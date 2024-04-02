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Şişli'de 13 katlı binada yangın: 2 kişi hayatını kaybetti
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https://sputniknews.com.tr/20240402/sinan-ogan-malikanesini-anlatti-burasi-bir-milyon-dolardan-fazla-eder--1082374289.html
Sinan Oğan malikanesini anlattı: 'Burası bir milyon dolardan fazla eder'
Sinan Oğan malikanesini anlattı: 'Burası bir milyon dolardan fazla eder'
Sputnik Türkiye
Başkanlık seçimlerinde ikinci turda Cumhur İttifakı'nı destekleyen ve sonrasında da uzun süre medyada görülmeyen Sinan Oğan, Azerbaycanla bir gazeteciye... 02.04.2024, Sputnik Türkiye
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politika
sinan oğan
cumhur ittifakı
ak parti
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
başkanlık seçimi
ülkücü
ülkücü hareket
malikane
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2023 Başkanlık seçimlerinde birinci turda yüzde 5 oy almasının ardından ikinci turda Cumhur İttifakı'nı destekleyen Sinan Oğan, seçim sonrası medyada uzun süre görünmemişti. Yakın zamanda Azerbaycanlı bir gazeteciyi evinde ağırlayan ve röportaj veren Sinan Oğan, burada malikanesini anlattı. İçinde futbol sahası, açık hava sineması ve voleybol sahası gibi her şeyi barındıran büyük bir malikanesi olduğunu söyleyen Oğan, ilk defa bir medya mensubunun malikanesine geldiğini de belirttti. 'Burası bir milyon dolardan fazla eder'Oğan, malikanesine sadece çok yakın dostlarını davet ettiğini söylerek, evini ilk defa kameralara açtığını söyledi. "Buraya sadece aile dostlarımız gelir" dediği ev hakkında gazetecinin "Ben bu bağ (evin) bir milyon dolar olduğunu duydum" demesi üzerine Sinan Oğan, şunları dedi: Sinan Oğan'dan açıklama geldiSinan Oğan, iddiaların sosyal medyada yayılması üzerine Oğan'ı malikanesini paylaşan Ozan Balık'a karşı X hesabından şu açıklamayı yaptı:
https://sputniknews.com.tr/20240222/sinan-ogan-ey-tip-ey-dem-ve-turevleri-sizden-ala-seytan-mi-var-1081015258.html
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sinan oğan, cumhur ittifakı, ak parti, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), başkanlık seçimi, ülkücü, ülkücü hareket, malikane, zengin
sinan oğan, cumhur ittifakı, ak parti, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), başkanlık seçimi, ülkücü, ülkücü hareket, malikane, zengin

Sinan Oğan malikanesini anlattı: 'Burası bir milyon dolardan fazla eder'

10:16 02.04.2024 (güncellendi: 10:26 02.04.2024)
Sinan Oğan
Sinan Oğan - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2024
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Başkanlık seçimlerinde ikinci turda Cumhur İttifakı'nı destekleyen ve sonrasında da uzun süre medyada görülmeyen Sinan Oğan, Azerbaycanla bir gazeteciye verdiğini röportajda malikanesini anlattı.
2023 Başkanlık seçimlerinde birinci turda yüzde 5 oy almasının ardından ikinci turda Cumhur İttifakı'nı destekleyen Sinan Oğan, seçim sonrası medyada uzun süre görünmemişti. Yakın zamanda Azerbaycanlı bir gazeteciyi evinde ağırlayan ve röportaj veren Sinan Oğan, burada malikanesini anlattı. İçinde futbol sahası, açık hava sineması ve voleybol sahası gibi her şeyi barındıran büyük bir malikanesi olduğunu söyleyen Oğan, ilk defa bir medya mensubunun malikanesine geldiğini de belirttti.

'Burası bir milyon dolardan fazla eder'

Oğan, malikanesine sadece çok yakın dostlarını davet ettiğini söylerek, evini ilk defa kameralara açtığını söyledi. "Buraya sadece aile dostlarımız gelir" dediği ev hakkında gazetecinin "Ben bu bağ (evin) bir milyon dolar olduğunu duydum" demesi üzerine Sinan Oğan, şunları dedi:

Burası bir milyon dolardan daha fazla eder. Aşağıda bizim futbol sahamız var, voleybol sahamız var, burası geniş bir yer, o yüzden buraya 1 milyon dolar verseler vermem

Sinan Oğan'dan açıklama geldi

Sinan Oğan, iddiaların sosyal medyada yayılması üzerine Oğan'ı malikanesini paylaşan Ozan Balık'a karşı X hesabından şu açıklamayı yaptı:

Sayın Balık, bio nuzda “iletişim danışmanı” yazıyor ama bu cehaletle size kim ne danışıyorsa acıdım haline. Tüm cumhurbaşkanı adayları bir seçim hesabı açarlar ve seçim bağışı yapılır. Diğer adaylar Sn. Erdoğan’ın da vardı, Sn. Kılıçtaroğlu’nun da. Üstelik onlar hazine yardımı ve devlet, belediye vs imkanları da kullandılar. Hazine yardımları, devlet ve belediye imkanlarına rağmen onların açtığı hesap size batmadı da benimkisi neden battı? Onların da seçim bağış hesabı olduğunu bileyecek kadar cahil misiniz, yoksa kasıtlı algı yapacak kadar alçalmış manipülasyoncu musunuz?

Ayrıca burayı 2020 yılında aldım. Geçmiş yıllarda bu bahçeden çok sayıda fotoğraflar paylaştım. Beni takip edenler de yakından bilir burayı. Ayrıca içinde basket sahası yok. Boş toprağa bir kale koyup arada futbol oynadık, iki de direk dikip file gerip arada voleybol oynuyoruz. Umarım bu açıklamalardan sonra efendice özrünüzü diler, bir daha da algı yapmak için bu kadar küçülmezsiniz…

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Antalya’da bir otelde düzenlenen vatandaş buluşmasına katıldı. Oğan, programda konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2024
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Sinan Oğan: Ey TİP, ey DEM ve türevleri sizden ala şeytan mı var?
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