https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/kadinlar-icin-zorunlu-askerlik-getirilmisti-norvec-silahlaltindaki-asker-sayisini-arttiracak--1082389571.html
Kadınlar için zorunlu askerlik getirilmişti: Norveç, silah altındaki asker sayısını arttıracak
Kadınlar için zorunlu askerlik getirilmişti: Norveç, silah altındaki asker sayısını arttıracak
Sputnik Türkiye
Norveç, profesyonel ordu için silah altındaki asker sayısını arttıracağını duyurdu. 02.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-02T15:04+0300
2024-04-02T15:04+0300
2024-04-02T15:22+0300
dünya
norveç
zorunlu askerlik
profesyonel
ordu
iskandinav
bjorn arild gram
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0b/1c/1043305860_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_38dc6ce646b07a39e97f00a58fb52725.jpg
Norveç Savunma Bakanı Bjorn Arild Gram, profesyonel ordu uzmanlığı bulunan daha fazla kişiye ihtiyaç duyduklarını belirterek hali hazırda 9 bin profesyonel orduya sahip ülkenin asker sayısını 2036'ya kadar 13 bin 500'e çıkarılmasının amaçlandığını belirtti. Askeri hizmete giriş seviyesinin her yıl aşamalı artacağını bildiren Gram, başkent Oslo'nun kuzeyinde yer alan Terningmoen kentindeki ordu tesisine de yüzlerce milyon dolar yatırım yapacaklarını ifade etti.Ülkede askerlik hizmeti zorunlu olmasına rağmen askerler, değerlendirmenin ardından fiziksel testler yapılarak silah altına alınıyor. Ülkede 2016 yılında kadınların da askerlik görevini yapması kabul edilmiş, Norveç'in komşusu Danimarka'da da yakın zamanda kadınların askere alınmaya başlayacağı açıklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240325/israil-hukumetinin-kaderi-zorunlu-askerlikle-ilgili-tartismali-yasaya-bagli-1082024194.html
norveç
ordu
iskandinav
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0b/1c/1043305860_123:0:1544:1066_1920x0_80_0_0_f4cc7927d4478eec53571c6fa2ee70a6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
norveç, zorunlu askerlik, profesyonel, ordu, iskandinav, bjorn arild gram
norveç, zorunlu askerlik, profesyonel, ordu, iskandinav, bjorn arild gram
Kadınlar için zorunlu askerlik getirilmişti: Norveç, silah altındaki asker sayısını arttıracak
15:04 02.04.2024 (güncellendi: 15:22 02.04.2024)
Norveç, profesyonel ordu için silah altındaki asker sayısını arttıracağını duyurdu.
Norveç Savunma Bakanı Bjorn Arild Gram, profesyonel ordu uzmanlığı bulunan daha fazla kişiye ihtiyaç duyduklarını belirterek hali hazırda 9 bin profesyonel orduya sahip ülkenin asker sayısını 2036'ya kadar 13 bin 500'e çıkarılmasının amaçlandığını belirtti.
Askeri hizmete giriş seviyesinin her yıl aşamalı artacağını bildiren Gram, başkent Oslo'nun kuzeyinde yer alan Terningmoen kentindeki ordu tesisine de yüzlerce milyon dolar yatırım yapacaklarını ifade etti.
Ülkede askerlik hizmeti zorunlu olmasına rağmen askerler, değerlendirmenin ardından fiziksel testler yapılarak silah altına alınıyor.
Ülkede 2016 yılında kadınların da askerlik görevini yapması kabul edilmiş, Norveç'in komşusu Danimarka'da da yakın zamanda kadınların askere alınmaya başlayacağı açıklanmıştı.