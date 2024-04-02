https://sputniknews.com.tr/20240402/suikast-girisiminden-yeni-kurtulmustu-maduro-yeni-doneminde-ilk-resmi-ziyaretini-rusyaya-yapacak-1082373410.html
Suikast girişiminden yeni kurtulmuştu: Maduro, yeni döneminde ilk resmi ziyaretini Rusya'ya yapacak
Suikast girişiminden yeni kurtulmuştu: Maduro, yeni döneminde ilk resmi ziyaretini Rusya'ya yapacak
Sputnik Türkiye
Venezüella Devlet Başkanı, seçim ardından ilk resmi ziyaretini Rusya'ya yapacağını açıkladı. 02.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-02T09:40+0300
2024-04-02T09:40+0300
2024-04-02T09:40+0300
dünya
nicolas maduro
venezüella devlet başkanı nicolas maduro
nicolas maduro guerra
maduro'ya suikast girişimi
rusya
vladimir putin
moskova
terörist
terörist gruplar
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Nicolas Maduro yakın zamanda seçimleri tekrar kazanmış ve hemen ardından suikast girişiminden kurtulmuştu. Yakın zamanda ise Maduro, ilk resmi ziyaretini Rusya'ya gerçekleştireceğini ve Rus halkına terör saldırısı ardından dayanışmalarını göndereceğini söyledi. Maduro, Rusya Büyükelçisi ile konuşurken, "Moskova'da olanlara çok üzüldüm, incindim. Sizden sevgili saygıdeğer dostum Vladimir Putin'e Venezüella halkının ve benim dayanışma mesajlarımı göndermenizi istiyorum, yakın zamanda kendim gidip de ileteceğim" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240326/venezuella-lideri-maduroya-suikast-girisimi-duzenlendi-1082055610.html
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nicolas maduro, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, nicolas maduro guerra, maduro'ya suikast girişimi, rusya, vladimir putin, moskova, terörist, terörist gruplar
nicolas maduro, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, nicolas maduro guerra, maduro'ya suikast girişimi, rusya, vladimir putin, moskova, terörist, terörist gruplar
Suikast girişiminden yeni kurtulmuştu: Maduro, yeni döneminde ilk resmi ziyaretini Rusya'ya yapacak
Venezüella Devlet Başkanı, seçim ardından ilk resmi ziyaretini Rusya'ya yapacağını açıkladı.
Nicolas Maduro yakın zamanda seçimleri tekrar kazanmış ve hemen ardından suikast girişiminden kurtulmuştu. Yakın zamanda ise Maduro, ilk resmi ziyaretini Rusya'ya gerçekleştireceğini ve Rus halkına terör saldırısı ardından dayanışmalarını göndereceğini söyledi.
Maduro, Rusya Büyükelçisi ile konuşurken, "Moskova'da olanlara çok üzüldüm, incindim. Sizden sevgili saygıdeğer dostum Vladimir Putin'e Venezüella halkının ve benim dayanışma mesajlarımı göndermenizi istiyorum, yakın zamanda kendim gidip de ileteceğim" dedi.