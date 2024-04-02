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Şişli'de 13 katlı binada yangın: 2 kişi hayatını kaybetti
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https://sputniknews.com.tr/20240402/nbade-devin-bookerin-yildizi-parladi-tam-52-sayi-atti-1082377080.html
NBA'de Devin Booker'ın yıldızı parladı: Tam 52 sayı attı
NBA'de Devin Booker'ın yıldızı parladı: Tam 52 sayı attı
Sputnik Türkiye
NBA'de Pheonix Suns, deplasmanda New Orleans Pelicans'ı 124-111 mağlup etti, Devin Booker 52 sayı ile yıldızlaştı. 02.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-02T11:11+0300
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns, deplasmanda New Orleans Pelicans'ı 124-111 mağlup etti. Karşılaşmada 39 dakika süre alan Devin Booker, 52 sayı, 9 asist, 3 ribauntluk performansıyla Suns'ı bu sezon 44. galibiyetine taşıdı.Jusuf Nurkic'in 19 sayı, 19 ribauntla 'double double' yaptığı Suns'ta Kevin Durant 20 sayı, 7 ribaunt; Bradley Beal 13 sayı, 9 ribauntla oynadı.Pelicans'ta ise Zion Williamson 30 sayı, 5 asist; Trey Murphy 21 sayı, 6 ribaunt ve CJ McCollum 15 sayı, 9 asist, 5 ribauntluk katkıda bulundu.Gecenin sonuçları Orlando Magic-Portland Trail Blazers: 104-103Charlotte Hornets-Boston Celtics: 104-118Indiana Pacers-Brooklyn Nets: 133-111Detroit Pistons-Memphis Grizzlies: 108-110New Orleans Pelicans-Phoenix Suns: 111-124Chicago Bulls-Atlanta Hawks: 101-113
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nba, basketbol, rekor, sayı, orlando magic, devin booker, kevin durant
nba, basketbol, rekor, sayı, orlando magic, devin booker, kevin durant

NBA'de Devin Booker'ın yıldızı parladı: Tam 52 sayı attı

11:11 02.04.2024
© AP Photo / Elise AmendolaDevin Booker
Devin Booker - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2024
© AP Photo / Elise Amendola
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NBA'de Pheonix Suns, deplasmanda New Orleans Pelicans'ı 124-111 mağlup etti, Devin Booker 52 sayı ile yıldızlaştı.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns, deplasmanda New Orleans Pelicans'ı 124-111 mağlup etti. Karşılaşmada 39 dakika süre alan Devin Booker, 52 sayı, 9 asist, 3 ribauntluk performansıyla Suns'ı bu sezon 44. galibiyetine taşıdı.
Jusuf Nurkic'in 19 sayı, 19 ribauntla 'double double' yaptığı Suns'ta Kevin Durant 20 sayı, 7 ribaunt; Bradley Beal 13 sayı, 9 ribauntla oynadı.
Pelicans'ta ise Zion Williamson 30 sayı, 5 asist; Trey Murphy 21 sayı, 6 ribaunt ve CJ McCollum 15 sayı, 9 asist, 5 ribauntluk katkıda bulundu.

Gecenin sonuçları

Orlando Magic-Portland Trail Blazers: 104-103
Charlotte Hornets-Boston Celtics: 104-118
Indiana Pacers-Brooklyn Nets: 133-111
Detroit Pistons-Memphis Grizzlies: 108-110
New Orleans Pelicans-Phoenix Suns: 111-124
Chicago Bulls-Atlanta Hawks: 101-113
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