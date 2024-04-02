https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/fatih-terimten-yabanci-hakem-tepkisi-utanir-insan-1082386753.html

Fatih Terim'den yabancı hakem tepkisi: 'Utanır insan'

Fatih Terim'den yabancı hakem tepkisi: 'Utanır insan'

Sputnik Türkiye

Şampiyonluk Turu maçında PAOK'a 3-2 yenilen Panathinaikos'ta teknik direktör Fatih Terim, maçın ardından yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu. Mücadeleyi... 02.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-02T16:57+0300

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spor

fatih terim

panathinaikos opap

panathinaikos

hakem

yabancı hakem

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Süper Lig'de yabancı hakem tartışmaları devam ederken, Yunanistan'da Şampiyonluk Turu maçını yöneten Danimarkalı hakem Mikkel Redder'in performansı Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim'i sinirlendirdi.Fatih Terim, PAOK mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Hakemlerden genelde bahsetmem ama Yunan Ligi kalitesiz hakemleri hak etmiyor. Maçın sonuna sadece 4 dakika vermeye utanır insan. Kırmızı kart ve çaldığı fauller hakkında bir şey söylemiyorum! Eğer böyle yabancı hakem göndereceklerse göndermesinler. Danimarka'nın en kötü hakemi buraya geldi." ifadelerini kullanmıştı.Sabah'ın haberine göre Fatih Terim'in bu ifadeleri Yunan medyasında gündem oldu. Deneyimli çalıştırıcının sözlerine bir kısım destek verirken bir kısmın da katılmadığı belirtildi.

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fatih terim, panathinaikos opap, panathinaikos, hakem, yabancı hakem