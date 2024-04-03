https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/abdnin-nato-temsilcisi-nato-ulkeleri-ile-rusya-arasinda-catismanin-cikacagini-dusunmuyoruz-1082409256.html
ABD'nin NATO Temsilcisi: NATO ülkeleri ile Rusya arasında çatışmanın çıkacağını düşünmüyorüz
ABD'nin NATO Temsilcisi: NATO ülkeleri ile Rusya arasında çatışmanın çıkacağını düşünmüyorüz
Sputnik Türkiye
ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Julianne Smith, ABD’nin NATO ülkeleri ile Rusya arasında silahlı bir çatışmanın çıkacağına inanmadığını belirtti. 03.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-03T01:35+0300
2024-04-03T01:35+0300
2024-04-03T01:35+0300
dünya
nato
abd
abd
julianne smith
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/0c/1081615751_0:240:2790:1809_1920x0_80_0_0_583fd79265cbe70b63d4c1e1c6078d05.jpg
ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Julianne Smith, yaptığı açıklamada, ABD'nin NATO ülkeleri ile Rusya arasında silahlı bir çatışmanın yaklaşmakta olduğuna dair görüşlere katılmadığını söyledi.Smith, “Savunmamızı ve caydırıcı potansiyelimizi güçlendirmek için çok çaba sarf ediliyor, ancak kimseye bir savaşın yaklaştığı mesajını vermiyoruz” dedi.Rusya ile NATO arasında bir savaşın yaklaştığı yönünde herhangi bir işaret olmadığına vurgu yapan Smith, “Washington'a göre, Rusya'nın tüm çabaları Ukrayna'ya odaklanmış durumda ve şu anda Rusya Federasyonu ile NATO arasında bir savaşın yaklaştığı yönünde herhangi bir işaret yok” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240401/nato-75-yasinda-rusyaya-yonelik-saldirgan-politikasi-avrupayi-nasil-degistirecek-1082330998.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/0c/1081615751_30:0:2761:2048_1920x0_80_0_0_1fb0c60e5c0001594eed4072e741bcff.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
nato, abd, abd, julianne smith
nato, abd, abd, julianne smith
ABD'nin NATO Temsilcisi: NATO ülkeleri ile Rusya arasında çatışmanın çıkacağını düşünmüyorüz
ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Julianne Smith, ABD’nin NATO ülkeleri ile Rusya arasında silahlı bir çatışmanın çıkacağına inanmadığını belirtti.
ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Julianne Smith, yaptığı açıklamada, ABD'nin NATO ülkeleri ile Rusya arasında silahlı bir çatışmanın yaklaşmakta olduğuna dair görüşlere katılmadığını söyledi.
Smith, “Savunmamızı ve caydırıcı potansiyelimizi güçlendirmek için çok çaba sarf ediliyor, ancak kimseye bir savaşın yaklaştığı mesajını vermiyoruz” dedi.
Rusya ile NATO arasında bir savaşın yaklaştığı yönünde herhangi bir işaret olmadığına vurgu yapan Smith, “Washington'a göre, Rusya'nın tüm çabaları Ukrayna'ya odaklanmış durumda ve şu anda Rusya Federasyonu ile NATO arasında bir savaşın yaklaştığı yönünde herhangi bir işaret yok” ifadelerini kullandı.