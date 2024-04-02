https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/osmaniyede-son-kullanma-tarihi-gecmis-14-ton-peynire-el-konuldu-1082402314.html

Osmaniye'de son kullanma tarihi geçmiş 1.4 ton peynire el konuldu

Osmaniye'de son kullanma tarihi geçmiş 1.4 ton peynire el konuldu

Sputnik Türkiye

Osmaniye'de ihbar üzerine, süt ve süt ürünleri üretilen bir firmada denetim yapıldı. Ele geçirilen tüketime uygun olmayan 1 ton 439 kilo peynir imha edilecek. 02.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-02T20:09+0300

2024-04-02T20:09+0300

2024-04-02T20:09+0300

türkiye

osmaniye

süt

peynir

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Osmaniye'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri denetimde son kullanma tarihi geçmiş 1 ton 432 kilogram peynir ele geçirdi.İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine süt ve süt ürünü üreten bir firmada denetim yaptı. Denetimde, sağlıksız koşullarda depolanan son kullanma tarihi geçmiş 1 ton 432 kilogram peynir bulundu. Ekipler, ürünlere imha edilmek üzere el koydu, firmaya hakkında idari işlem başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20231207/ezine-peyniri-abden-cografi-isaret-tescili-aldi-1078186921.html

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osmaniye, süt, peynir