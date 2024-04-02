Putin'den 'Crocus' açıklaması: Çok büyük bedel ödedik, azmettiricilere mutlaka ulaşacağız

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
10 dk
SEÇİM 2024 ÖZEL YAYIN
Türkiye'den il il sonuçlar
00:10
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
01:00
9 dk
SEÇİM 2024 ÖZEL YAYIN
Uzmanlar seçimi değerlendiriyor
01:09
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
02:00
10 dk
SEÇİM 2024 ÖZEL YAYIN
Türkiye'den il il sonuçlar
02:17
42 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
03:00
9 dk
SEÇİM 2024 ÖZEL YAYIN
Uzmanlar seçimi değerlendiriyor
03:14
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Yerel seçim sonuçlarının siyasi partilerdeki yankısı
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye'deki teknoparkların durumu ve girişimcilerin küresel pazara açılabilmesi için tavsiyeler
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Yerel seçim sonuçlarına yabancıların yorumları
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
42 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
CHP, nüfusun yüzde 64'ünü temsil eden şehirleri kazandı
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Erken seçim Türkiye gündemine gelecek mi?
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ev sahiplerini beyanname vermeleri için uyardı.
13:31
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik yerel seçim sonuçlarını değerlendiriyor
15:01
77 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Birçok şiiri bestelenen Sabahattin Ali kimdir?
18:32
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/putinden-crocus-aciklamasi-cok-buyuk-bedel-odedik-azmettiricilere-mutlaka-ulasacagiz-1082391036.html
Putin'den 'Crocus' açıklaması: Çok büyük bedel ödedik, azmettiricilere mutlaka ulaşacağız
Putin'den 'Crocus' açıklaması: Çok büyük bedel ödedik, azmettiricilere mutlaka ulaşacağız
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Crocus City Hall'de düzenlenen terör saldırısı nedeniyle Rusya'nın çok büyük bir bedel ödediğini belirterek saldırının... 02.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-02T15:22+0300
2024-04-02T15:22+0300
dünya
rusya
vladimir putin
rusya içişleri bakanlığı
moskova
crocus city hall
terör saldırısı
islam
islamofobi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/02/1082390668_0:0:3178:1788_1920x0_80_0_0_cfd9ce2f9837c86384116f0f700aee16.jpg
Rusya İçişleri Bakanlığı'nın genişletilmiş toplantısına katılan Putin, Moskova yakınlarındaki Crocus City Hall konser salonunda düzenlenen saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.Rusya İçişleri Bakanlığı temsilcilerinin diğer kurumlarla birlikte saldırının soruşturma sürecine katıldığını söyleyen Putin, "Bu suçun yalnızca faillerini değil aynı zamanda zincirin tüm halkalarını, bu suçun nihai lehtarlarını tespit etmek bizim için önemlidir. Mutlaka onlara ulaşacağız" dedi.Rusya'nın çok büyük bir bedel ödediğinin altını çizen Rus lider, "Dolayısıyla bu durumla ilgili analizin tamamı, objektif ve profesyonel olmalıdır. Bu bağlamda en başta kalabalık yerlerde, spor tesislerinde, toplu ulaşımda, alışveriş ve eğlence merkezlerinde, okullarda, hastanelerde, üniversitelerde, tiyatrolarda vb. yerlerde asayişin ve güvenliğin yeni bir seviyeye getirilmesi önemlidir" ifadelerini kullandı.'İslamofobinin artmasına izin vermemeliyiz'Crocus'a saldıran teröristlerin ve azmettiricilerinin ana amacının ülkede panik, nifak ve nefret tohumları ekmek, Rusya'yı içeriden bölmek olduğunu söyleyen Putin, "Bununla birlikte şunu da vurgulamak isterim ki, son trajik olayların etnik nefreti, yabancı düşmanlığını, İslamofobiyi vb. kışkırtmak için kullanılması kabul edilemez" vurgusu yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240331/fsb-direktoru-bortnikov-rusyaya-yonelik-teror-saldirilarinin-organizatorlerini-biliyoruz-1082259900.html
rusya
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/02/1082390668_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_4db2b179c54e1cc234db8233a842e6ed.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
crocus city hall
crocus city hall

Putin'den 'Crocus' açıklaması: Çok büyük bedel ödedik, azmettiricilere mutlaka ulaşacağız

15:22 02.04.2024
© Sputnik / Павел БедняковRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2024
© Sputnik / Павел Бедняков
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Crocus City Hall'de düzenlenen terör saldırısı nedeniyle Rusya'nın çok büyük bir bedel ödediğini belirterek saldırının azmettiricilerini ve zincirin tüm halkalarını açığa çıkaracaklarını vurguladı.
Rusya İçişleri Bakanlığı'nın genişletilmiş toplantısına katılan Putin, Moskova yakınlarındaki Crocus City Hall konser salonunda düzenlenen saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Rusya İçişleri Bakanlığı temsilcilerinin diğer kurumlarla birlikte saldırının soruşturma sürecine katıldığını söyleyen Putin, "Bu suçun yalnızca faillerini değil aynı zamanda zincirin tüm halkalarını, bu suçun nihai lehtarlarını tespit etmek bizim için önemlidir. Mutlaka onlara ulaşacağız" dedi.
Rusya'nın çok büyük bir bedel ödediğinin altını çizen Rus lider, "Dolayısıyla bu durumla ilgili analizin tamamı, objektif ve profesyonel olmalıdır. Bu bağlamda en başta kalabalık yerlerde, spor tesislerinde, toplu ulaşımda, alışveriş ve eğlence merkezlerinde, okullarda, hastanelerde, üniversitelerde, tiyatrolarda vb. yerlerde asayişin ve güvenliğin yeni bir seviyeye getirilmesi önemlidir" ifadelerini kullandı.

'İslamofobinin artmasına izin vermemeliyiz'

Crocus'a saldıran teröristlerin ve azmettiricilerinin ana amacının ülkede panik, nifak ve nefret tohumları ekmek, Rusya'yı içeriden bölmek olduğunu söyleyen Putin, "Bununla birlikte şunu da vurgulamak isterim ki, son trajik olayların etnik nefreti, yabancı düşmanlığını, İslamofobiyi vb. kışkırtmak için kullanılması kabul edilemez" vurgusu yaptı.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2024
DÜNYA
FSB Direktörü Bortnikov: Rusya'ya yönelik terör saldırılarının organizatörlerini biliyoruz
31 Mart, 13:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала