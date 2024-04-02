https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/osmaniyede-son-kullanma-tarihi-gecmis-14-ton-peynire-el-konuldu-1082402314.html
Osmaniye'de son kullanma tarihi geçmiş 1.4 ton peynire el konuldu
Osmaniye'de son kullanma tarihi geçmiş 1.4 ton peynire el konuldu
Sputnik Türkiye
Osmaniye'de ihbar üzerine, süt ve süt ürünleri üretilen bir firmada denetim yapıldı. Ele geçirilen tüketime uygun olmayan 1 ton 439 kilo peynir imha edilecek. 02.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-02T20:09+0300
2024-04-02T20:09+0300
2024-04-02T20:09+0300
türkiye
osmaniye
süt
peynir
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Osmaniye'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri denetimde son kullanma tarihi geçmiş 1 ton 432 kilogram peynir ele geçirdi.İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine süt ve süt ürünü üreten bir firmada denetim yaptı. Denetimde, sağlıksız koşullarda depolanan son kullanma tarihi geçmiş 1 ton 432 kilogram peynir bulundu. Ekipler, ürünlere imha edilmek üzere el koydu, firmaya hakkında idari işlem başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231207/ezine-peyniri-abden-cografi-isaret-tescili-aldi-1078186921.html
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osmaniye, süt, peynir
Osmaniye'de son kullanma tarihi geçmiş 1.4 ton peynire el konuldu
Osmaniye'de ihbar üzerine, süt ve süt ürünleri üretilen bir firmada denetim yapıldı. Ele geçirilen tüketime uygun olmayan 1 ton 439 kilo peynir imha edilecek.
Osmaniye'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri denetimde son kullanma tarihi geçmiş 1 ton 432 kilogram peynir ele geçirdi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine süt ve süt ürünü üreten bir firmada denetim yaptı.
Denetimde, sağlıksız koşullarda depolanan son kullanma tarihi geçmiş 1 ton 432 kilogram peynir bulundu.
Ekipler, ürünlere imha edilmek üzere el koydu, firmaya hakkında idari işlem başlatıldı.