyardığını ifade edince; Yunus Emre "Ben ne demişim? Hep bir ağızdan söyleyin" dedi.Sinirlenen Acun Ilıcalı ise "Sen kendini nerede zannediyorsun? Karşılıklı konuşmayın, sus Yunus Emre" ifadelerini kullandı.Ardından da Ilıcalı, "Seda sana ya da annene küfür etmedi" deyince; Yunus Emre "Ben ne dediğini duydum, bunu da bana yediremezsin" dedi.'Düzelme şansın sıfır'Bunun üzerine iyice öfkelenen Acun Ilıcalı, "Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Senin iflah olma şansın sıfır, senin düzelme şansın sıfır. Biz de bu belayı çekmek zorundayız zannediyorsun değil mi? Biz aylardır bu davranışlarına katlanmak zorunda mıyız? Sana söyleyeyim ben, sağlıklı davranmıyorsun. Seda'nın isyanı sonrası neler dediğini hatırlıyor musun? Biz maalesef hepsini duyduk" dedi.Önce Poyraz'a kırmızı takım üyelerine ettiği küfür sebebiyle 2 ödülden men cezası veren Ilıcalı, Yunus Emre'ye de "Cezan bitmeden yeni ceza veriyoruz. Bu nasıl iş anlamadım? Allah yardımcımız olsun. Şu Survivor'dan ne şekilde ayrılacaksın çok merak ediyorum. Ama düello olacağını zannetmiyorum" diyerek onun da 2 ödülden yararlanamayacağını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240327/acun-ilicali-ip-tvden-kacak-yayin-seyretmenin-hirsizligin-normallestigi-bir-ortam-goruyorum-1082105028.html
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Acun Ilıcalı'dan Survivor yarışmacısına: 'Düzelme şansın sıfır, sana katlanmak zorunda mıyız?'

13:44 03.04.2024
© AAAcun Ilıcalı
Acun Ilıcalı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2024
© AA
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Survivor All Star yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. 2 Nisan Salı akşamı 74. bölümü yayınlanan yarışmaya; Atakan-Poyraz kavgası ve akabinde konseyde Acun Ilıcalı'nın Yunus Emre'ye kızması damga vurdu. İşte Survivor All Star son bölümde yaşananlar...
Tv8 ekranlarının yarışma programı Survivor All Star'da Acun Ilıcalı, Hakan'a olay sırasındaki yorumu sebebiyle sitem ederken, Yunus Emre'ye ayrı bir parantez açacağını söyledi.

Ilıcalı "Ben uslanmam diyorsun, ben düzelmem diyorsun. Hep beraber şükredelim ya 'Yunus Emre bize dalmadı' diye. Sana ayrı bir parantez açacağım" dedi.
Önce Seda'ya laf atan Yunus Emre, ardından o konuşurken gülüp "Acun ağabey ben çıksam mı? Dinlemek istemiyorum bu kadını" dedi.

Seda, gerginlik sırasında Yunus Emre'nin sözleriyle onu uyardığını ifade edince; Yunus Emre "Ben ne demişim? Hep bir ağızdan söyleyin" dedi.
Sinirlenen Acun Ilıcalı ise "Sen kendini nerede zannediyorsun? Karşılıklı konuşmayın, sus Yunus Emre" ifadelerini kullandı.

Ardından da Ilıcalı, "Seda sana ya da annene küfür etmedi" deyince; Yunus Emre "Ben ne dediğini duydum, bunu da bana yediremezsin" dedi.

'Düzelme şansın sıfır'

Bunun üzerine iyice öfkelenen Acun Ilıcalı, "Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Senin iflah olma şansın sıfır, senin düzelme şansın sıfır. Biz de bu belayı çekmek zorundayız zannediyorsun değil mi? Biz aylardır bu davranışlarına katlanmak zorunda mıyız? Sana söyleyeyim ben, sağlıklı davranmıyorsun. Seda'nın isyanı sonrası neler dediğini hatırlıyor musun? Biz maalesef hepsini duyduk" dedi.
Önce Poyraz'a kırmızı takım üyelerine ettiği küfür sebebiyle 2 ödülden men cezası veren Ilıcalı, Yunus Emre'ye de "Cezan bitmeden yeni ceza veriyoruz. Bu nasıl iş anlamadım? Allah yardımcımız olsun. Şu Survivor'dan ne şekilde ayrılacaksın çok merak ediyorum. Ama düello olacağını zannetmiyorum" diyerek onun da 2 ödülden yararlanamayacağını söyledi.
Acun Ilıcalı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2024
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