https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/kadinlar-icin-zorunlu-askerlik-getirilmisti-norvec-silahlaltindaki-asker-sayisini-arttiracak--1082389571.html

Kadınlar için zorunlu askerlik getirilmişti: Norveç, silah altındaki asker sayısını arttıracak

Kadınlar için zorunlu askerlik getirilmişti: Norveç, silah altındaki asker sayısını arttıracak

Sputnik Türkiye

Norveç, profesyonel ordu için silah altındaki asker sayısını arttıracağını duyurdu. 02.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-02T15:04+0300

2024-04-02T15:04+0300

2024-04-02T15:22+0300

dünya

norveç

zorunlu askerlik

profesyonel

ordu

iskandinav

bjorn arild gram

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0b/1c/1043305860_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_38dc6ce646b07a39e97f00a58fb52725.jpg

Norveç Savunma Bakanı Bjorn Arild Gram, profesyonel ordu uzmanlığı bulunan daha fazla kişiye ihtiyaç duyduklarını belirterek hali hazırda 9 bin profesyonel orduya sahip ülkenin asker sayısını 2036'ya kadar 13 bin 500'e çıkarılmasının amaçlandığını belirtti. Askeri hizmete giriş seviyesinin her yıl aşamalı artacağını bildiren Gram, başkent Oslo'nun kuzeyinde yer alan Terningmoen kentindeki ordu tesisine de yüzlerce milyon dolar yatırım yapacaklarını ifade etti.Ülkede askerlik hizmeti zorunlu olmasına rağmen askerler, değerlendirmenin ardından fiziksel testler yapılarak silah altına alınıyor. Ülkede 2016 yılında kadınların da askerlik görevini yapması kabul edilmiş, Norveç'in komşusu Danimarka'da da yakın zamanda kadınların askere alınmaya başlayacağı açıklanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240325/israil-hukumetinin-kaderi-zorunlu-askerlikle-ilgili-tartismali-yasaya-bagli-1082024194.html

norveç

ordu

iskandinav

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

norveç, zorunlu askerlik, profesyonel, ordu, iskandinav, bjorn arild gram