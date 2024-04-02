https://sputniknews.com.tr/20240402/nbade-devin-bookerin-yildizi-parladi-tam-52-sayi-atti-1082377080.html
NBA'de Devin Booker'ın yıldızı parladı: Tam 52 sayı attı
NBA'de Devin Booker'ın yıldızı parladı: Tam 52 sayı attı
Sputnik Türkiye
NBA'de Pheonix Suns, deplasmanda New Orleans Pelicans'ı 124-111 mağlup etti, Devin Booker 52 sayı ile yıldızlaştı. 02.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-02T11:11+0300
2024-04-02T11:11+0300
2024-04-02T11:11+0300
dünya
nba
basketbol
rekor
sayı
orlando magic
devin booker
kevin durant
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102779/69/1027796929_0:206:2570:1652_1920x0_80_0_0_8fb381e30d255318620ed9bbf53d3c69.jpg
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns, deplasmanda New Orleans Pelicans'ı 124-111 mağlup etti. Karşılaşmada 39 dakika süre alan Devin Booker, 52 sayı, 9 asist, 3 ribauntluk performansıyla Suns'ı bu sezon 44. galibiyetine taşıdı.Jusuf Nurkic'in 19 sayı, 19 ribauntla 'double double' yaptığı Suns'ta Kevin Durant 20 sayı, 7 ribaunt; Bradley Beal 13 sayı, 9 ribauntla oynadı.Pelicans'ta ise Zion Williamson 30 sayı, 5 asist; Trey Murphy 21 sayı, 6 ribaunt ve CJ McCollum 15 sayı, 9 asist, 5 ribauntluk katkıda bulundu.Gecenin sonuçları Orlando Magic-Portland Trail Blazers: 104-103Charlotte Hornets-Boston Celtics: 104-118Indiana Pacers-Brooklyn Nets: 133-111Detroit Pistons-Memphis Grizzlies: 108-110New Orleans Pelicans-Phoenix Suns: 111-124Chicago Bulls-Atlanta Hawks: 101-113
https://sputniknews.com.tr/20240306/nbade-alperen-sengunun-rekor-gecesi-45-sayilik-tarihi-performans-1081428502.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102779/69/1027796929_46:0:2525:1859_1920x0_80_0_0_df416bb9120b1aa7785b3835de9cb866.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
nba, basketbol, rekor, sayı, orlando magic, devin booker, kevin durant
nba, basketbol, rekor, sayı, orlando magic, devin booker, kevin durant
NBA'de Devin Booker'ın yıldızı parladı: Tam 52 sayı attı
NBA'de Pheonix Suns, deplasmanda New Orleans Pelicans'ı 124-111 mağlup etti, Devin Booker 52 sayı ile yıldızlaştı.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns, deplasmanda New Orleans Pelicans'ı 124-111 mağlup etti. Karşılaşmada 39 dakika süre alan Devin Booker, 52 sayı, 9 asist, 3 ribauntluk performansıyla Suns'ı bu sezon 44. galibiyetine taşıdı.
Jusuf Nurkic'in 19 sayı, 19 ribauntla 'double double' yaptığı Suns'ta Kevin Durant 20 sayı, 7 ribaunt; Bradley Beal 13 sayı, 9 ribauntla oynadı.
Pelicans'ta ise Zion Williamson 30 sayı, 5 asist; Trey Murphy 21 sayı, 6 ribaunt ve CJ McCollum 15 sayı, 9 asist, 5 ribauntluk katkıda bulundu.
Orlando Magic-Portland Trail Blazers: 104-103
Charlotte Hornets-Boston Celtics: 104-118
Indiana Pacers-Brooklyn Nets: 133-111
Detroit Pistons-Memphis Grizzlies: 108-110
New Orleans Pelicans-Phoenix Suns: 111-124
Chicago Bulls-Atlanta Hawks: 101-113