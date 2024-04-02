https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/ukrayna-rusyaya-yonelik-iha-saldirilarini-muttefikleriyle-birlikte-planliyor-1082384137.html

‘Ukrayna, Rusya’ya yönelik İHA saldırılarını müttefikleriyle birlikte planlıyor’

‘Ukrayna, Rusya’ya yönelik İHA saldırılarını müttefikleriyle birlikte planlıyor’

Sputnik Türkiye

CNN televizyonuna konuşan Ukraynalı kaynak, Batı ülkelerinin Ukrayna’ya Rusya’daki hedeflere insansız hava aracı (İHA) saldırılarını planlamasına yardım... 02.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-02T16:43+0300

2024-04-02T16:43+0300

2024-04-02T16:43+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna ordusu

insansız hava aracı (iha)

rusya

rus ordusu

askeri operasyon

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Ukrayna’nın İHA programını yakından bilen bir kaynak, CNN televizyonuna açıklamasında, “Bu uçuşlar müttefiklerimiz tarafından önceden belirleniyor. Hava aracı, uçuş planına göre hareket ediyor. Bu, hedefleri birkaç metre hassasiyetle vurmamızı sağlıyor” dedi.Kaynak, GPS sinyalinin bastırılması durumunda yapay zekanın devreye girerek İHA’yı yönlendirdiğini söyledi.Her bir İHA’nın uydu ve arazi bilgilerini içeren bir işlemciye sahip olduğunu anlatan kaynak, bu teknolojileri hangi ülkeden aldıklarını ise belirtmedi.Ukrayna ordusu, mart ayı başlarından itibaren Rusya’daki rafinerilere İHA saldırıları düzenliyor. Şu ana kadar Nijniy Novgorod, Samara, Ryazan ve Krasnodar bölgelerinde birkaç rafineriye saldırı düzenlendi.Daha önce Financial Times gazetesi, ABD'nin Ukrayna'yı Rusya'daki enerji tesislerine yönelik saldırılara son vermeye çağırdığını ve bunun küresel piyasalarda petrol fiyatlarının artmasına yol açabileceği uyarısında bulunduğunu yazmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/ukrayna-tataristani-vurdu-alabuga-ve-tubenkamadaki-tesislere-iha-saldirisi-duzenlendi-1082374157.html

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ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), rusya, rus ordusu, askeri operasyon