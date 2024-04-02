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TFF'den spor kulüplerine yanıt: 'Hiç kimsenin şüphesi olmasın'
TFF'den spor kulüplerine yanıt: 'Hiç kimsenin şüphesi olmasın'
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu, son dönemde spor kulüplerinden yapılan açıklamalara "Ülke futbolunun değerini aşağıya çekecek bu tarz açıklamaların faturasını son... 02.04.2024, Sputnik Türkiye
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Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olayların ardından futbol kulüplerince yapılan açıklamalara TFF yanıt niteliğinde bir açıklama yayınladı.Türkiye Futbol Federasyonu'nun sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Futbolu koşulsuz seven, sevinçte ve kederde ortaklaşmayı şiar edinen Türk toplumunun bu açıklamalarla sürekli huzursuz edilmesinin hiç kimseye bir faydası olmadığı gibi, ülke futbolunun değerini aşağıya çekecek bu tarz açıklamaların faturasını son tahlilde yine kulüplerimiz ödeyecektir" ifadeleri kullanıldı."Futbolun tüm paydaşlarını sağduyulu ve itidalli davranmaya davet ediyoruz" denilen Açıklamanın sonunda ise "Cezai yaptırımları taviz vermeden uygulamaya devam edeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın" bilgisi verildi.Açıklamanın tamamı işe şu şekilde:Kamuoyuna önemle duyurulur;
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türkiye futbol federasyonu (tff), son dakika, trabzonspor, fenerbahçe, galatasay kulübü
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TFF'den spor kulüplerine yanıt: 'Hiç kimsenin şüphesi olmasın'

16:17 02.04.2024 (güncellendi: 16:31 02.04.2024)
© İHATürkiye Futbol Federasyonu (TFF)
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2024
© İHA
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Türkiye Futbol Federasyonu, son dönemde spor kulüplerinden yapılan açıklamalara "Ülke futbolunun değerini aşağıya çekecek bu tarz açıklamaların faturasını son tahlilde yine kulüplerimiz ödeyecektir" yanıtını verdi. TFF tarafından 'cezai yaptırımları taviz vermeden uygulamaya devam edeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın' bilgisi de paylaşıldı.
Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olayların ardından futbol kulüplerince yapılan açıklamalara TFF yanıt niteliğinde bir açıklama yayınladı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Futbolu koşulsuz seven, sevinçte ve kederde ortaklaşmayı şiar edinen Türk toplumunun bu açıklamalarla sürekli huzursuz edilmesinin hiç kimseye bir faydası olmadığı gibi, ülke futbolunun değerini aşağıya çekecek bu tarz açıklamaların faturasını son tahlilde yine kulüplerimiz ödeyecektir" ifadeleri kullanıldı.
"Futbolun tüm paydaşlarını sağduyulu ve itidalli davranmaya davet ediyoruz" denilen Açıklamanın sonunda ise "Cezai yaptırımları taviz vermeden uygulamaya devam edeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın" bilgisi verildi.
Açıklamanın tamamı işe şu şekilde:
Kamuoyuna önemle duyurulur;

Türkiye Futbol Federasyonu olarak; göreve geldiğimiz ilk günden bu yana futbolumuzda sağduyu, iş birliği ve diyalog ortamını güçlendirmek adına samimi bir çaba göstermiş olup, tüm paydaşlarımızı da bu çabaya ortak edebilmek için yoğun bir mesai harcadık. Bu konuda pek çok spor kulübümüzden destek gördük; futbolda birleştirici ve uzlaştırıcı bir anlayışı hökim kılabilmek adına büyük gayret gösterdik.

Ancak son dönemde üzülerek görmekteyiz ki; ligin son haftalarına girilirken spor kulüplerimizin değerli yöneticilerinden gelen bazı talihsiz açıklamalar, çözüme katkı vermek bir yana çatışmayı körüklemekte ve Türk futboluna ciddi oranda zarar vermektedir.

Rekabette üstünlük ve öncelik kazanabilmek adına sportmenliği, saygıyı, 'fair play ruhunu' bir kenara bırakan kulüplerimizin her biri, aslında aynı zamanda Türk sporuna yön veren kültür ve kimliklere, köklü geleneklere sahiptir.

Ancak ne yazık ki bu güzide spor kulüplerimizin günümüz temsilcileri asırlık kültürlerine tezat oluşturacak açıklamalar yapmayı sürekli bir alışkanlık haline getirerek, Türk futboluna ve toplum barışına açıkça zarar vermektedir. Farklı kültürlere, görüşlere, kökene sahip milyonlarca insanın aynı renklere gönül vererek galibiyet sevincinde ve mağlubiyet hüznünde buluşmasını sağlayan futbol, ayrıştırıcı değil birleştirici olmalıdır. Rakibi daha iyisine, daha büyük başarılara teşvik futbolun niteliğini yukarı çekerken, hakarete varan söylemler tabir-i caizse yeşil sahaları çamurlaştırmakta, futbolu zevksiz ve oynanmaz hale getirmekte, spor kültürünü aşağı çekmektedir.

Futbolu koşulsuz seven, sevinçte ve kederde ortaklaşmayı şiar edinen Türk toplumunun bu açıklamalarla sürekli huzursuz edilmesinin hiç kimseye bir faydası olmadığı gibi, ülke futbolunun değerini aşağıya çekecek bu tarz açıklamaların faturasını son tahlilde yine kulüplerimiz ödeyecektir. İyinin yüceltildiği, kötünün ayıplandığı bir kültürün evlatları olarak bir kez daha futbolun tüm paydaşlarını sağduyulu ve itidalli davranmaya davet ediyoruz. Adalet değil ayrıcalık isteyen seviyesiz söylem ve tutumlara karşı disiplin talimatlarını ve hukuk çerçevesinde cezai yaptırımları taviz vermeden uygulamaya devam edeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Bright Osayi-Samuel - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2024
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Osayi Samuel Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından ilk kez konuştu
26 Mart, 06:42
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