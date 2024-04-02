https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/ukrayna-rusyaya-yonelik-iha-saldirilarini-muttefikleriyle-birlikte-planliyor-1082384137.html
‘Ukrayna, Rusya’ya yönelik İHA saldırılarını müttefikleriyle birlikte planlıyor’
‘Ukrayna, Rusya’ya yönelik İHA saldırılarını müttefikleriyle birlikte planlıyor’
Sputnik Türkiye
CNN televizyonuna konuşan Ukraynalı kaynak, Batı ülkelerinin Ukrayna’ya Rusya’daki hedeflere insansız hava aracı (İHA) saldırılarını planlamasına yardım... 02.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-02T16:43+0300
2024-04-02T16:43+0300
2024-04-02T16:43+0300
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ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
rusya
rus ordusu
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Ukrayna’nın İHA programını yakından bilen bir kaynak, CNN televizyonuna açıklamasında, “Bu uçuşlar müttefiklerimiz tarafından önceden belirleniyor. Hava aracı, uçuş planına göre hareket ediyor. Bu, hedefleri birkaç metre hassasiyetle vurmamızı sağlıyor” dedi.Kaynak, GPS sinyalinin bastırılması durumunda yapay zekanın devreye girerek İHA’yı yönlendirdiğini söyledi.Her bir İHA’nın uydu ve arazi bilgilerini içeren bir işlemciye sahip olduğunu anlatan kaynak, bu teknolojileri hangi ülkeden aldıklarını ise belirtmedi.Ukrayna ordusu, mart ayı başlarından itibaren Rusya’daki rafinerilere İHA saldırıları düzenliyor. Şu ana kadar Nijniy Novgorod, Samara, Ryazan ve Krasnodar bölgelerinde birkaç rafineriye saldırı düzenlendi.Daha önce Financial Times gazetesi, ABD'nin Ukrayna'yı Rusya'daki enerji tesislerine yönelik saldırılara son vermeye çağırdığını ve bunun küresel piyasalarda petrol fiyatlarının artmasına yol açabileceği uyarısında bulunduğunu yazmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/ukrayna-tataristani-vurdu-alabuga-ve-tubenkamadaki-tesislere-iha-saldirisi-duzenlendi-1082374157.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), rusya, rus ordusu, askeri operasyon
ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), rusya, rus ordusu, askeri operasyon
‘Ukrayna, Rusya’ya yönelik İHA saldırılarını müttefikleriyle birlikte planlıyor’
CNN televizyonuna konuşan Ukraynalı kaynak, Batı ülkelerinin Ukrayna’ya Rusya’daki hedeflere insansız hava aracı (İHA) saldırılarını planlamasına yardım ettiğini itiraf etti.
Ukrayna’nın İHA programını yakından bilen bir kaynak, CNN televizyonuna açıklamasında, “Bu uçuşlar müttefiklerimiz tarafından önceden belirleniyor. Hava aracı, uçuş planına göre hareket ediyor. Bu, hedefleri birkaç metre hassasiyetle vurmamızı sağlıyor” dedi.
Kaynak, GPS sinyalinin bastırılması durumunda yapay zekanın devreye girerek İHA’yı yönlendirdiğini söyledi.
Her bir İHA’nın uydu ve arazi bilgilerini içeren bir işlemciye sahip olduğunu anlatan kaynak, bu teknolojileri hangi ülkeden aldıklarını ise belirtmedi.
Ukrayna ordusu, mart ayı başlarından itibaren Rusya’daki rafinerilere İHA saldırıları düzenliyor. Şu ana kadar Nijniy Novgorod, Samara, Ryazan ve Krasnodar bölgelerinde birkaç rafineriye saldırı düzenlendi.
Daha önce Financial Times gazetesi, ABD'nin Ukrayna'yı Rusya'daki enerji tesislerine yönelik saldırılara son vermeye çağırdığını ve bunun küresel piyasalarda petrol fiyatlarının artmasına yol açabileceği uyarısında bulunduğunu yazmıştı.