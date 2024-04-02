https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/putinden-crocus-aciklamasi-cok-buyuk-bedel-odedik-azmettiricilere-mutlaka-ulasacagiz-1082391036.html

Putin'den 'Crocus' açıklaması: Çok büyük bedel ödedik, azmettiricilere mutlaka ulaşacağız

Putin'den 'Crocus' açıklaması: Çok büyük bedel ödedik, azmettiricilere mutlaka ulaşacağız

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Crocus City Hall'de düzenlenen terör saldırısı nedeniyle Rusya'nın çok büyük bir bedel ödediğini belirterek saldırının... 02.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-02T15:22+0300

2024-04-02T15:22+0300

2024-04-02T15:22+0300

dünya

rusya

vladimir putin

rusya içişleri bakanlığı

moskova

crocus city hall

terör saldırısı

islam

islamofobi

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Rusya İçişleri Bakanlığı'nın genişletilmiş toplantısına katılan Putin, Moskova yakınlarındaki Crocus City Hall konser salonunda düzenlenen saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.Rusya İçişleri Bakanlığı temsilcilerinin diğer kurumlarla birlikte saldırının soruşturma sürecine katıldığını söyleyen Putin, "Bu suçun yalnızca faillerini değil aynı zamanda zincirin tüm halkalarını, bu suçun nihai lehtarlarını tespit etmek bizim için önemlidir. Mutlaka onlara ulaşacağız" dedi.Rusya'nın çok büyük bir bedel ödediğinin altını çizen Rus lider, "Dolayısıyla bu durumla ilgili analizin tamamı, objektif ve profesyonel olmalıdır. Bu bağlamda en başta kalabalık yerlerde, spor tesislerinde, toplu ulaşımda, alışveriş ve eğlence merkezlerinde, okullarda, hastanelerde, üniversitelerde, tiyatrolarda vb. yerlerde asayişin ve güvenliğin yeni bir seviyeye getirilmesi önemlidir" ifadelerini kullandı.'İslamofobinin artmasına izin vermemeliyiz'Crocus'a saldıran teröristlerin ve azmettiricilerinin ana amacının ülkede panik, nifak ve nefret tohumları ekmek, Rusya'yı içeriden bölmek olduğunu söyleyen Putin, "Bununla birlikte şunu da vurgulamak isterim ki, son trajik olayların etnik nefreti, yabancı düşmanlığını, İslamofobiyi vb. kışkırtmak için kullanılması kabul edilemez" vurgusu yaptı.

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