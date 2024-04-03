https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/abdnin-nato-temsilcisi-nato-ulkeleri-ile-rusya-arasinda-catismanin-cikacagini-dusunmuyoruz-1082409256.html

ABD'nin NATO Temsilcisi: NATO ülkeleri ile Rusya arasında çatışmanın çıkacağını düşünmüyorüz

ABD'nin NATO Temsilcisi: NATO ülkeleri ile Rusya arasında çatışmanın çıkacağını düşünmüyorüz

Sputnik Türkiye

ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Julianne Smith, ABD’nin NATO ülkeleri ile Rusya arasında silahlı bir çatışmanın çıkacağına inanmadığını belirtti. 03.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-03T01:35+0300

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2024-04-03T01:35+0300

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nato

abd

abd

julianne smith

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ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Julianne Smith, yaptığı açıklamada, ABD'nin NATO ülkeleri ile Rusya arasında silahlı bir çatışmanın yaklaşmakta olduğuna dair görüşlere katılmadığını söyledi.Smith, “Savunmamızı ve caydırıcı potansiyelimizi güçlendirmek için çok çaba sarf ediliyor, ancak kimseye bir savaşın yaklaştığı mesajını vermiyoruz” dedi.Rusya ile NATO arasında bir savaşın yaklaştığı yönünde herhangi bir işaret olmadığına vurgu yapan Smith, “Washington'a göre, Rusya'nın tüm çabaları Ukrayna'ya odaklanmış durumda ve şu anda Rusya Federasyonu ile NATO arasında bir savaşın yaklaştığı yönünde herhangi bir işaret yok” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240401/nato-75-yasinda-rusyaya-yonelik-saldirgan-politikasi-avrupayi-nasil-degistirecek-1082330998.html

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