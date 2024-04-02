https://sputniknews.com.tr/20240402/suikast-girisiminden-yeni-kurtulmustu-maduro-yeni-doneminde-ilk-resmi-ziyaretini-rusyaya-yapacak-1082373410.html

Suikast girişiminden yeni kurtulmuştu: Maduro, yeni döneminde ilk resmi ziyaretini Rusya'ya yapacak

Suikast girişiminden yeni kurtulmuştu: Maduro, yeni döneminde ilk resmi ziyaretini Rusya'ya yapacak

Sputnik Türkiye

Venezüella Devlet Başkanı, seçim ardından ilk resmi ziyaretini Rusya'ya yapacağını açıkladı. 02.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-02T09:40+0300

2024-04-02T09:40+0300

2024-04-02T09:40+0300

dünya

nicolas maduro

venezüella devlet başkanı nicolas maduro

nicolas maduro guerra

maduro'ya suikast girişimi

rusya

vladimir putin

moskova

terörist

terörist gruplar

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Nicolas Maduro yakın zamanda seçimleri tekrar kazanmış ve hemen ardından suikast girişiminden kurtulmuştu. Yakın zamanda ise Maduro, ilk resmi ziyaretini Rusya'ya gerçekleştireceğini ve Rus halkına terör saldırısı ardından dayanışmalarını göndereceğini söyledi. Maduro, Rusya Büyükelçisi ile konuşurken, "Moskova'da olanlara çok üzüldüm, incindim. Sizden sevgili saygıdeğer dostum Vladimir Putin'e Venezüella halkının ve benim dayanışma mesajlarımı göndermenizi istiyorum, yakın zamanda kendim gidip de ileteceğim" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20240326/venezuella-lideri-maduroya-suikast-girisimi-duzenlendi-1082055610.html

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