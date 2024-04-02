https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/mak-arastirma-baskani-kulat-ak-partide-sandiga-gitmeyen-secmen-orani-cok-yuksek-1082390826.html

MAK Araştırma Başkanı Kulat: AK Parti’de sandığa gitmeyen seçmen oranı çok yüksek

MAK Araştırma Başkanı Kulat: AK Parti’de sandığa gitmeyen seçmen oranı çok yüksek

Sputnik Türkiye

MAK Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, Radyo Sputnik’te Fethi Yılmaz’a konuştu. 31 Mart’ta yapılan yerel seçimleri değerlendiren Kulat, “AK... 02.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-02T15:20+0300

2024-04-02T15:20+0300

2024-04-02T15:20+0300

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yerel seçimler 2024

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MAK Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat Radyo Sputnik’te açıklamalarda bulundu. DEM Parti’nin seçim sonuçlarına etkisi, Yeniden Refah Partisi’nin stratejisi gibi seçimde en çok konuşulan konu başlıklarını yorumlayan Kulat, şunları söyledi:‘Seçim sonuçları tarihe ‘ikinci 31 Mart Vakası’ olarak geçecek’“Tarihte 31 Mart Vakası var. Bu belki tarihe ikinci 31 Mart vakası olarak geçecek. AK Parti ilk defa ikinciliğe düşmüş durumda. Üstelik AK Partili seçmenin bir kısmı sandığa gitmemiş, ikinci olarak alternatif olarak gördüğü Yeniden Refah Partisi’ne gitmiş. Bu mesele kısa bir süre sonra Türkiye’de erken seçim dâhil bir sürü farklı konuların konuşulmasına, gündeme gelmesine sonuç verecek büyüklükte bir olay.”‘YRP sorun çözmeye odaklanırsa Türkiye siyaseti için bir alternatif olabilir’‘DEM Parti seçmeninin politik hareket etme kabiliyeti yüksek’“DEM Partisi hem yönetimi hem seçmeni itibariyle Türkiye’de politik hareket etme kabiliyeti en yüksek seçmen grubu. Bir kere her şeyden önce aday çıkarmamış olsalardı Sayın Ekrem İmamoğlu ve CHP’nin üzerinde DEM Partisi terör ilişkisi AK Parti’nin dilinde çok ciddi bir şekilde etki oluşturabilirdi. Dolayısıyla CHP terörü koruyan, kollayan bir görüntü oluşturabilirdi zihinlerde. Bunu sağlamadılar, kendi adaylarını ortaya koydular. Ama sonrasında öyle bir strateji ortaya koydular ki yaklaşık yüzde 10’luk bir oy oranıysa bunun 4 seçmeninden 3’ünü CHP’ye kanalize etme suretiyle hedeflerine ulaşmış oldular. DEM parti çok stratejik davrandı bana göre. Eğer DEM parti Türkiye’de yarınlarda sadece başka partilerin kuluçka makinelerinin içerisinde büyümek yerine kendi olmak istiyorsa bir kere Türkiye’nin sorunlarının sadece etnisite sorunlarına değil Türkiye’nin geneline odaklanması gerekiyor. Bunu da yaparken yerli bir duruş ortaya koyması gerekiyor.”‘AK Parti’de sandığa gitmeyen seçmen oranı çok yüksek’‘Filistin konusu seçim sonucuna etki etti’“AK Partili seçmen YRP’ye gidene kadar belki ondan da fazla olarak sandığa gitmeyeni var. Bu sandığa gitmemede de ciddi oranda Filistin konusu var. Muhafazakar insanların çok hassas olduğu bir alan burası. Bu konuda YRP söylemi etkili. Hükümet bunu izah edemiyor.”‘Düşüş trendi 2015’te başladı’‘Erdoğan’ın balkon konuşmasını siyasi başarı olarak görüyorum’“Zafer herkesin paylaşabileceği bir şey ama Hezimet ve kaybetmek yetimdir. Ben doğrusu Sayın Erdoğan’ın balkon konuşması yapabilmesini kendisi açısından siyasi bir başarı olarak ifade etmek isterim. Kolay değildir. Bunu yaptı Sayın Erdoğan. Tabii onu yaparkenki en önemli cümle ‘Önümüzdeki dönemde bir erken seçim olmayacağı’ ifadesi oldu. Ama olmayacağını söylemek ayrı şey, muhalefetin muhtemelen önümüzdeki günlerde iktidarı sıkıştırmak adına bu konuyu gündeme getirmesi ayrı bir şey. Ben gündeme getireceğini düşünüyorum ve yoğun bir şekilde olacağını düşünüyorum.”

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MAK Araştırma Başkanı Kulat: AK Parti’de sandığa gitmeyen seçmen oranı çok yüksek Sputnik Türkiye MAK Araştırma Başkanı Kulat: AK Parti’de sandığa gitmeyen seçmen oranı çok yüksek 2024-04-02T15:20+0300 true PT31M02S

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