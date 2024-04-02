Fatih Terim'den yabancı hakem tepkisi: 'Utanır insan'
© İHAFatih Terim
© İHA
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Şampiyonluk Turu maçında PAOK'a 3-2 yenilen Panathinaikos'ta teknik direktör Fatih Terim, maçın ardından yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu. Mücadeleyi yöneten babancı hakemin performansını sert bir dille eleştiren Terim, Yunan basınında da geniş yer buldu.
Süper Lig'de yabancı hakem tartışmaları devam ederken, Yunanistan'da Şampiyonluk Turu maçını yöneten Danimarkalı hakem Mikkel Redder'in performansı Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim'i sinirlendirdi.
Fatih Terim, PAOK mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Hakemlerden genelde bahsetmem ama Yunan Ligi kalitesiz hakemleri hak etmiyor. Maçın sonuna sadece 4 dakika vermeye utanır insan. Kırmızı kart ve çaldığı fauller hakkında bir şey söylemiyorum! Eğer böyle yabancı hakem göndereceklerse göndermesinler. Danimarka'nın en kötü hakemi buraya geldi." ifadelerini kullanmıştı.
Sabah'ın haberine göre Fatih Terim'in bu ifadeleri Yunan medyasında gündem oldu. Deneyimli çalıştırıcının sözlerine bir kısım destek verirken bir kısmın da katılmadığı belirtildi.
Fatih Terim, PAOK mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Hakemlerden genelde bahsetmem ama Yunan Ligi kalitesiz hakemleri hak etmiyor. Maçın sonuna sadece 4 dakika vermeye utanır insan. Kırmızı kart ve çaldığı fauller hakkında bir şey söylemiyorum! Eğer böyle yabancı hakem göndereceklerse göndermesinler. Danimarka'nın en kötü hakemi buraya geldi." ifadelerini kullanmıştı.
Sabah'ın haberine göre Fatih Terim'in bu ifadeleri Yunan medyasında gündem oldu. Deneyimli çalıştırıcının sözlerine bir kısım destek verirken bir kısmın da katılmadığı belirtildi.