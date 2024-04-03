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ABD'nin NATO Temsilcisi: NATO ülkeleri ile Rusya arasında çatışmanın çıkacağını düşünmüyorüz
ABD'nin NATO Temsilcisi: NATO ülkeleri ile Rusya arasında çatışmanın çıkacağını düşünmüyorüz
Sputnik Türkiye
ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Julianne Smith, ABD’nin NATO ülkeleri ile Rusya arasında silahlı bir çatışmanın çıkacağına inanmadığını belirtti. 03.04.2024, Sputnik Türkiye
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ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Julianne Smith, yaptığı açıklamada, ABD'nin NATO ülkeleri ile Rusya arasında silahlı bir çatışmanın yaklaşmakta olduğuna dair görüşlere katılmadığını söyledi.Smith, “Savunmamızı ve caydırıcı potansiyelimizi güçlendirmek için çok çaba sarf ediliyor, ancak kimseye bir savaşın yaklaştığı mesajını vermiyoruz” dedi.Rusya ile NATO arasında bir savaşın yaklaştığı yönünde herhangi bir işaret olmadığına vurgu yapan Smith, “Washington'a göre, Rusya'nın tüm çabaları Ukrayna'ya odaklanmış durumda ve şu anda Rusya Federasyonu ile NATO arasında bir savaşın yaklaştığı yönünde herhangi bir işaret yok” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240401/nato-75-yasinda-rusyaya-yonelik-saldirgan-politikasi-avrupayi-nasil-degistirecek-1082330998.html
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nato, abd, abd, julianne smith
nato, abd, abd, julianne smith

ABD'nin NATO Temsilcisi: NATO ülkeleri ile Rusya arasında çatışmanın çıkacağını düşünmüyorüz

01:35 03.04.2024
© Sputnik / Алексей ВитвицкийRusya NATO karşıtı gösteri
Rusya NATO karşıtı gösteri - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2024
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Julianne Smith, ABD’nin NATO ülkeleri ile Rusya arasında silahlı bir çatışmanın çıkacağına inanmadığını belirtti.
ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Julianne Smith, yaptığı açıklamada, ABD'nin NATO ülkeleri ile Rusya arasında silahlı bir çatışmanın yaklaşmakta olduğuna dair görüşlere katılmadığını söyledi.
Smith, “Savunmamızı ve caydırıcı potansiyelimizi güçlendirmek için çok çaba sarf ediliyor, ancak kimseye bir savaşın yaklaştığı mesajını vermiyoruz” dedi.
Rusya ile NATO arasında bir savaşın yaklaştığı yönünde herhangi bir işaret olmadığına vurgu yapan Smith, “Washington'a göre, Rusya'nın tüm çabaları Ukrayna'ya odaklanmış durumda ve şu anda Rusya Federasyonu ile NATO arasında bir savaşın yaklaştığı yönünde herhangi bir işaret yok” ifadelerini kullandı.
Ukrayna NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2024
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